Independent: Киеву отчаянно нужны новобранцы, но они предпочитают прятаться по домам

Украинская армия едва удерживает позиции из-за острой нехватки солдат, рассказывает The Independent. Власти намерены расширить мобилизацию, однако законопроект о снижении призывного возраста крайне непопулярен у населения.

Спустя два года после начала спецоперации самой неотложной и политически сложной задачей для Киева стала мобилизация, пишет The Independent. Если сначала в военкоматы выстраивались очереди, то после того, как ситуация на фронте зашла в тупик, этот пыл угас. Многие украинцы теперь прячутся по домам или пытаются получить освобождение с помощью взятки.

Военачальники жалуются на маленькую армию, которая состоит из измученных и раненых солдат. Их недостаточно для наступления и едва хватает, чтобы удержать позиции. Новобранцев мало, они плохо подготовлены и чаще всего слишком стары для службы, потому что подвержены различным хроническим заболеваниям.

Для пополнения личного состава и его ротации правительство пытается найти баланс между принуждением и убеждением. Власти рассматривают новый законопроект по расширению мобилизации до 400 тыс. человек, в том числе снизив призывной возраст с 27 до 24 лет. Такое предложение крайне непопулярно среди населения, а некоторые депутаты критикуют его за то, что непонятно, как рост числа призывников может повлиять на исход конфликта.