NYT: острая внутренняя проблема — Украина не понимает, откуда взять новых солдат для передовой

Поиск солдат для пополнения рядов ВСУ стал острой проблемой для Киева и Владимира Зеленского, передаёт The New York Times. Эксперты указывают на трудность поиска баланса между удовлетворением потребностей армии и поддержанием политической и экономической стабильности Украины.
Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, объяснив решение необходимостью кадрового обновления управленческого аппарата страны. Но планируя столь необходимое обновление Вооружённых сил Украины, как бывший главком, так и сменивший его Александр Сырский указывали на одну и ту же надвигающуюся проблему: необходимость сменить измученных сражениями солдат на передовой и пополнить запасы вооружения, пишет The New York Times.
Пополнение рядов ВСУ уже стало ощутимой внутренней проблемой. Особенно остро она ощущается на фоне прогнозов военных аналитиков, которые предупреждают, что, если США одобрят дополнительную военную помощь, Украина в этом году в лучшем случае удержит существующие линии фронта, а без западной помощи и вовсе уступит позиции.
Мобилизацию называют одной из причин увольнения Залужного. В Киеве опасаются связываться с планами масштабного призыва украинцев на фронт. Уже с декабря стало известно о разногласиях Залужного и Зеленского по вопросу мобилизации. Однако даже после назначения Сырского, назвавшего среди прочего своим приоритетом «жизнь и здоровье военнослужащих», единства по этому вопросу на Украине нет.
Эксперты указывают на трудность в нынешних условиях поиска баланса между удовлетворением потребностей армии и поддержанием политической и экономической стабильности Украины.
Как и в большинстве бывших советских республик, уровень рождаемости на Украине резко упал во время экономической депрессии 1990-х годов, в связи с чем мужчин в возрасте 40 лет в стране в три раза больше, чем в возрасте 20 лет. Как пишет The New York Times, призыв большего количества мужчин в возрасте от 20 лет, учитывая вероятные боевые потери, может привести к сокращению рождаемости и поставит под угрозу будущую безопасность и экономику страны.
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