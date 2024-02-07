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Globe and Mail: cсора Зеленского с Залужным грозит оставить Украину без западной помощи

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Кадровые перестановки, которые затеял Владимир Зеленский, могут создать Киеву новые проблемы и сыграть на руку Москве, считает обозреватель The Globe and Mail Джеймс Хорнкасл. В частности, по его словам, увольнение главы ВСУ наверняка подорвёт моральный дух армии и вызовет вопросы среди западных спонсоров Украины.
Globe and Mail: cсора Зеленского с Залужным грозит оставить Украину без западной помощи
AP
Судя по всему, этот год станет решающим в конфликте между Москвой и Киевом. Но проблема для Украины заключается в том, что внутренняя политика может ограничить её способность выдержать грядущий «шторм». В частности, планы Владимира Зеленского «перезагрузить» руководство страны и снять с должности главу ВСУ Валерия Залужного, «не сулят ничего хорошего и играют на руку Москве», пишут обозреватель The Globe and Mail Джеймс Хорнкасл.
 
По словам публициста, критика летнего наступления, с которой выступил Залужный, и его признание того, что конфликт зашёл в тупик, вызвали раздражение Зеленского. У политика появились опасения, что подобные заявления украинского генерала отпугнут западных сторонников.
 
Тем не менее Залужный показал себя «не идеальным, но способным военачальником», пользующимся популярностью как среди украинских солдат, так и среди народа. Если Зеленский отстранит его от должности, это нанесёт ущерб моральному духу украинцев в критический момент, подчёркивает Хорнкасл. 
 
Кроме того, увольнение генерала ещё  больше ограничит способность Киева получать помощь извне. Такой шаг Зеленского будет воспринят внешним миром, как свидетельство того, что ситуация с обороной у Украины обстоит не очень хорошо, и поэтому её поддержка не стоит своих затрат, предупреждает публицист.
 
«Таким образом, для общих военных усилий идеальным сценарием было бы, если бы Зеленский и генерал Залужный смогли бы прийти к рабочему соглашению. Но, судя по недавним сообщениям, такой сценарий представляется всё менее вероятным», — полагает Хорнкасл.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Globe and Mail Канада Северная Америка
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