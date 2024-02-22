AP: Украина отчаянно нуждается в солдатах, но тормозит с принятием непопулярного законра о мобилизации

Украина отчаянно нуждается в новобранцах на поле боя, однако мужчины страны утратили желание записываться в армию, пишет Associated Press. Власти страны пытаются решить проблему с помощью нового законодательства, снижающего призывной возраст и ужесточающего наказание за уклонение от призыва, однако парламент не спешит принимать закон, сознавая его непопулярность, передаёт агентство.

Желание украинцев записываться в армию угасло: многие мужчины уклоняются от призыва, прячась дома или пытаясь избежать отправки на фронт с помощью подкупа, пишет Associated Press. Тем временем самая неотложная и политически чувствительная проблема, стоящая перед Украиной в преддверии третьего года конфликта, — собрать достаточно новых солдат, чтобы дать отпор России, имеющей в своём распоряжении гораздо больше бойцов. Командиры говорят, что у них недостаточно солдат, чтобы начать наступление, и едва хватает, чтобы удерживать позиции на фоне усиливающихся российских атак.

Чтобы пополнить ряды солдат, украинское правительство изо всех сил пытается найти баланс между принуждением и убеждением. Парламент рассматривает законопроект, который увеличил бы потенциальный контингент новобранцев примерно на 400 тыс. человек, отчасти за счёт снижения призывного возраста с 27 до 25 лет. Но это предложение крайне непопулярно, отмечает агентство. По словам западных чиновников, сегодня среднестатистический украинский военнослужащий старше 40 лет. Командиры на поле боя и вовсе жалуются, что редкие новобранцы на фронте слишком стары, чтобы носить обмундирование и держать в руках оружие.

Украинские военные стремятся мобилизовать ещё до 500 тыс. человек, но, понимая, насколько непопулярным был бы такой шаг, законодатели действуют осторожно. К законопроекту было приложено более тысячи поправок. Согласно проекту закона, у любого физического лица, которое не отвечает на уведомления о призыве, могут быть заморожены банковские счета и ограничена возможность выезжать за пределы страны. Уполномоченный по правам человека Украины назвал эти положения неконституционными.

Законодатели, критикующие документ, говорят, что военные не могут объяснить, каким образом увеличение числа солдат существенно изменит исход войны. Кроме того, хотя законопроект предусматривает набор не менее 400 тыс. новобранцев, более реалистичная цифра может быть вдвое меньше после учёта уклонистов от призыва и тех, кто имеет законные основания требовать отсрочки от службы, предупреждают эксперты.