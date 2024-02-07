Neues Deutschland: пока европейский беспилотник доработают, он устареет и станет нерентабелен

Реализация проекта европейского беспилотника снова откладывается, сообщает Neues Deutschland. По данным Министерства обороны, задержки связаны с разногласиями между немецким главным подрядчиком и французским субподрядчиком. Эксперты опасаются, что к 2030 году, если удастся уложиться в срок, беспилотник будет уже неактуален — он слишком громоздок и нерентабелен.
Проект европейского беспилотника угодил в зону турбулентности, пишет Neues Deutschland. Немецкие и французские компании, участвующие в разработке «евродрона», не смогли достичь важного рубежа, говорится в последнем отчёте Министерства обороны. В итоге строительство первого прототипа, которое должно было начаться в сентябре, может быть отложено ещё больше.
В отчёте о вооружениях Министерство обороны также указывает на увеличение стоимости проекта на 40%. Таким образом, дополнительные расходы составят €1,39 млрд.
Основным подрядчиком планируемого беспилотника дальнего радиуса действия является немецкое оборонное подразделение Airbus, работающее вместе с французской компанией Dassault Aviation и итальянской Leonardo. Ещё до начала сотрудничества между компаниями возникли разногласия по поводу поставок ключевых компонентов.
Нынешняя задержка также объясняется разногласиями между немецким главным подрядчиком и французским субподрядчиком. Министерство обороны пишет о «продолжающихся проблемах с координацией».
Реализация всего проекта уже несколько раз откладывалась. Первоначально планировалось, что разработка будет завершена к 2025 году. Когда два года назад был подписан контракт, окончательной датой стал 2027 год. По мнению экспертов, к 2030 году — если удастся уложиться в срок — новый европейский беспилотник будет уже неактуален.
Беспилотный летательный аппарат с размахом крыльев 28 м и взлётным весом около 11 тонн слишком громоздок, а высокая цена за один аппарат делает его нерентабельным для использования над вражеской территорией, где всегда существует угроза быть сбитым.
Верховный суд ДНР вынес приговоры 33 военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты и 17-й отдельной танковой бригады ВСУ за военные преступления. Все украинские военнослужащие получили длительные сроки, сообщает СК России.
Решение Эквадора передать американцам военную технику российского производства нарушило обязательства, которые Кито взял на себя, напомнила представитель МИД России Мария Захарова, этот шаг может привести к последствиям в отношениях двух стран, предупредила она.
Первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала об открытии второго в регионе эндокринологического центра на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ).
Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил в интервью RT, что Россия, Китай и Северная Корея являются объектом провокационных устремлений Вашингтона, поскольку США заинтересованы в поддержании и нагнетании напряжённости.
Два человека получили травмы в результате попытки ВСУ обстрелять Белгород: у одного баротравма, второго везут в больницу с осколочным ранением и контузией, также в городе повреждены 15 автомобилей, а в двух многоквартирных домах выбиты окна.
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает идею организации сотрудничества между европейской и украинской оборонной промышленностью для дальнейшего производства боеприпасов на территории Украины.
Россия в существующих условиях равнодушна к «озабоченностям» США в сфере безопасности. С таким заявлением выступил 7 февраля директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.