Спустя два года после начала СВО решения Зеленского толкают Украину к национальной разобщённости, пишет France info. Отставка популярного Залужного с поста главы ВСУ и закон о мобилизации вызвали возмущение оппозиции и украинского общества, которое всё больше выступает за начало переговоров с Россией.

К концу второго года войны Зеленский столкнулся с волной критики со стороны общественного мнения и оппозиции, рассказывает France info. Он больше не может рассчитывать на национальное единство, которое возникло в начале конфликта, но постепенно исчезает, а к политическим сложностям добавилось вызывающее тревогу положение на передовой.

Смещение популярного генерала Валерия Залужного с должности главы ВСУ вызвало много шума в украинском обществе. После провала летнего контрнаступления отношения между ним и президентом ухудшились, а в ноябре в интервью The Independent он заявил о том, что ситуация на фронте зашла в тупик, назвав нереалистичной поставленную Зеленским задачу по быстрому возвращению занятых российскими войсками территорий.

К расхождению с официальной позицией Киева добавилось также более личное соперничество, отмечает издание. Согласно декабрьскому опросу Киевского международного института социологии, рейтинг доверия к Залужному с начала конфликта достиг 88%, тогда как у Зеленского этот показатель за год рухнул с 84% до 62%. Таким образом, отставка генерала позволила президенту избавиться от будущего политического соперника.

В то же время украинская армия столкнулась с серьёзной нехваткой солдат, а Киев не может найти новых добровольцев. Для решения этой проблемы правительство подготовило спорный законопроект, который изменяет правила и предусматривает снижение минимального призывного возраста с 27 до 25 лет. Такой шаг вызвал возмущение оппозиции и привёл к напряжённым дебатам в Раде, где главным камнем преткновения стала продолжительность прохождения службы. Её предлагается увеличить до трёх лет, что на год отсрочит демобилизацию солдат, которые на фронте с начала СВО.

Ничего удивительного, что спустя два года в политических кругах Киева возобновились разногласия, считает France info. Продлив военное положение, Зеленский отложил организацию парламентских и президентских выборов. В то же время украинское общество несколько устало от затянувшейся войны, так что всё больше жителей перестают поддерживать сопротивление любой ценой. Согласно ноябрьскому опросу американского Национального демократического института*, 42% украинцев поддерживают начало дипломатических переговоров с Россией — на 13% больше, чем в январе 2023 года.

* Национальный демократический институт международных отношений (National Democratic Institute for International Affairs) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 10.03.2016.

