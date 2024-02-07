Neues Deutschland: пока европейский беспилотник доработают, он устареет и станет нерентабелен

Реализация проекта европейского беспилотника снова откладывается, сообщает Neues Deutschland. По данным Министерства обороны, задержки связаны с разногласиями между немецким главным подрядчиком и французским субподрядчиком. Эксперты опасаются, что к 2030 году, если удастся уложиться в срок, беспилотник будет уже неактуален — он слишком громоздок и нерентабелен.

Проект европейского беспилотника угодил в зону турбулентности, пишет Neues Deutschland. Немецкие и французские компании, участвующие в разработке «евродрона», не смогли достичь важного рубежа, говорится в последнем отчёте Министерства обороны. В итоге строительство первого прототипа, которое должно было начаться в сентябре, может быть отложено ещё больше.

В отчёте о вооружениях Министерство обороны также указывает на увеличение стоимости проекта на 40%. Таким образом, дополнительные расходы составят €1,39 млрд.

Основным подрядчиком планируемого беспилотника дальнего радиуса действия является немецкое оборонное подразделение Airbus, работающее вместе с французской компанией Dassault Aviation и итальянской Leonardo. Ещё до начала сотрудничества между компаниями возникли разногласия по поводу поставок ключевых компонентов.

Нынешняя задержка также объясняется разногласиями между немецким главным подрядчиком и французским субподрядчиком. Министерство обороны пишет о «продолжающихся проблемах с координацией».

Реализация всего проекта уже несколько раз откладывалась. Первоначально планировалось, что разработка будет завершена к 2025 году. Когда два года назад был подписан контракт, окончательной датой стал 2027 год. По мнению экспертов, к 2030 году — если удастся уложиться в срок — новый европейский беспилотник будет уже неактуален.

Беспилотный летательный аппарат с размахом крыльев 28 м и взлётным весом около 11 тонн слишком громоздок, а высокая цена за один аппарат делает его нерентабельным для использования над вражеской территорией, где всегда существует угроза быть сбитым.