В Одессе власти проводят облавы на мужчин призывного возраста, прибегая к уловкам и побоям, пишет Le Point. Местные жители отслеживают перемещения вербовщиков в соцсетях и пытаются добиться освобождения от службы — порой с помощью взяток.

Украинской армии спустя два года после начала СВО не хватает солдат, а мобилизация превращается в хаос, пишет Le Point. Киев пытался принять закон об ужесточении правил, однако испугался критики, и теперь новобранцев приходится искать с помощью различных уловок, а задержания похожи на похищения.

В Одессе, подальше от столицы и глаз международного сообщества, призывников ловят с особенным рвением, врываясь в спортивные клубы и автобусы, окружая пешеходов на улице или преграждая дорогу автомобилистам. Иногда вербовщики прибегают к хитрости и пересаживаются в машины скорой помощи, чтобы подловить уклонистов. К тем, кто оказывает сопротивление, относятся как к преступникам и нередко избивают, отмечает издание.

Чтобы скрыться от патрулей, жители города создали в Telegram группу, где отслеживают их перемещение. Как рассказывает 31-летний Игорь, после задержания главное — ничего не подписывать. «Они могут продержать неделю, но если ничего не подписывать, они обязаны вас отпустить, — объясняет он. — В противном случае вы годитесь для службы». А фронт, по его убеждению, — «это смерть».

Игорь пытается получить освобождение, потому что ухаживает за матерью-инвалидом, указывает французская газета. Хозяин тира Александр поступил на первый курс физического факультета и надеется, что его новый статус продолжит его защищать. Город потерял свой привычный облик: мужчины призывного возраста опасаются выходить на улицу, где теперь всецело царствуют женщины.

В то же время, несмотря на большой скандал в августе прошлого года и массовые увольнения в военкоматах, на Украине продолжает процветать взяточничество. По словам антикоррупционного блогера Валерия Болгана, стало даже хуже: верхушку сменили нижестоящие чины, а тарифы выросли: теперь за полгода освобождения нужно заплатить $5 тыс., а за постоянную справку — $15 тыс.

В результате среди населения растёт вражда, свидетельствует Le Point. «Между семьями тех, кто на фронте, и тех, кто покупает себе спокойную жизнь, ширится опасная пропасть, — объясняет психолог ассоциации Equilibrium по лечению травматизма ветеранов Никита Пермаков. — Боюсь, что после войны в Одессе произойдёт подъём преступности, как в 1990-х годах».