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BFM TV: украинские солдаты устали, но добровольцы им на замену не спешат

Материал представлен в переводе ИноТВ
Спустя два года украинская армия обескровлена, жёны солдат на демонстрациях требуют вернуть домой своих мужей, которые сполна исполнили свой долг перед родиной, рассказывает BFM TV. Никто не спешит в военкоматы, уклонисты в соцсетях отслеживают перемещения отрядов вербовщиков, а правительство обсуждает законопроект по расширению мобилизации.

Этого звонка Алёна каждый день ждёт с тревогой и нетерпением.

АЛЁНА, жена солдата: Просто скажи: у тебя всё нормально?
 
На другом конце провода — её муж, 38-летний физик, который уже почти два года назад пошёл добровольцем на фронт.
 
МУЖ АЛЁНЫ: Я устал, физически и морально, потому что это тяжело. Я по-прежнему хочу воевать, но хотелось бы, чтобы кто-то мне помог, меня заменил и дал возможность отдохнуть.
 
Как сотни других солдатских жён, Алёна уже долгое время постоянно участвует в демонстрациях с требованием вернуть мужа домой.
 
АЛЁНА: Я думаю, что он уже полностью исполнил свой долг перед родиной. Думаю, он должен вернуться есть другие, которые его могут заменить.
 
Спустя два года войны украинская армия обескровлена, ей не хватает солдат, но добровольцы больше не спешат в военкоматы. Закрывая лицо, 48-летний Влад говорит, что хотел бы помочь армии, но только не на передовой.
 
ВЛАД, пытается избежать мобилизации: Я не знаю, как воевать. Не умею этого делать, а больше всего боюсь оказаться на фронте.
 
Несколько месяцев назад он не явился по повестке в военкомат и теперь пользуется этой группой в Telegram. Её ведут уклонисты, чтобы не столкнуться с отрядами, которые ищут тех, кто заменит уставших бойцов на фронте.
 
ВЛАД: Я понимаю, что семьи солдат хотят, чтобы кто-нибудь занял их место. Но они должны задаться вопросом, кто должен заменить их любимых. Люди, которых задержали на улице?
 
В правительстве обсуждают законопроект по расширению мобилизации. Власти объявили, что необходимо набрать ещё 500 тысяч солдат.  
 
Дата выхода в эфир 21 февраля 2024 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
BFM TV Франция Европа
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