BFM TV: украинские солдаты устали, но добровольцы им на замену не спешат
Этого звонка Алёна каждый день ждёт с тревогой и нетерпением.
Этого звонка Алёна каждый день ждёт с тревогой и нетерпением.
Украинцы свозят сгоревшую сельхозтехнику к заблокированной границе с Польшей.
Американский частный аппарат Odysseus совершил успешную посадку в районе южного полюса Луны.
Президент США Джо Байден заявил на предвыборном мероприятии в штате Калифорния, что он «не подарок», однако точно лучше своего предшественника-республиканца Дональда Трампа.
Житель Санкт-Петербурга напал с мачете на своего знакомого в результате ссоры.
Четыре человека погибли и 20 пропали без вести в результате пожара в многоэтажке в испанском городе Валенсия.
Российские военные уничтожили редкую инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher на базе Abrams, «тайно» переданную США Киеву в количестве нескольких единиц.
В Днепропетровске на Украине были слышны взрывы.
Министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ провести праздничные салюты в городах в честь Дня защитника Отечества.
Бывший тренер петербургского «Зенита» Владислав Радимов считает, что уровень чемпионата России по футболу снизится, если будет принято решение о введении налога на легионеров.
Правительство России разрешило использовать для личной защиты сотрудников прокуратуры и следственного комитета две модели автомата Калашникова.
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев выразил надежду, что полузащитник Константин Кучаев сможет перезапустить карьеру в нижегородском «Пари НН».
Несколько взрывов прогремело в подконтрольном ВСУ городе Херсоне.
Россия принимает комплексные меры по поддержанию высокой боевой готовности воинских частей и оснащению войск современной военной техникой.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, что Ереван заморозил своё участие в ОДКБ.
Завершился первый день соревнований Лиги ставок по фиджитал-единоборствам в рамках Игр Будущего в Казани.
Четверо колумбийских наёмников ВСУ ликвидированы при ударе в подконтрольном Киеву городе Курахово в ДНР.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, что на данный момент мир между Арменией и Азербайджаном «немыслим».
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что нападающий Никита Гусев уже является великим хоккеистом.
Суд в США арестовал бывшего совладельца банка «Открытие» Вадима Беляева, сменившего фамилию на Вольфсон.
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, добровольцев и ветеранов с Днём защитника Отечества.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой передал ему тёплый привет от российского лидера Владимира Путина.
Армия и флот остаются гордостью России, заявил российский лидер Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.
Первыми чемпионами Игр Будущего в Казани стала белорусская команда Minsk, которая выиграла соревнования по виртуальным велогонкам.
Показатели рождаемости на Украине ежегодно сокращаются примерно на 7% начиная с 2013 года.
Россия будет всемерно помогать бойцам СВО, чтобы они смогли выполнить поставленные задачи, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.
Президент Владимир Путин заявил, что в России всегда будут помнить, что именно советский народ отстоял свободу страны, всей Европы и всего мира.
Поставки в Вооружённые силы России танков, беспилотников и другого востребованного вооружения за последние годы выросли в разы.
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, считает правильным решение не предлагать новый контракт полузащитнику Виктору Мозесу.
По меньшей мере 40 человек погибли в результате совершённых армией Израиля обстрелов центральных районов сектора Газа.
Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России достигла 95%, в морской части ядерной триады — почти 100%.
Бойцы специальной военной операции сражаются за правду и защищают Россию, они подлинные герои.
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.
Руководитель направлений WAF и Anti-DDoS ГК «Солар» Алексей Пашков рассказал в беседе с RT, что в преддверии Дня защитника Отечества наблюдается рост веб-атак на отрасль онлайн-ретейла.
Азербайджанский «Карабах» на своём поле в дополнительное время потерпел поражение от португальской «Браги», но вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен не общались на заседании руководителей дипведомств стран G20, которое завершилось в Рио-де-Жанейро.
ДТП с участием служебной машины произошло в Москве.
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби прокомментировал оскорбительные слова американского лидера Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина.
«Милан» в гостях потерпел поражение от французского «Ренна» в ответном матче раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
В Одессе слышны взрывы.
Пожар произошёл в 14-этажном здании в районе Кампанар в испанском городе Валенсия.
Форвард московского «Динамо» Никита Гусев заявил, что нападающий Сергей Мозякин, чей рекорд по набранным очкам в одном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он повторил, является легендой российского хоккея.
Запад ужесточит антироссийские санкции за счёт новых санкций, которые будут введены 23 февраля, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Жители Авдеевки ждали освобождения города российскими войсками десять лет, заявил ветеран ВМС США и журналист Патрик Ланкастер.
Завершился четвёртый день группового этапа YOTA фиджитал-MOBA (Dota 2 + суперфинал) в рамках Игр Будущего.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Таллин за последние десять лет в четыре раза увеличил военные расходы.
Участник соревнований по виртуальным велогонкам Игр Будущего в Казани британец Оливер Робинсон высоко оценил организацию турнира.
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Бразилии на встречу с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
Президент России Владимир Путин дал поручение предоставить иностранным компаниям, переданным Росимуществу, право претендовать на господдержку.
Соединённые Штаты считают, что премьер Нидерландов Марк Рютте стал бы отличным генсеком НАТО, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
Россиянка Анна Калинская пробилась в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.