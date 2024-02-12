WSJ: после снятия Залужного Зеленский стал ответственным за военные неудачи

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Скотт Риттер: европейцы поняли, что их обманули, — и в итоге пойдут мириться с Россией Dialogue works
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США «истекают кровью» — сенатор Ли четыре часа убеждал политиков помочь не Украине, а Америке Epoch Times
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WSJ: американцы не видели Байдена в роли президента ещё до скандала с его здоровьем Wall Street Journal
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Guardian: решение уволить Залужного грозит Зеленскому политическим и военным хаосом Guardian
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Глава МИД ФРГ Бербок: в рамках ЕС должен быть создан единый оборонительный союз
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказала мнение, что в рамках Европейского союза необходимо создать единый оборонительный союз.
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Медведев: матч КХЛ СКА — «Сочи» побил мировой рекорд по посещаемости
Председатель совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Сочи» на «СКА Арене» был установлен мировой рекорд по посещаемости.
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Майя Манна: военкор RT чудом выжил при ракетном обстреле Израиля по Рафаху
Военкор RT «чудом» выжил при ракетном обстреле Израиля по Рафаху на юге сектора Газа, сообщила руководитель RT Arabic Майя Манна.
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Белый дом: необходимости в оценке умственных способностей Байдена нет
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что необходимости в оценке умственных способностей американского лидера Джо Байдена в рамках ежегодной диспансеризации сейчас нет.
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Вяльбе: уровень организации лыжных соревнований Спартакиады, как на Олимпиаде
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что соревнования Спартакиады сильнейших организованы на высочайшем уровне.
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Axios: Нетаньяху раскритиковал указ Байдена о санкциях против поселенцев
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом резко раскритиковал недавние шаги Вашингтона, позволяющие вводить санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.
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Самедов считает, что Джикия должен остаться в «Спартаке»
Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов высказался о ситуации касательно защитника Георгия Джикии.
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В ВСУ признали, что на вооружении у армии не осталось бронетехники
Глава объединённого координационного пресс-центра сил обороны юга Вооружённых сил Украины Наталья Гуменюк признала, что на вооружении у украинской армии не осталось бронетехники.
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Болтон: Трамп может попытаться вывести США из НАТО в случае победы на выборах
НАТО окажется в «реальной опасности», если Дональд Трамп вернётся на пост президента США, считает его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон.
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В Пентагоне ожидают, что Остин вернётся к своим обязанностям 13 февраля
В Пентагоне рассчитывают, что министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин сможет вернуться к своим обязанностям во вторник, 13 февраля.
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Мирная жительница получила ранение при обстреле Первомайского со стороны ВСУ
Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Первомайского в Донецкой Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины.
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Форвард ХК «Спартак» Морозов получил ушиб в матче с «Локомотивом»
Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов не исключил, что нападающий Иван Морозов может пропустить ближайший матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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МВФ: конфискация активов России на Западе требует юридической поддержки
Решение западных стран конфисковать суверенные активы России должно получить юридическую поддержку, чтобы не было рисков в будущем. Такой позиции придерживается замглавы Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.
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Смородская: не хожу на стадион «Локомотив», там всё полито моей кровью
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что не посещала «РДЖ Арену» с момента своего ухода из клуба.
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Тренер Макгрегора: Конору нравится Россия, как и нам всем
Филип Сатклифф, тренер экс-чемпиона UFC в двух весах Конора Макгрегора, высказался об отношении бойца к России.
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Госдеп: в США не считают верным решением сокращение поставок оружия Израилю
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов Мэттью Миллер заявил, что в Вашингтоне не считают, что сокращение поставок вооружения Израилю будет верным решением.
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Самедов: думаю, «Зенит» сожрёт «Краснодар»
Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов высказал мнение, что «Зенит» станет чемпионом в текущем сезоне РПЛ.
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МИД Франции: Европа должна готовиться защищать себя без помощи США
Европейским странам пора готовиться к тому, чтобы самостоятельно защищать себя, не рассчитывая на помощь США, считает глава МИД Франции Стефан Сежурне.
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Калинская проиграла Плишковой в первом круге турнира в Дохе
Российская теннисистка Анна Калинская не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в Дохе (Катар).
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Назаров — о позиции Швеции и Финляндии: в глупости этих стран не приходится сомневаться
Бывший главный тренер «Сочи» Андрей Назаров считает, что национальные хоккейные федерации Швеции и Финляндии заняли неконструктивную позицию по отношению к России.
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МИД: ФРГ поддерживает Зеленского, потому что у власти находятся потомки нацистов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Германия поддерживает киевский режим Владимира Зеленского, потому что у власти в ФРГ находятся потомки нацистов.
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Тренер Макгрегора сообщил, что Конор готовится вернуться в октагон в июне
Филип Сатклифф, тренер экс-чемпиона UFC в двух весах Конора Макгрегора, рассказал, что его подопечный готов провести бой в июне.
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Госдеп США похвалил ЕС за шаги по использованию замороженных активов России
Госдеп США «воодушевлён» новыми действиями Евросоюза в отношении замороженных активов России, сообщил представитель Госдепа Мэттью Миллер.
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Премьер Польши Туск призвал лидеров стран НАТО увеличить военные расходы
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что будет настаивать на том, чтобы лидеры всех стран Североатлантического альянса увеличили военные расходы.
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«Спартак» впервые в сезоне обыграл «Локомотив» в КХЛ
Московский «Спартак» в гостях одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Головин попал на обложку французской спортивной газеты L'Équipe
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оказался на обложке французской спортивной газеты L'Équipe.
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Кирби: Байден не хотел бы отставки Остина из-за болезни
Президент США Джо Байден не хотел бы, чтобы глава Пентагона Ллойд Остин ушёл в отставку на фоне проблем со здоровьем.
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Байден заявил, что НАТО обеспечивает безопасность США
Американский президент Джо Байден заявил, что Североатлантический альянс обеспечивает безопасность Соединённых Штатов, а сомневающихся в этом назвал угрозой стране.
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Лепёхин: футболисты уровня Сутормина исправят ситуацию в «Сочи»
Бывший защитник петербургского «Зенита» Константин Лепёхин считает, что хавбек Алексей Сутормин станет усилением для «Сочи».
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Глава разведки Норвегии: Россия получает военное преимущество на Украине
Глава норвежской разведывательной службы Нильс Андреас Стенсонес предупредил о «мрачном развитии ситуации» на Украине на фоне военного преимущества России, которая нарастила производство для снабжения вооружённых сил.
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Синоптик Мокеева предупредила о морозах до -27 °С в Нижегородской области
Начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева заявила, что в Нижегородской области на этой неделе может похолодать до -27 °С.
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В МИД Чехии предложили бессрочно запретить выдачу виз россиянам и белорусам
В Министерстве иностранных дел Чехии выступили с инициативой бессрочно продлить действие запрета на выдачу виз и разрешений на проживание в стране гражданам России и Белоруссии.
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«Зенит» объявил о переходе Кейроса в аренду в «Гремио»
Полузащитника «Зенита» Ду Кейрос продолжит карьеру в «Гремио» на правах аренды.
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Бобровского признали второй звездой недели в НХЛ
Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский признан второй звездой по итогам игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Педагог Богатова рассказала, как помочь ребёнку полюбить чтение
Ольга Богатова, учитель русского языка и литературы Филипповской школы, рассказала, как помочь детям полюбить чтение.
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Боец ВСУ: СБУ отлавливает лояльное России население на Украине
Украинские спецслужбы отлавливают граждан Украины, которые поддерживают Россию, много таких случаев было замечено в Кривом Роге, рассказал РИА Новости военнопленный из 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
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Bild: автобус с футболистами «Реала» попал в небольшое ДТП по пути в Лейпциг
Автобус с футболистами «Реала» столкнулся с легковым автомобилем по пути на матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
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«Нэшвилл» вызвал 23-летнего Афанасьева из фарм-клуба
В клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» сообщили, что российский нападающий Егор Афанасьев начнёт выступать за основной состав команды.
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Небензя: Запад хотел ослабить Россию «неонацистским монстром» в лице Киева
Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада пытались ослабить Россию при помощи «неонацистского монстра» в лице киевского режима.
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В Тюмени завели дело против подростков, избивавших жителей на камеру
В Тюмени завели уголовное дело против подростков, которые избивали жителей на камеру.
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Экипаж Гайтюкевича выиграл золото Спартакиады в соревнованиях бобов-двоек
Бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев одержали победу на Спартакиаде сильнейших.
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OMV: для отказа от российского газа Австрии необходима правовая основа
Российский газ не подпадает под санкции Европейского союза, для отказа от него Австрии необходимо создать правовую основу.
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Rheinmetall: потребности ВСУ в снарядах втрое превышают возможности Германии
Потребности Украины в снарядах сейчас в три раза превосходят возможности их производства в Германии, заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.
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Янчука не удивило поражение Самсоновой в первом круге на турнире в Дохе
Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение российской теннисистки Людмилы Самсоновой от канадки Лейлы Фернандес в матче первого круга на турнире в Дохе (Катар).
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Инженер Ефимов посоветовал удалять устаревшие профили в интернете
Инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов рассказал, как обезопасить себя от интернет-мошенников.
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Специалист Маргулис прокомментировала рост спроса на услуги нянь
Генеральный директор кадрового агентства «1000 кадров» Мария Маргулис прокомментировала рост спроса на услуги нянь. По её словам, такая тенденция наблюдается на рынке труда несколько лет.
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Политик Филиппо: Трамп нанёс второй удар по НАТО после интервью Путина
Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что заявление бывшего американского лидера Дональда Трампа нанесло второй удар по авторитету Североатлантического альянса вслед за интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
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Лазаренко: Спартакиада по зимним видам спорта собирает лучших спортсменов в России
Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в парном могуле Виктория Лазаренко высказалась о Спартакиаде сильнейших.
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Карлсон назвал Байдена некомпетентным и отметил президентские способности Путина
Журналист Такер Карлсон во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявил, что считает президента США Джо Байдена некомпетентным.
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Разработчик Ашманов высказался о перспективах маркировки создаваемого ИИ контента
Разработчик нейросетей, генеральный директор группы компаний «Наносемантика» Станислав Ашманов прокомментировал сообщение о том, что компания OpenAI начала маркировать изображения, созданные искусственным интеллектом (ИИ).