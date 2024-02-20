France info: украинские женщины готовятся к мобилизации

В лесах под Киевом инструкторы проводят занятия с украинскими женщинами, обучая их использовать оружие. В стране обсуждается вопрос о мобилизации женщин, весьма непопулярный, но, как говорят на фронте, очень насущный из-за того, что мужчин уже не хватает, передаёт в своём репортаже France info.

Концентрация на цели. Ещё немного нерешительности. Этим морозным утром в лесу в окрестностях Киева 20 женщин проходят обучение тому, как обращаться с оружием.

ИНСТРУКТОР: А второй рукой что мы делаем? Вот сюда тяни!

Программист или студентка — они никогда в жизни не держали в руках калашникова. Но война становится продолжительной, и они знают, что украинской армии не хватает людей.

КАТЕРИНА, специалист по маркетингу: Я пришла, чтобы получить навыки, чтобы быть готовой на тот случай, если в ближайшее время начнётся мобилизация женщин.

Катерина, специалист по маркетингу, приняла решение. Если в ближайшее время будет принят закон о мобилизации женщин, она не станет переобуваться.

КАТЕРИНА: Ребята на фронте не вечные. Нужно их сменять. Я знаю, что, возможно, я не вернусь. Это жертва. И чем больше я здесь тренируюсь, тем больше я принимаю мысль о том, что могу умереть на фронте.

Армия Украины насчитывает 50 тысяч женщин, это 23 процента всего численного состава. Эта феминизация уже два года растёт, но не из-за заботы о равенстве, а из необходимости. Наталья, художник, говорит, что готова, но беспокоится насчёт предрассудков.

НАТАЛЬЯ, художник: Много девушек записались в армию, чтобы сражаться, но их до сих пор держат на административных постах. Так что если меня мобилизуют, чтобы сражаться — хорошо, но если для того, чтобы сидеть в офисе, — такое мне не интересно.

СТЕФАНИ ПЕРЕЗ, специальный корреспондент в Киеве: Каждую неделю всё больше и больше женщин приходят в этот лес, чтобы тренироваться, учитывая перспективу мобилизации для женщин. Но по всей остальной стране немало людей не хотят ехать на фронт.

Это касается кинезиотерапевта Олены из Киева, которой 56 лет. По закону она должна отправиться на призывной пункт, поскольку имеет диплом медика. Лечить солдат у линии фронта она не готова и пытается оправдать себя.

ОЛЕНА, кинезиотерапевт: Я боюсь, я не готова туда отправиться. К тому же я должна остаться рядом с пожилыми родителями, с больным мужем. Я считаю, что, как медик, я полезнее в тылу, где занимаюсь солдатами, которые прибывают с фронта. Свою миссию я вижу здесь.

Женщинам приходится задаваться вопросом о своём долге и жертвенности. В это время на востоке страны в Донбассе*, который охвачен боями, врач Анастасия осталась без пациентов. Во время самых сильных столкновений она, лор-врач по образованию, лечила раненых без продыху.

АНАСТАСИЯ, врач: Дышите ртом.

Она в безнадёге ожидает подкрепления. И, как она говорит, права на плохое настроение тут нет.

АНАСТАСИЯ: Мобилизация женщин обязательна. У нас не хватает врачей, которые хотели бы отправиться на фронт. Это катастрофа. Конечно, не многие готовы оставить свою жизнь и работу, чтобы записаться в армию. Но у нас нет выбора, хотя здесь и тяжело.

Вопрос о мобилизации женщин непопулярный, и его рассмотрение всё ещё приостановлено, притом что страна оказалась приставлена к стенке. Киев прекрасно знает, что российская армия рядом не перестаёт наращивать свой контингент.

Дата выхода в эфир 18 февраля 2024 года.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).