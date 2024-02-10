Bloomberg: разлад между Зеленским и Залужным показал слабости Украины

Конфликт Владимира Зеленского с главкомом ВСУ, закончившийся отставкой последнего, продемонстрировал, насколько за два года боевых действий изменилось положение Киева — и самого Зеленского, констатирует Bloomberg. Как отмечается в материале агентства, Зеленский по-прежнему грезит «победой» — но боевой дух его войск падает, а к тому же ему теперь приходится сталкиваться с противодействием и критикой в парламенте и СМИ.

Ставший в итоге публичным конфликт Владимира Зеленского с теперь уже бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным произошёл «в самый неподходящий момент»: Украина оказалась в ситуации, когда Россия превосходит её в огневой мощи почти втрое, а тем временем США, выступающие ключевым спонсором Киева, не торопятся выделять ему новый пакет помощи, пишет Bloomberg. Как констатирует корреспондент агентства, для страны наступает уже третий год боевых действий — но её руководству теперь приходится биться не только против россиян, но и между собой.

По оценке источников Bloomberg в европейских дипломатических кругах, сегодня Зеленский куда сильнее, чем в любой другой момент с начала конфликта, производит впечатление «измотанного» человека — и увольнение крайне популярного в народе Залужного из-за утраты Зеленским доверия к нему стало для Украины самым серьёзным внутриполитическим конфликтом последнего времени. А между тем президент России Владимир Путин «с улыбкой» появляется в эфире, давая интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону, отмечает корреспондент агентства. По мнению журналиста, контраст между двумя событиями, которые разделяли считаные часы, крайне показателен.

Одним из главных поводов для конфликта между Зеленским и его главкомом стало то, что первый не переносит слово «тупик» — и, как утверждают западные чиновники, которые регулярно выходят на связь с Киевом, единственным приемлемым для себя исходом конфликта Зеленский по-прежнему видит «победу». Но какими бы терминами ни оперировали украинские лидеры, ясно одно: конфликт явно развивается не по их плану.

Как отмечается в материале Bloomberg, украинцы хорошо помнят, как он перед началом боевых действий уверял всех граждан страны, что на майские праздники они будут готовить шашлыки: не за горами уже третий май конфликта, и это начинает отражаться на боевом духе украинских военных. Меж тем Зеленский, который когда-то стал первым в истории Украины президентом, имеющим большинство собственной партии в Раде, теперь стал натыкаться и на сопротивление депутатов, которые препятствуют некоторым его инициативам, — а к тому же его снова начали критиковать в СМИ.

Изменился и характер отношений Зеленского с западными союзниками: их визиты в Киев стали более редкими, и теперь ему самому приходится ездить в Давос и Прибалтику — и если когда-то он апеллировал к инстинктивной склонности Запада выступать на стороне победителей, то теперь давит на то, что ему выйдет дешевле помогать Украине сейчас, нежели затем сражаться против России на собственной территории, пишет Bloomberg. И тем не менее в окружении Зеленского видят, насколько изменилась ситуация на третьем году конфликта, — и там заметили, что президент США Джо Байден перешёл от позиции «будем помогать столько, сколько потребуется» к тезису «столько, сколько можем», отмечает корреспондент агентства.

Однако при этом союзники Зеленского продолжают считать его своего рода «талисманом» — и подчёркивают, что ни одному из его предшественников не удалось бы заручиться такой международной поддержкой. Как заявил в беседе с Bloomberg высокопоставленный европейский чиновник, если бы у руля был не он, Украине пришлось бы гораздо труднее.