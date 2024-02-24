Independent: Киеву отчаянно нужны новобранцы, но они предпочитают прятаться по домам

04:29
В результате пожара в жилом доме в китайском Нанкине погибли 15 человек
Пятнадцать человек погибли, 44 госпитализированы в результате пожара в жилом доме в городе Нанкин на востоке Китая.
04:09
Губернатор Артамонов: спецслужбы проверяют версию о падении БПЛА на территории НЛМК
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что спецслужбы проверяют информацию о падении БПЛА на территории Новолипецкого металлургического комбината.
04:06
UN: число жертв обрушения шахты в Венесуэле достигло 16
Число погибших при обрушении нелегальной открытой шахты в венесуэльском штате Боливар увеличилось до 16.
03:59
Губернатор Артамонов: в одном из цехов НЛМК произошло возгорание
В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината произошло возгорание, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
03:42
Небензя: в Европе может возникнуть военное противостояние из-за действий США
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил мнение, что не только Украина, но и вся Европа рискует стать плацдармом военного противостояния, в которое её втягивают США.
03:23
Конгрессмен Гаетц предложил США выйти из ООН
Член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц предложил прекратить финансирование ООН и выйти из неё.
03:19
Белый дом: США столкнулись со сложностями в стремлении конфисковать активы России
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США столкнулись со сложностями в стремлении конфисковать замороженные Западом суверенные российские активы.
03:06
Посольство КНР: Пекин считает санкции США против компаний Китая запугиванием
Пекин обвинил Вашингтон в использовании методов экономического принуждения и запугивания в связи с введением санкций против китайских компаний якобы за связи с Россией.
02:50
При крушении вертолёта Apache в Миссисипи погибли двое военных
В результате крушения вертолёта AH-64 Apache Национальной гвардии США в Миссисипи погибли двое членов экипажа.
02:47
CENTCOM: из-за атаки хуситов на сухогруз в Красном море образовалось нефтяное пятно
Нефтяное пятно образовалось в Красном море после атаки мятежников-хуситов «Ансар Аллах» в Йемене на британский сухогруз Rubymar.
02:35
Небензя: России жалко украинцев, которых посылают умирать за интересы Запада
России жалко украинцев, которых посылают умирать за геополитические интересы Запада.
02:18
Трамп заявил, что Байден может «не дотянуть» до президентских выборов в США
Бывший американский лидер Дональд Трамп выразил предположение, что президент США Джо Байден может «не дотянуть» до президентских выборов в стране.
01:54
МИД Германии изменил транслитерацию столицы Украины с Kiew на Kyjiw
Министерство иностранных дел Германии изменило транслитерацию названия столицы Украины с Kiew на Kyjiw.
01:48
ABC: военный вертолёт разбился в Миссисипи
В штате Миссисипи во время тренировочного полёта разбился военный вертолёт AH-64 Apache.
01:44
ABC: силы NORAD перехватили над штатом Юта высотный аэростат
Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) перехватило над штатом Юта высотный аэростат.
01:25
Небензя: современной Украине не светит никакое европейское будущее
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что нынешнюю коррумпированную и криминальную Украину не ждёт никакое европейское будущее.
01:08
Telegraph: Лондон разрешил передавать Киеву предназначенные для утилизации авто
Мэр Лондона Садик Хан разрешил отправлять на Украину старые автомобили, предназначенные для утилизации.
01:05
Минобороны: над Тульской и Курской областями сбиты ещё два БПЛА
Силы ПВО сбили ещё два беспилотника ВСУ над Тульской и Курской областями.
00:56
Команда Kuznya победила в турнире по фиджитал-единоборствам на Играх Будущего
Завершились соревнования в дисциплине «Лига ставок фиджитал-единоборства» на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.
00:52
Губернатор Флориды отправил в Техас дополнительные силы национальной гвардии
Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис направил в Техас дополнительные силы национальной гвардии и дорожного патруля для помощи в борьбе с притоком незаконных мигрантов.
00:48
Маск заявил о расистском программировании в Google из-за ошибок нейросети
Американский миллиардер Илон Маск заявил о «безумном расистском» программировании в американской компании Google из-за казуса с её нейросетью Gemini.
00:37
Месси обошёл Джордана и стал самым популярным спортсменом в США
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал самым популярным спортсменом в США.
00:35
Небензя заявил, что сохранение Украины возможно при условии её нейтральности
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что сохранение Украины хоть в каком-то виде ещё возможно, однако для этого она должна стать нейтральной, от неё не должна исходить угроза России.
00:23
CBS: военные обнаружили неизвестный летательный аппарат над западной частью США
Военные США зафиксировали летательный аппарат над западной частью страны.
00:19
Старовойт: в небе над Курском и Курским районом работает система ПВО
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе сил ПВО в небе над Курском и Курским районом.
00:18
Чесноков отметил спокойствие Калинской в матче со Свёнтек
Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что Анна Калинская играла очень уверенно в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае с Игой Свёнтек.
00:17
Небензя: Евросоюз является одним из главных проигравших в конфликте на Украине
Европейский союз является одним из главных проигравших в украинском конфликте.
00:13
Матвиенко: Россия больше не ждёт честности и порядочности от Украины и Запада
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия больше не ждёт честности и порядочности от Украины и Запада.
00:10
В Минобороны подтвердили уничтожение украинского БПЛА над Тульской областью
В Минобороны России подтвердили, что силы ПВО сбили украинский беспилотник над Тульской областью.
00:03
Минфин США ввёл санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот»
США ввели санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот».
00:00
Губерниев: ОКР следует подать апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что Олимпийский комитет России (ОКР) должен подать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Федеральном суде Швейцарии.
23:57
Система ПВО сбила беспилотник над Тульской областью
Система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над Тульской областью.
23:55
В Саратове начали проверку после ДТП, в котором пострадали дети
Два автомобиля столкнулись вечером 23 февраля в Саратове, прокуратура Ленинского района взяла проверку на контроль.
23:48
Шарабутдин Магомедов хочет провести второй бой в UFC в июне
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шарабутдин Магомедов признался, что планирует провести следующий поединок летом 2024 года.
23:42
США ввели санкции против компаний ОАЭ из-за России
В Госдепе США объявили о санкциях против нескольких связанных с S7 компаний в ОАЭ за обслуживание и закупки американских и европейских авиазапчастей для России.
23:42
При атаке ВСУ на Брянскую область никто не пострадал
В результате атаки украинским беспилотником на Брянскую область никто не пострадал, сообщил глава региона Александр Богомаз.
23:36
Средства ПВО уничтожили беспилотник в Брянской области
Российские средства ПВО пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку по объектам на территории России.
23:35
Ракетную опасность объявили в Курской области
Систему оповещения населения о ракетной угрозе запустили в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.
23:27
Калинская: спокойствие и агрессивная игра помогли мне победить Свёнтек
Российская теннисистка Анна Калинская рассказала, за счёт чего смогла обыграть первую ракетку мира польку Игу Свёнтек в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.
23:25
В Горловке при сбросе боеприпаса с украинского БПЛА пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в результате сброса в Горловке взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВСУ.
23:18
Gor Union разгромила RCC в матче фиджитал-единоборств на Играх Будущего
Завершился второй день соревнований Лиги ставок по фиджитал-единоборствам на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.
23:16
Госдеп США предостерёг компании от ведения бизнеса в России
Госдеп США выпустил бизнес-руководство, в котором предостерёг предпринимателей от ведения бизнеса в России из-за «серьёзных рисков».
23:01
«СТРАНА.ua»: в Одессе раздались взрывы
В Одессе прогремели взрывы.
22:58
Бастрыкин поручил возбудить дело после травмирования ребёнка на батуте в Самаре
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования ребёнка в батутном парке города Самары.
22:57
Young встретится с HLS в финале турнира Warface + лазертаг на Играх Будущего
Завершился четвёртый день соревнований VK Play Warface + лазертаг на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.
22:47
Неизвестные облили краской аллею памяти погибших в ВОВ в центре Харькова
Неизвестные осквернили мемориал в центре Харькова, вымазав краской памятник погибшим воинам Красной армии и плиты, установленные в честь российских городов.
22:40
Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Константин Капитан
В возрасте 56 лет скончался актёр Константин Капитан, известный зрителям по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».
22:38
Самарин заявил, что будет счастлив выступить на Кубке Первого канала
Вице-чемпион Европы по фигурному катанию Александр Самарин признался, что для него стало неожиданностью включение в списки участников Кубка Первого канала.
22:35
Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
22:32
Factor TV: Зеленский планирует приехать в Армению в марте
Владимир Зеленский может посетить Армению в марте, сообщает армянское издание Factor TV со ссылкой на источник.