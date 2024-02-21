Foreign Policy: ВСУ не могут найти замену измученным солдатам на передовой

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«Мы им помогли, а они захватили все рынки»: польские фермеры объявили о блокаде Украины RMF24
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Fox News: Байден предал Америку, позволив пересекать границу всем подряд Fox Business
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Воздушную тревогу объявили в трёх областях Украины
Сирены воздушной тревоги активировали в трёх областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
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Журова — о поддержке Валиевой: у Путина есть такое свойство, настоящий мужчина
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на поддержку Камилы Валиевой со стороны президента РФ Владимира Путина.
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Блинкен: США не видят условий для переговоров по Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон в настоящее время не видит условий для переговоров по Украине.
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Песков хотел бы понаблюдать за фигурным катанием на Играх Будущего
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков выразил сожаление, что на Играх Будущего нет фигурного катания.
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Додик назвал Орбана одним из сильнейших европейских лидеров
Президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью RT назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одним из сильнейших лидеров в Европе.
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Застрявшие на борту судна в Мапуту моряки вернулись в Россию
Российские моряки, которые в течение нескольких месяцев не могли покинуть рыболовное судно в порту города Мапуту (Мозамбик), вернулись на родину. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.
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Додик рассказал о влиянии украинского конфликта на Республику Сербскую
Президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью RT рассказал о влиянии конфликта на Украине на Республику Сербскую.
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Аршавин попросил Путина создать русский аналог компьютерной игры FIFA
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин обратился к президенту России Владимиру Путину после церемонии открытия фиджитал-турнира «Игры Будущего» в Казани.
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Додик рассказал, что в ходе переговоров с Путиным пожелал ему дальнейших побед
Президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью RT рассказал о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
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Медведев заявил о необходимости создать в России защитный кордон
России необходимо создать защитный кордон, который обезопасит её от любых поползновений извне. Такую точку зрения на встрече с журналистами высказал заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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Додик назвал перспективными отношения Республики Сербской с Россией
Президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью RT назвал перспективными отношения с Россией.
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Salamnews: «Зенит» сыграл вничью с туркменским «Аркадагом» на сборах в ОАЭ
Санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с туркменским «Аркадагом» в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в ОАЭ.
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Тарасова считает очень важной поддержку Валиевой со стороны Путина
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на поддержку Камилы Валиевой со стороны президента РФ Владимира Путина.
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Протестующие французские фермеры вылили навоз в городах
Во Франции аграрии в рамках протестных акций вылили навоз в городах.
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«Локомотив» одолел «Ак Барс» и одержал третью победу подряд в чемпионате КХЛ
Ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Офис Зеленского пообещал устроить «нечто особенное» 25 февраля
Офис Зеленского готовит «нечто особенное» на 25 февраля. Как сообщил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, речь идёт о конференции с участием верхушки украинской власти.
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Медведев: освобождение Авдеевки было сложной задачей, но ВС с ней справились
Операция по освобождению Авдеевки в Донецкой Народной Республике была сложной задачей, но российские войска с ней справились.
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Первые в истории Игры Будущего официально открыты
21 февраля состоялась торжественная церемония открытия первого инновационного мультиспортивного турнира в концепции фиджитал «Игры Будущего».
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Надеждин заявил, что будет участвовать в выборах в Госдуму в 2026 году
Политик Борис Надеждин сообщил, что планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2026 году и победить в них.
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Потапова проиграла Циньвэнь в третьем круге турнира WTA 1000 в Дубае
Россиянка Анастасия Потапова завершила выступление на турнире категории WTA 1000 в Дубае.
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Медведев — о судьбе перебежчика Кузьминова: собаке собачья смерть
Смерть в Испании, предположительно, лётчика-перебежчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолёт, не является поводом для сожалений. Это дал понять заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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Фиала: Чехия может получить от ФРГ 15 танков Leopard 2A4 за помощь ВСУ
Прага может получить от Берлина 15 танков Leopard 2A4 в качестве благодарности за помощь Украине. Об этом сообщил премьер-министр республики Петр Фиала.
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Товарооборот Таджикистана и России в 2023 году увеличился на 2,5%
Объём товарооборота между Республикой Таджикистан и Россией по итогам 2023 года достиг $1,8 млрд, его рост составил 2,5%. Об этом было сказано во время встречи президентов Таджикистана и России Эмомали Рахмона и Владимира Путина.
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Правозащитник рассказал о тюрьме в США, куда могут направить Ассанжа
Американский правозащитник Мартин Готтесфельд рассказал RT об условиях содержания в тюрьме, куда могут направить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в случае экстрадиции в США.
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Рублёв победил Гаске и вышел в четвертьфинал турнира АТP 250 в Дохе
Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу во втором круге турнира категории АТР 250 в Дохе.
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Военнопленный ВСУ рассказал о наплевательском отношении командиров
Военнослужащие Вооружённых сил Украины вынуждены мириться с наплевательским отношением со стороны командования. Об этом рассказал пленный украинский военный.
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Военкор RT Филатов показал освобождённый авдеевский коксохим
Военный корреспондент RT Андрей Филатов показал освобождённый коксохимический завод в Авдеевке Донецкой Народной Республики.
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Губерниев: нахождение Валиевой около Путина на Играх Будущего это жест поддержки
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на нахождение российской фигуристки Камилы Валиевой рядом с президентом РФ Владимиром Путиным на церемонии открытия Игр Будущего.
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Reuters: ЕС решил исключить сооснователя «Яндекса» Воложа из списка санкций
Страны — участницы Европейского союза согласовали исключение сооснователя и бывшего генерального директора компании «Яндекс» Аркадия Воложа из списка антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Reuters.
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Большунов — о нейтральном статусе: если ехать на Олимпиаду, то нормально
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался об условиях допуска российских спортсменов на международные соревнования.
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Путин: Россия была и остаётся одной из ведущих спортивных держав мира
Президент Владимир Путин на церемонии открытия Игр Будущего в Казани заявил, что Россия была и остаётся одной из ведущих спортивных держав мира.
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В Омской области произошёл пожар в монастыре
Пожар произошёл в женском монастыре в селе Татьяновка Омской области.
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Петросян после госпитализации рассказал, как поскользнулся на льду
Народный артист РСФСР Евгений Петросян рассказал об инциденте, в результате которого он повредил руку. Как отметил 78-летний юморист, ему повезло поскользнуться на льду, а не на «банановой шкурке».
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В Петербурге пройдёт встреча руководителей береговых охран прикаспийских стран
В Санкт-Петербурге 27 и 28 февраля пройдёт встреча руководителей береговых охран прикаспийских государств по вопросам взаимодействия на Каспийском море, в ней примут участие представители Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. Российскую делегацию возглавит глава департамента береговой охраны Погранслужбы ФСБ адмирал Роман Толок.
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Armenie Football: «Атлетико» интересуется игроком «Краснодара» Сперцяном
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в «Атлетико».
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В Мадриде произошли стычки между фермерами и полицией
Стычки между протестующими испанскими фермерами и полицией произошли в Мадриде.
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Верховный суд отклонил жалобу Надеждина на отказ в регистрации кандидатом
Верховный суд России отклонил иск Бориса Надеждина, пытавшегося оспорить отказ ЦИК в регистрации его кандидатом в президенты.
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В Сочи арестовали подозреваемого в убийстве женщины камнем
Суд в Сочи избрал меру пресечения 58-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве 46-летней женщины. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Краснодарскому краю, его взяли под стражу.
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Американский хоккеист назвал Дацюка волшебником
Хоккеист команды Quetzales Mexico NA Карлос Форнарис рассказал, какой хоккеист ему нравится из россиян.
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Более 70% украинцев в опросе выступили за дипломатические контакты с Россией
На Украине более 70% граждан выступают за дипломатическое урегулирование конфликта с Россией, говорится в итогах опроса, который провёл Киевский международный институт социологии.
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Хоккеист из США Форнарис: инфраструктура для Игр Будущего поражает
Хоккеист команды Quetzales Mexico NA Карлос Форнарис высказался о первых впечатлениях о Казани.
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Замминистра обороны Садовенко вручил госнаграды военным в госпитале
Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юрий Садовенко вручил награды участникам СВО в филиале ЦВКГ им. Вишневского.
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Мэр Донецка сообщил о ранении женщины и повреждении больницы при обстреле ВСУ
Вооружённые силы Украины 21 февраля подвергли артиллерийскому обстрелу Донецк в Донецкой Народной Республике. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, в результате этого пострадала мирная жительница и получила повреждение больница.
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В подконтрольном ВСУ Херсоне вновь прогремели взрывы
Несколько взрывов прогремело в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Об этом сообщил глава назначенной украинскими властями городской администрации Роман Мрочко.
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Мирзиёев: Узбекистан готов принять Игры Будущего в 2026 году
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что его страна готова принять турнир «Игры Будущего» в 2026 году вслед за Россией и Казахстаном.
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Котов уступил Умберу в 1/8 финала турнира ATP в Дохе
Российский теннисист Павел Котов не смог пробиться в 1/4 финала турнира в Дохе (Катар).
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Валиева, Нагорный и Аршавин посетили церемонию открытия Игр Будущего
Российские спортсмены Камила Валиева, Никита Нагорный и Андрей Аршавин посетили церемонию открытия фиджитал-турнира «Игры Будущего».
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ФАС: с сентября возбуждено 30 антимонопольных дел на топливном рынке
Федеральная антимонопольная служба с сентября возбудила 30 антимонопольных дел на топливном рынке.
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Путин: уверен, на площадках Игр Будущего будет царить подлинный спорт
Президент РФ Владимир Путин открыл международный мультиспортивный фиджитал-турнир «Игры Будущего».
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Путин: Игры Будущего свободны от политической конъюнктуры и дискриминации
Игры Будущего свободны от политической конъюнктуры и любых видов дискриминации, а также двойных стандартов, заявил президент России Владимир Путин на открытии турнира в Казани.