Le Figaro: мобилизация грозит оставить Украину без налогоплательщиков

Украине с самого начала конфликта не хватает людей на фронте, поэтому она расширяет мобилизацию, пишет Le Figaro. Украинские военные говорят, что законопроект о мобилизации и вовсе нужно было принимать в 2022 году, но тогда украинские власти думали, что боевые действия скоро закончатся, а рисковать своим политическим имиджем им не хотелось.

Украинской армии с самого начала не хватает людей, поэтому их мобилизируют, где могут, в том числе просто на улице, пишет Le Figaro. И теперь украинские власти работают над изменением закона о мобилизации, поскольку военные говорят, что им нужно ещё до 500 тыс. солдат. Первая версия законопроекта, которую попытались принять во время рождественских каникул, вызвала большие протесты. Второй вариант, более взвешенный, был принят в первом чтении 7 февраля.

«Этот законопроект должен был быть внесён осенью 2022 года, а не в начале 2024 года, — говорит военный эксперт Евгений Дикий. — Однако в то время у исполнительной власти всё ещё была иллюзия, что война закончится быстро, и она хотела избежать принятия этого решения, которое будет дорого стоить политикам».

Этот закон соответствует курсу Киева на обновление украинского военного командования, отмечает автор статьи. В нём прописано снижение возраста мобилизации с 27 до 25 лет и упрощаются процедуры призыва. Так, всем украинцам нужно будет зарегистрироваться на специальной онлайн-платформе, через которую их и смогут призывать. А за уклонение от службы смогут лишать прав и замораживать банковские счета.

Однако в законопроекте остаётся непрописанным вопрос о демобилизации тех, кто долгое время находится на фронте. Уже несколько месяцев семьи военнослужащих выходят на демонстрации, требуя демобилизации своих близких. Законопроект также предусматривает трёхмесячную базовую военную подготовку для всех граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет в каждом учебном заведении.

Проблема с кадровым составом армии связана в том числе с демографическим спадом, который Украина пережила в 1990-х. Поэтому высказывались предложения не мобилизовывать молодёжь, чтобы повысить рождаемость. А некоторые политики также предложили не мобилизовывать мужчин, которые платят в бюджет страны больше всего налогов.

Однако в соответствии с новым законом украинским мужчинам нужно будет предоставлять военные документы для обращения по консульским вопросам, а чтобы их получить, тем, кто живёт за рубежом, придётся вернуться в страну. До начала спецоперации в ЕС проживало около 1,5 млн украинцев. Около 650 тыс. украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет выехали с Украины в Европу с февраля 2022 года, судя по статистике. Правозащитник Александр Павличенко предупреждает: «Некоторые имеют бизнес на Украине, платят налоги. Не думаю, что это побудит их вернуться — наоборот, подтолкнёт к разрыву связей с Украиной».