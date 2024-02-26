Разногласия в украинском обществе могут обостриться из-за затягивания конфликта, считает научный сотрудник Института политических исследований Франции Денис Горбач. В интервью Alternatives Economiques он объяснил, что главной проблемой стала мобилизация, которая необходима Киеву для перелома на фронте.
Затягивание конфликта создаёт новые проблемы для украинского общества и может усугубить разногласия, заявил в интервью Alternatives Economiques Денис Горбач, научный сотрудник Центра европейских исследований и сравнительной политики в Институте политических исследований. Главным камнем преткновения стала мобилизация: Киев ищет способы отправить больше солдат на фронт, надеясь изменить сложившуюся ситуацию.
Как напоминает собеседник издания, украинское правительство представило законопроект, в котором предлагает снизить возраст призыва и ужесточить наказание для уклонистов. Его приняли в первом чтении в Раде, однако мнения общества разделились. Семьи тех, кто сейчас на передовой, поддерживают расширение мобилизации: она позволит заменить их родных. Другие выступает против, и этот раскол может обостриться: тех, кто не был на фронте, всё чаще критикуют и обзывают трусами.
Разногласия также касаются эмигрантов, которые спасались от войны, но в конце концов вернулись домой. Некоторые из беженцев, особенно женщины, говорят о том, что чувствовали недоброжелательность по возвращении. Ещё большее возмущение вызывают у оставшихся мужчины призывного возраста, которые сбежали от мобилизации за границу, рассказал Alternatives Economiques Денис Горбач.
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