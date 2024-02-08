AP: «Спасались бегством, спрятаться было негде» — колумбийский наёмник рассказал об обстановке на украинском фронте

С самого начала конфликта украинская армия активно приглашает к себе иностранцев, пишет Associated Press. Корреспонденты агентства взяли интервью у раненных колумбийских наёмников, которые пожаловались на атаку российских беспилотников по их позиции.

На фоне «тупика» на фронте ВСУ активно пытается привлечь в свои ряды сотни иностранцев. В том числе жителей Колумбии, которые считаются опытными бойцами, поскольку страна ведёт многолетнюю борьбу с наркокартелями, пишет Associated Press.

Корреспонденты агентства встретились с отрядом колумбийцев, которые находятся в одном из украинских госпиталей. Они получили ранения во время атаки российских беспилотников.

«Я думал, что умру. Мы встали и решили бежать с позиции, чтобы спасти свои жизни. Прятаться было негде», — рассказывает агентству один из наёмников с позывным Чечо.

Он уверяет, что приехал в Киев по «принципиальным» соображениям. Но, по мнению экспертов, Чечо и его соотечественниками движут сугубо приземлённые меркантильные мотивы: на Украине они могут получить большее жалование, чем на родине.

«Они похожи на латиноамериканских мигрантов, которые едут в США в поисках лучшего будущего. Они не добровольцы, которые хотят защитить флаг другой страны. Их просто подталкивает экономическая нужда», — поясняет бывший военный медик Гектор Берналь из Боготы.

По официальным данным, в начале 2022 года на Украину приехали 20 тыс. наёмников из 52 стран. Их численность в настоящий момент не раскрывается, но власти признают, что «портрет» среднего «солдата удачи» с тех пор изменился, обращает внимание AP.