Bloomberg: Запад намерен отправить Украине беспилотники с искусственным интеллектом

Западные страны намерены поставить Украине беспилотники, оснащённые искусственным интеллектом, сообщает Bloomberg. По задумке создателей, они будут размещаться кучно и наносить удары согласованно, при этом оператору не нужно будет управлять каждым объектом.

Великобритания вместе со своими союзниками, включая США, намерена передать Украине несколько тысяч новых беспилотников с искусственным интеллектом, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По мнению разработчиков, такие беспилотники смогут одновременно атаковать российские цели. Обещают они отправить Украине такое оружие в течение нескольких месяцев, но предупреждают, что сроки могут сдвинуться.

Издание отмечает, что в мире теперь идёт глобальная гонка по разработке новых технологий, которые будут определять войны в будущем. И Россия наращивает собственное производство беспилотников. При этом Украине не хватает артиллерии, и, по оценке экспертов, ситуация может стать настолько критической в ближайшие месяцы, что ВСУ придётся сосредоточиться на более узком фронте войны.

Хотя новые беспилотники не смогут компенсировать в полной мере острую потребность Украины в снарядах, они могут частично смягчить этот дефицит, отмечают эксперты. Так, беспилотники с поддержкой искусственного интеллекта будут развёрнуты кучно и будут сами связываться друг с другом, причём операторам не придётся управлять каждым из них по отдельности.

У Запада с Россией идёт «бесконечная гонка» за разработку передовых технологий, отметил в общении с Bloomberg председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр.