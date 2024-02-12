Выборов не будет: Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию

Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая 2024 года. Как пишет «СТРАНА.ua», таким образом президентские выборы этой весной, когда заканчивается пятилетний срок Зеленского, точно не состоятся.

Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая 2024 года. Как пишет «СТРАНА.ua», об этом сообщается на сайте украинского правительства.

Зеленский подписал закон №10456 о продлении военного положения, а также закон №10457 о продлении срока проведения всеобщей мобилизации. Соответственно, оба срока продлены с 14 февраля 2024 года на 90 дней, до 13 мая 2024 года.

Таким образом президентские выборы этой весной, когда заканчивается пятилетний срок со дня избрания Зеленского, точно не состоятся.

Как напоминает издание, 6 февраля Верховная рада утвердила указ Владимира Зеленского о продлении действия военного положения на 90 дней — до 13 мая 2024 года. За соответствующее решение проголосовали 335 депутатов. Это было уже десятое голосование Рады за военное положение.