Bloomberg: Запад намерен отправить Украине беспилотники с искусственным интеллектом

Западные страны намерены поставить Украине беспилотники, оснащённые искусственным интеллектом, сообщает Bloomberg. По задумке создателей, они будут размещаться кучно и наносить удары согласованно, при этом оператору не нужно будет управлять каждым объектом.
Великобритания вместе со своими союзниками, включая США, намерена передать Украине несколько тысяч новых беспилотников с искусственным интеллектом, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По мнению разработчиков, такие беспилотники смогут одновременно атаковать российские цели. Обещают они отправить Украине такое оружие в течение нескольких месяцев, но предупреждают, что сроки могут сдвинуться.
Издание отмечает, что в мире теперь идёт глобальная гонка по разработке новых технологий, которые будут определять войны в будущем. И Россия наращивает собственное производство беспилотников. При этом Украине не хватает артиллерии, и, по оценке экспертов, ситуация может стать настолько критической в ближайшие месяцы, что ВСУ придётся сосредоточиться на более узком фронте войны.
Хотя новые беспилотники не смогут компенсировать в полной мере острую потребность Украины в снарядах, они могут частично смягчить этот дефицит, отмечают эксперты. Так, беспилотники с поддержкой искусственного интеллекта будут развёрнуты кучно и будут сами связываться друг с другом, причём операторам не придётся управлять каждым из них по отдельности.
У Запада с Россией идёт «бесконечная гонка» за разработку передовых технологий, отметил в общении с Bloomberg председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр.
Один из самых титулованных российских бойцов по смешанным единоборствам Фёдор Емельяненко дал понять, что был бы не прочь провести боксёрский поединок с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну из Камеруна.
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России — первый замначальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил в интервью газете «Красная звезда», что очередная попытка контрнаступления ВСУ в случае серьёзной поддержки со стороны западных стран не исключена.
Российские военные нашли трофейное западное оружие в расположении ВСУ в Авдеевке. РИА Новости опубликовало видео рейда отряда специального назначения «Викинг» в местах хранения оружия украинских войск.
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить возможность возвращения в обиход российских школьников аналога пионерского галстука, который стал бы обязательным униформенным атрибутом. Копия обращения на имя министра просвещения России Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.
Ирландский актёр Киллиан Мёрфи удостоен премии Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) в номинации «Лучшая мужская роль», награда вручается 47-летнему артисту за роль руководителя Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера в драме Кристофера Нолана «Оппенгеймер».
Группа депутатов Европейского парламента направила письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) c призывом отстранить израильские команды от участия в международных турнирах.
Система связи израильского авиалайнера компании El Al подверглась атаке со стороны неизвестных лиц. Они попытались захватить над ней контроль и увести самолёт от его пункта назначения. Об этом сообщила радиостанция Kan.
Россия имеет законные требования по отношению к своим активам, которые были заморожены на Западе. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, добавив, что их передача Украине потребует решения этой проблемы.