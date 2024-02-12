WSJ: после снятия Залужного Зеленский стал ответственным за военные неудачи

Замена главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на Александра Сырского ставит Владимира Зеленского в ещё большую зависимость от принимаемых на поле боя решений. Как пишет The Wall Street Journal, по мнению аналитиков, теперь он будет нести непосредственную ответственность за любую неудачу как с политической, так и с военной стороны.

После нескольких недель размышлений Владимир Зеленский всё-таки снял с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Как пишет The Wall Street Journal, это самая важная перестановка в военном руководстве за неполные два года вооружённого конфликта.

По словам Зеленского, данная мера имеет целью «перезагрузить» продолжающиеся военные действия, поскольку украинские войска испытывают большие трудности в сдерживании продвигающейся вперёд российской армии. Но заменив столь популярную фигуру, как Залужный, на генерала Александра Сырского, Зеленский попал в ещё большую зависимость от принимаемых на поле боя решений. По мнению аналитиков, теперь он будет нести непосредственную ответственность за любую неудачу.

«Зеленский теперь несёт ответственность за всё — как с политической, так и с военной стороны», — считает независимый украинский политолог Николай Давыдюк.

На улицах украинской столицы многие с тревогой и недовольством встретили решение об увольнении Залужного. 36-летняя Ольга Венедиктова заявила, что это «худшее решение» украинского руководства.

Некоторые военнослужащие разочарованы, но они говорят, что смена командования никак не изменит обстановку на поле боя. Один сержант рассказал изданию, что он шокирован и разгневан увольнением Залужного, заявив, что именно из-за него решил пойти на службу в вооружённые силы.

«В воюющей стране президент должен работать в тесной увязке с главнокомандующим, — заявил старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Чарльз Купчан. — Насколько мы понимаем, Зеленский нечасто встречался с Залужным с глазу на глаз, а это не очень хорошо в военное время».

Как отмечает издание, Залужный никогда публично не заявлял о своих политических амбициях, однако аналитики говорят, что Зеленский наверняка чувствует угрозу со стороны генерала из-за его популярности. В декабре был проведён опрос общественного мнения, который показал, что уровень доверия к Зеленскому опустился до 62%, в то время как Залужному доверяют 88% украинцев.