Guardian: решение уволить Залужного грозит Зеленскому политическим и военным хаосом

Решение уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного не позволит Владимиру Зеленскому ни изменить ситуацию на поле боя, ни получить хоть какую-то политическую выгоду, пишет The Guardian. Более того, оно ещё больше укрепляет критиков Зеленского во мнении, что он не готов мириться с сомнениями в его решениях и прислушиваться к гражданам.

Если в начале конфликта Владимиру Зеленскому удалось сплотить украинцев «вокруг флага» и создать «настроение национального единства», то уже к осени прошлого года стало ясно, что на Украину «возвращается политика». И как пишет The Guardian, ещё больше усилило напряжённость решение Зеленского уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Сам Зеленский утверждает, что решение не было политически мотивированным, и объясняет его исключительно необходимостью «обновить» вооружённые силы. Впрочем, разногласия между Зеленским и Залужным относительно стратегии и тактики не были ни для кого секретом. Кроме того, главком ВСУ навлёк на себя гнев Киева, отметив в интервью в конце прошлого года, что конфликт зашёл в тупик, — это было расценено как бесполезное давление на Запад для увеличения поставок оружия и как выход на политическую арену.

Впрочем, как отмечает издание, маловероятно, что смена военного командования позволит изменить ситуацию на поле боя — не в последнюю очередь потому, что новый главком Александр Сырский имеет неоднозначный послужной список и неоднозначную репутацию среди военнослужащих.

Более того, маловероятно, что это решение принесёт хоть какую-то политическую выгоду для Зеленского. С одной стороны, Сырский считается человеком Зеленского, который лишён политических амбиций, и Залужный теперь будет вне поля зрения. Но с другой стороны, теперь на Залужного нельзя будет возложить вину за какие-либо будущие военные просчёты. Его увольнение также подпитывает дискуссию о том, насколько Зеленский готов мириться с тем, чтобы его решения подвергались сомнению.

По мере того как военные действия продолжаются, потери растут, а надежды на прорыв уходят в прошлое, неудивительно, что недовольство на Украине усиливается и что контроль за решениями Киева становится всё более заметным. Критику The Guardian называет нормальным политическим явлением, однако любой политик должен показывать, что он готов прислушиваться к своим гражданам.