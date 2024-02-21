Foreign Policy: ВСУ не могут найти замену измученным солдатам на передовой

Украинские солдаты на передовой жалуются на усталость от конфликта и не видят «света в конце тоннеля», однако пока ВСУ не способны найти им замену, пишет Foreign Policy. Как отмечает издание, предложенные изменения в системе мобилизации не пользуются общественной поддержкой и вызывают споры военного командования и политического руководства Украины.

По истечении почти двух лет с начала конфликта, победа для Украины кажется всё более отдалённой перспективой. Способствуют этому, как отмечает Foreign Policy, провал контрнаступления, приостановка западной военной помощи и нехватка бойцов в рядах ВСУ.

Военное командование и политическое руководство Украины спорят о том, как лучше всего пополнить ряды вооружённых сил, и в этих дебатах доминирует один вопрос: смогут ли измученные военными действиями украинские солдаты вернуться домой.

«Солдаты устали физически и морально», — отметил в беседе с Foreign Policy Мирослав Борисенко, 49-летний бывший профессор истории Киево-Могилянской академии, добровольцем отправившийся на фронт в феврале 2022 года. По его словам, сейчас украинские солдаты просто не видят «света в конце тоннеля».

При этом, по словам Борисенко, боевые действия стали ещё более изнурительными, так как солдатам на передовой пришлось приспосабливаться к нехватке боеприпасов и личного состава, а также к технологическим изменениям российских вооружённых сил.

С конца прошлого года парламент Украины втянут в ожесточённые дебаты относительно изменений в системе мобилизации страны. Предлагаемые реформы крайне непопулярны среди украинцев и уже стали острым политическим вопросом для киевского режима. В конце прошлого года этот вопрос оказался в центре первых открытых разногласий между Владимиром Зеленским и бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

И без того непопулярные реформы дополнительно осложняются ещё и отсутствием процесса демобилизации. Отсутствие какой-либо чёткой процедуры демобилизации также обостряет военно-гражданские отношения в стране. Среди военнослужащих на передовой растёт недовольство теми, кто, как они считают, активно уклоняется от призыва в армию. «Мы устали, и мы чувствуем, что общество не готово должным образом подготовиться к этой войне и не видит, что нас нужно сменить», — отмечает Борисенко.