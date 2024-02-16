Несмотря на то что многие представители НАТО не верят в вооружённое столкновение с Россией, в случае конфликта у альянса нет средств для ведения борьбы с Москвой. Как пишет The Spectator, большая часть вооружений была передана Украине, а европейская оборонная промышленность производит недостаточно новых.

Хотя многие представители НАТО не верят в вооружённое столкновение с Россией, в случае конфликта у альянса нет средств для ведения борьбы с Москвой. Как пишет The Spectator, например, в прибалтийских странах не хватает зенитно-ракетных систем для защиты воздушного пространства.

Как отмечает издание, на прошлогоднем саммите в Вильнюсе Эстонии обещали одну батарею ПВО, но она до сих пор её не получила, поскольку все средства были отправлены на Украину.

«Средства ПВО были переданы Украине в таких больших количествах, что нам их явно не хватает. Мы просто принимаем всё как есть. На данный момент они больше нужны Украине», — рассказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Однако, отмечает The Spectator, если Россия всё-таки нападёт, Певкуру придётся вежливо попросить Владимира Зеленского вернуть ему ракеты, поскольку склады в Европе полупустые, потому что оборонная промышленность производит недостаточно.

«Европейские вооружённые силы сегодня имеют сверхсложные артиллерийские снаряды, которые могут совершать пируэты и творить всевозможные удивительные вещи, — рассказал представитель НАТО. — Но иногда просто нужно большое количество самых элементарных вещей».

В марте прошлого года, перед началом украинского контрнаступления, ЕС пообещал к весне текущего года отправить Зеленскому миллион 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Европейские лидеры теперь заявляют, что поставят только 600 тыс. боеприпасов. Певкур утверждает, что ситуация улучшается, и к концу следующего года Европа будет производить 2 млн снарядов в год, или 170 тыс. в месяц. Но этого недостаточно для Украины и НАТО, если обе будут в состоянии вооружённого конфликта. Одной только Украине нужно 200 тыс. снарядов в месяц, чтобы начать и провести новое контрнаступление.