«Ведут себя, как школьницы» — на французском ТВ потребовали, чтобы Зеленский помирился с Залужным

В тяжёлый для Украины момент ей как никогда необходимо единство народа, армии и правительства. Тем временем Зеленский делает расплывчатые заявления о необходимости перестановок в руководстве, негодует в эфире LCI военный корреспондент и специалист по вопросам обороны Дидье Франсуа. Он требует от Зеленского прекратить бесконечные ссоры с генералом Залужным и заняться мобилизацией.

ДИДЬЕ ФРАНСУА, военный корреспондент, специалист по вопросам обороны: Честно признаться, я не понимаю, что он хочет сделать. Если он действительно хочет… Если он считает, что сегодня есть трудности, то они, очевидно, есть: есть разногласия с главнокомандующим, есть проблемы в отношениях политиков и военных, но это длится уже полтора года. Но создаётся впечатление, что вот уже несколько недель или месяцев, как украинцы, столкнувшись с трудной ситуацией, утратили инициативу и контроль в политическом плане.

И вместо того чтобы устроить внутреннее размышление, и Залужный, и Зеленский выпускают в публичное поле какие-то заявления, которых мы вообще не понимаем. Откровенно говоря, в словах Зеленского о «перезагрузке» я не понял ничего. Что он хочет сказать?

При этом существует проблема с известной «троицей Клаузевица» — говорю об этом под надзором генерала Яковлева, который много об этом написал. Тем не менее необходимо единство (на войне оно имеет ключевое значение) народа, армии и правительства. Этот треугольник формирует волю к сражению и способность к сопротивлению противнику, который желает навязать вам собственную волю.

Сегодня у нас складывается впечатление, что на фронте уже достаточно непростая ситуация, кроме того, прилагаются усилия, чтобы попытаться добиться от союзников помощи. С европейцами уже решено, они провели 50 миллиардов евро, а вот с американцами пока уверенности в результате нет. Бог знает, важно ли это с точки зрения поставок оружия, но даже с деньгами определённости нет. Ведь необходимо будет покупать часть оружия до 2025 года, а мы неспособны поставлять и производить его сами. Например, 155-мм снаряды необходимо закупать где-то в Южной Корее, Южной Африке, Пакистане.

Короче, сегодня нам необходимо единство двух основополагающих элементов на Украине — правительства и армии, чтобы мобилизовать украинский народ (вопрос мобилизации имеет важнейшее значение) и мобилизовать Запад на поставки оружия. И на всё это времени осталось мало. Пусть уже прекращают вести себя как школьницы, чтобы мы поняли, чего они хотят. Да, Зеленский имеет право захотеть сделать перестановки, и, возможно, он прав. Но пусть скажет, что он хочет сделать. И пусть уже этот их детский сад заканчивается, а не продолжается бесконечно, будто это телесериал Netflix. Каждую неделю мы видим что-то вроде сериала «Даллас», и это, как мне кажется, уже начинает утомлять.

Дата выхода в эфир 06 февраля 2024 года.