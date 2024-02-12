Выборов не будет: Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию

18:30
Mundo Deportivo: Алонсо может возглавить «Барселону»
Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хаби Алонсо может стать главным тренером «Барселоны».
18:28
Число МСП в Подмосковье выросло на 3,7 тысячи с начала года
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Московской области выросло более чем на 3,7 тыс. с начала 2024 года.
18:27
Экономист Коваленко спрогнозировала рост спроса на рынке новостроек
Кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко спрогнозировала ситуацию на рынке новостроек в ближайшие месяцы.
18:27
Собянин: в Московском зоопарке содержится более 1200 видов животных
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году Московскому зоопарку исполняется 160 лет.
18:25
В Воронеже задержали гражданина Белоруссии за поджог электроподстанции в Туле
В Воронеже сотрудники ФСБ задержали гражданина Белоруссии, который совершил поджог тяговой электроподстанции в Туле по заданию спецслужб Украины.
18:25
Избранный президент Финляндии: отношения с Россией не восстановятся до конца СВО
Избранный президент Финляндии Александр Стубб заявил, что двусторонние отношения Хельсински и Москвы не будут восстановлены, пока не завершится российская специальная военная операция на Украине.
18:21
Фристайлист Глущенко одержал победу в могуле на Спартакиаде сильнейших
Фристайлист Артём Глущенко победил в могуле на Спартакиаде сильнейших.
18:19
Экс-сотрудники украинских спецслужб получили длительные сроки за похищения россиян
Московский областной суд вынес приговор бывшим украинским силовикам, которые похищали российских граждан ради выкупа. Все фигуранты дела получили длительные сроки, сообщает СК России.
18:15
На востоке Демократической Республики Конго ведутся бои между ВС и повстанцами
Боевые действия активизировались на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) около города Саке. Вооружённое противостояние происходит между войсками правительства и отрядами повстанцев из «Движения 23 марта» (М23). Как пишет местный портал Actualite, бои идут за контроль над холмами в этом районе.
18:15
Минюст России внёс Russian Election Monitor в реестр нежелательных организаций
Российское Министерство юстиции внесло немецкую Russian Election Monitor в список организаций, деятельность которых нежелательна на территории России.
18:10
Саночница Демченко заявила, что готова выступать без флага и гимна России
Российская саночница Виктория Демченко высказалась о выступлении на международных соревнованиях.
18:07
Синоптик Андреева рассказала о погоде в Марий Эл в ближайшие дни
Начальник отдела гидрометеообеспечения ЦГМС Марий Эл Марина Андреева рассказала о погоде в регионе в ближайшие дни.
18:07
Число погибших из-за схода оползня на Филиппинах возросло до 68
Число погибших в результате оползня, произошедшего из-за дождей в провинции Давао-де-Оро на Филиппинах, возросло до 68.
18:05
В Приморье восстановили более 65 тысяч гектаров леса за пять лет
В Приморском крае восстановили 65,55 тыс. га леса за пять лет в рамках реализации нацпроекта «Экология».
18:05
Педиатр Фатхуллина посоветовала родителям читать детям вслух для их развития
Врач-педиатр НИКИ детства Ирина Фатхуллина отметила пользу совместного с детьми чтения.
18:04
Мессенджер WhatsApp может обзавестись новой функцией «избранных контактов»
Новую функцию, которая позволит пользователям добавлять свои контакты в папку «Избранное» для быстрой связи, может получить мессенджер WhatsApp. Как сообщает портал WABetaInfo, разработчики уже трудятся над её внедрением.
18:04
В парках Москвы появились роботы-уборщики «Пиксель»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале работы десяти роботов-уборщиков «Пиксель» в парках столицы.
18:03
Суд в Москве заочно арестовал пресс-секретаря Meta Стоуна
Московский суд решил арестовать заочно пресс-секретаря запрещённой в России компании Meta* Энди Стоуна** в рамках уголовного дела о пропаганде терроризма.
18:01
Загитова заявила, что умеет играть в хоккей
Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своей любви к хоккею и первой тренировке.
18:01
Президент Аргентины извинился перед Папой Римским, которого ранее критиковал
Президент Аргентины Хавьер Милей извинился перед Папой Римским, которого ранее критиковал и назвал «представителем всего самого вредного на Земле».
17:56
Шор: Санду тратит деньги на закупку военной «дребедени» вместо помощи голодающим
Президент Молдавии Майя Санду направляет сотни миллионов долларов на модернизацию противовоздушной обороны и закупку прочей «дребедени» вместо того, чтобы помочь голодающим жителям республики. Об этом заявил оппозиционный молдавский политик Илан Шор.
17:55
Глеб считает, что Головин смог бы заиграть в «Барселоне»
Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб высказал мнение, что полузащитник «Монако» Александр Головин смог бы заиграть в каталонском клубе.
17:52
Экс-гендиректору «Медицины 24/7» предъявлено обвинение по делу о смерти пациента
Бывшему гендиректору клиники «Медицина 24/7» Олегу Серебрянскому, который недавно был задержан в России по прибытии из Турции, предъявлено обвинение по делу о смерти пациента.
17:52
Климатолог Иошпа спрогнозировал похолодание после циклона «Ольга» в Ростовской области
Климатолог ЮФУ Александр Иошпа заявил, что в Ростовской области ожидается похолодание после циклона «Ольга».
17:49
Постояльцы отеля в Британии вызвали полицию из-за фаната Гарри Поттера
Постояльцы отеля в Великобритании вызвали полицию из-за фаната Гарри Поттера, который напугал их, находясь с волшебной палочкой рядом с лифтами.
17:46
Суд в Москве зарегистрировал иск к Ивлеевой на $1 млрд
Суд в Москве зарегистрировал иски к Анастасии Ивлеевой и основному акционеру АФК «Система»
Владимиру Евтушенкову, с них требуют взыскать по $1 млрд в пользу участников боевых действий.
17:45
Суд в Новосибирске приговорил жителя Омска к 16 годам за госизмену и диверсию
Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил жителя Омска к 16 годам колонии строгого режима по делу об участии в террористической организации, государственной измене и совершении диверсии на железной дороге.
17:45
Уткин — о конфликте Джикии и Абаскаля в «Спартаке»: вряд ли эти ребята в дальнейшем будут совместимы
Российский журналист Василий Уткин высказался о конфликте с участием защитника «Спартака» Георгия Джикии и главного тренера Гильермо Абаскаля.
17:41
Гацалов: решение по оставшимся визам российских борцов на ЧЕ будет 13 февраля
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов рассказал, когда будет принято решение по визам российских спортсменов для поездки на чемпионат Европы в Румынию.
17:37
Заявки в программу «Земский учитель» в Ставропольском крае принимают до 15 апреля
В Министерстве образования Ставропольского края заявили, что заявки на участие в программе «Земский учитель» будут приниматься до 15 апреля.
17:37
Потапова обыграла Тревизан и вышла во второй круг «Мастерса» в Дохе
Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась во второй круг «Мастерса» в Дохе (Катар).
17:34
В Челябинской области предупредили о метелях и сильном ветре 13 февраля
Синоптики регионального метеоцентра предупредили об ухудшении погодных условий в Челябинской области во вторник, 13 февраля.
17:33
Карлсон считает, что Путин готов пойти на компромисс по Украине
Президент России Владимир Путин готов искать компромисс в ситуации с Украиной. Такую точку зрения высказал американский журналист Такер Карлсон.
17:33
Стоматолог Янушевич: вечерняя чистка зубов должна быть более тщательной
Главный стоматолог Минздрава, ректор Московского государственного медико-стоматологического университета академик РАН Олег Янушевич рассказал, как правильно чистить зубы.
17:32
Подмосковные школьники получили гранты на реализацию своих проектов
Учащиеся школ Московской области получили гранты на реализацию своих проектов в рамках всероссийской конференции «Старт в инновацию».
17:32
В вестибюле строящейся станции метро «Рижская» БКЛ монтируют эскалаторный тоннель
В Москве продолжаются работы по возведению станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Специалисты смонтировали первые шесть постоянных колец эскалаторного тоннеля второго вестибюля станции.
17:31
Исследование: чаще всего при ДТП повреждается передний бампер
Новое исследование показало, что передний бампер повреждается в ДТП чаще всего — в 18,4% случаев.
17:29
Посол: президент ЦАР проведёт встречу в Москве с Медведевым
Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера проведёт встречу в Москве с зампредседателя Совбеза России Дмитрием Медведевым.
17:26
Столтенберг пожаловался на высказывания Трампа о нежелании помогать НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг пожаловался на высказывания экс-президента США Дональда Трампа об альянсе и о России, отметив, что подобные заявления «подрывают всю безопасность» военного блока.
17:24
Ударивший школьницу с ОВЗ в Новоуральске учитель ранее избил другого ребёнка
Учитель, который ударил школьницу с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в школе №1 Новоуральска Свердловской области, в декабре прошлого года избил другого ребёнка.
17:24
В «Сибири» сообщили, что Гордеев доиграет сезон в АХЛ
«Сибирь» выступила с заявлением, в котором разъяснила ситуацию с расторжением контракта с 25-летним защитником Фёдором Гордеевым по инициативе хоккеиста.
17:21
Самсонова проиграла Фернандес на старте турнира в Дохе
Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пробиться во второй круг турнира в Дохе (Катар).
17:17
В Швеции 12 человек пострадали при пожаре в крупнейшем парке развлечений
В Швеции пожар произошёл в аквакомплексе самого большого в стране парка развлечений Лисеберг в городе Гётеборг, 12 человек пострадали.
17:13
Лапочкин: синие карточки немножко выбиваются из правил
Бывший арбитр Международной футбольной федерации (ФИФА) Сергей Лапочкин рассказал, что пока не уверен в необходимости появления синих карточек в футболе.
17:13
Демченко и Михайленко выиграли золото Спартакиады в соревнованиях саней-двоек
Саночницы Виктория Демченко и Олеся Михайленко одержали победу на Спартакиаде сильнейших.
17:13
Биолог Ефимова: тёплый душ полезен для комнатных растений в конце зимы
Доцент кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Ефимова рассказала, что для комнатных растений в феврале полезен тёплый душ.
17:12
Подмосковье заняло вторую строчку в рейтинге проекта «Производительность труда»
Заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева заявила, что регион занял второе место в рейтинге национального проекта «Производительность труда».
17:12
Бригада мобильных врачей проводит осмотры детей в отдалённых районах Якутии
Бригада мобильных врачей посетила отдалённые районы Якутии для оказания медицинской помощи детям.
17:11
Итоги первых 100 дней работы подвели на международной выставке-форуме «Россия»
Организаторы международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ рассказали об итогах первых 100 дней работы.
17:11
Суд в Петербурге конфисковал почти €52 тысячи у греческого адвоката
Московский районный суд города Санкт-Петербурга конфисковал у греческого адвоката почти €52 тыс., которые он намеревался незаконно пронести через таможню по прибытии в Россию из Турции.