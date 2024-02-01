Welt: немцы стали больше тревожиться за свою безопасность и меньше доверять правительству

Жители Германии сегодня чувствуют себя в меньшей безопасности, чем в прежние годы, отмечает телеканал Welt. Их беспокоят войны, инфляция, а также отсутствие доверия к нынешнему правительству. Только 61% немцев сейчас уверен в своей безопасности, хотя ещё два года назад этот показатель превышал 70%. Они встревожены из-за множества конфликтов, в которые отчасти вмешивается Германия, и опасаются, что их детям придётся участвовать в боевых действиях.

Войны, инфляция и мало доверия к способности правительства действовать — население чувствует себя менее уверенно, чем в прежние годы. Таковы результаты опубликованного сегодня отчёта о ситуации с безопасностью Центра стратегии и высшего руководства. По данным доклада, только 61 процент людей в Германии чувствует себя в безопасности. Это значительно меньше, чем ещё два года назад: тогда этот показатель был выше 70 процентов.

Опрошенные видят несколько групп, от которых сейчас, с их точки зрения, исходит наибольшая опасность. В первую очередь, это исламистские группировки, арабские кланы, а также праворадикальные граждане Рейха и теоретики заговора. 44 процента также видят угрозу безопасности в АдГ. Поэтому мы вышли на улицу и послушали, чувствуете ли себя в безопасности вы и что вас особенно пугает. Итак, ваш голос!

МУЖЧИНА: Ну, здесь начинается глупая война, потому что мы слишком много вмешиваемся.

МУЖЧИНА: Сейчас, когда слышишь, как Писториус говорит, что в случае необходимости надо защитить себя, я должен сказать, Германия задумывается о том, что он говорит это не без причины. Раньше об этом речи никогда не заходило, поэтому теперь я думаю: окей, к чему же это всё приведёт?

ЖЕНЩИНА: Люди задумываются. Самый большой страх для меня — это опасность потерять моих детей. Детей, внуков — семью в целом.

ЖЕНЩИНА: Да, мне стало неспокойнее. Меня тревожит, что повсюду вспыхивают конфликты и что ситуация может обостриться. У меня есть сын, и мне бы не хотелось, чтобы ему пришлось воевать. Этого я боюсь больше всего.

МУЖЧИНА: Честно говоря, моё ощущение безопасности, как и раньше, хорошее. Я не боюсь каких-то нападений — не больше, чем, скажем, на протяжении последних пяти лет.

МУЖЧИНА: Я не хочу судить огульно, потому что речь всегда заходит о мигрантах. Многие интегрируются в общество, я знаю многих таких, и у меня есть друзья с миграционным прошлым. Но, тем не менее, что касается незаконной иммиграции и тех, кто просто не хочет интегрироваться, ощущение безопасности тут уже немного более робкое.

ЖЕНЩИНА: Я была замужем за мужчиной из Иордании. К сожалению, он умер. Иногда мне страшно, потому что я ношу его фамилию. Когда я представляю, что — я ведь не знаю, кто находится рядом со мной, — что может случиться? Тогда мне порой бывает страшно.

Дата выхода в эфир 30 января 2024 года.