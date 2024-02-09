France 24: страх перед популярностью Залужного или реальная потребность в переменах — на Украине спорят об истинных мотивах Зеленского

Отставка Залужного с поста главкома ВСУ вызвала вопросы: не связан ли этот шаг Зеленского с популярностью генерала в войсках и среди обычных граждан, передаёт France 24. В материале при этом отмечается, что Залужный до сих пор остаётся самой популярной фигурой на Украине.

ГУЛЛИВЕР КРАГГ, корреспондент France 24: Нам известно, что Владимир Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим Вооружённых сил Украины. Александр Сырский был командующим Сухопутными войсками. Он был одним из двух человек, насчёт которых поговаривали, что они могут сменить Валерия Залужного. Слухи о возможной отставке Залужного ходили уже несколько месяцев.



Можно сказать, что это не совсем согласуется с языком, который они использовали, чтобы представить эти изменения. Было сказано о том, что настало время для обновления, для новых идей. Всё это активно пытаются представить как единый фронт Зеленского с Залужным, что они расстаются на дружеской ноте. Но говорится также, что настало время для обновления, поскольку человек, который был назначен на смену Валерию Залужному, значительно старше его. Он учился в России. Многие считают его человеком довольно старомодного, — возможно, немного советского — менталитета. В войсках, находящихся в зоне боевых действий, он гораздо менее популярен, чем Валерий Залужный. При всём при этом Александр Сырский — человек, который зарекомендовал себя, по сути, благодаря обороне Киева и Киевской области в первые недели конфликта.



Его достижения определённо примечательны. Но, по-моему, они на самом деле уже год пытались подготовить эту замену. Я помню, как год назад с подачи правительства вышел документальный фильм, в котором, по сути, описывался первый год этого полномасштабного конфликта. В нём очень хорошо бросалось в глаза то, что они попытались выделить побольше места для большого интервью с Александром Сырским. Они попробовали поспособствовать восходу его звезды в украинском общественном мнении. Но это не сработало. Валерий Залужный до сих пор остаётся самой популярной фигурой на Украине, более популярной, даже чем Владимир Зеленский.



А не из-за этой ли популярности он снят с должности?



ГУЛЛИВЕР КРАГГ: Это большой вопрос. Произошло ли это из-за соперничества, из-за того, что Зеленский боится популярности Валерия Залужного и его возможных политических амбиций, о которых звучали лишь домыслы, сам же он, разумеется, никогда не говорил о каких-либо политических амбициях? Или же это произошло из-за положения дел на месте событий, из-за реальных разногласий в плане стратегии?



Разумеется, прошлогоднее контрнаступление стало разочарованием. Валерию Залужному пришлось взять на себя за это, по крайней мере, часть вины. Между президентом Зеленским и Валерием Залужным были очень публичные расхождения во мнениях по поводу мобилизации, по поводу необходимости призвать больше человек. Залужный заявил, что им нужны как минимум полмиллиона. Зеленский выразил сомнения относительно этой цифры. Так что в настоящий момент эта тема многих споров на Украине: насколько это связано с политикой и личностью Зеленского и насколько это на самом деле связано с реальной потребностью в реальных переменах на месте событий, как указывается в официальной версии.



Дата публикации 08 февраля 2024 года.