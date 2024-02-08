AP: «Спасались бегством, спрятаться было негде» — колумбийский наёмник рассказал об обстановке на украинском фронте
На фоне «тупика» на фронте ВСУ активно пытается привлечь в свои ряды сотни иностранцев. В том числе жителей Колумбии, которые считаются опытными бойцами, поскольку страна ведёт многолетнюю борьбу с наркокартелями, пишет Associated Press.
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