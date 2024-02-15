MSNBC: массовая стрельба в США достигла масштабов эпидемии

Массовая стрельба в Канзасе стала очередным проявлением эпидемии вооружённого насилия в США, заявили в эфире MSNBC конгрессмен Максвелл Фрост и американская журналистка Джемел Хилл. По их мнению, подобные преступления в стране стали нормой и ежедневно уносят жизни американцев. Виной всему — свободный доступ к огнестрельному оружию, уверены гости телеканала.

МАКСВЕЛЛ ФРОСТ, конгрессмен США: До конгресса я работал на различных мероприятиях, иногда на самых масштабных мероприятиях в стране, и могу сказать точно, что у муниципальных властей и организаторов мероприятий это первая мысль при планировании события. Но что тут можно поделать, когда оружия в этой стране больше, чем людей! Распространение огнестрельного оружия совершенно вышло из-под контроля. А у нас, к тому же, есть политики, которые побуждают людей вооружаться и вбрасывают расистские теории заговоров, толкающие людей к действиям и превращающие их в радикалов. Конечно, мотив нам пока неизвестен, но вот что происходит в стране.

Всё из-за проклятых пушек! Мы должны обязательно провести закон, который помог бы усмирить насилие с применением огнестрельного оружия в стране. Чтобы вы могли пойти на парад по случаю выигрыша вашей команды и не переживать, что вас застрелят. Это очередной пример…

Причём, заметьте, сегодня четвёртая годовщина массовой стрельбы в Парклендской школе Марджори Стоунман Дуглас, в которой погибли 17 человек. Была ещё стрельба в какой-то из школ Джорджии. Вооружённое насилие — нельзя допустить, чтобы это становилось нормой, потому что это ненормально.

ДЖЕМЕЛ ХИЛЛ, внештатный журналист The Atlantic: К сожалению, мне кажется, мы уже в той точке, когда это стало нормой. Сегодня мы увидели две главные страсти Америки как на ладони: футбол и перестрелки. И если послушать энтузиастов огнестрельного оружия, они расскажут вам, что чем больше людей вооружены, тем в большей безопасности мы находимся. Ну, что ж, Миссури — это штат, где практически нет ограничений на получение оружия. Никаких проверок личного дела, никакого обучения, никаких индикаторов риска, никаких законов о насилии с применением огнестрельного оружия, никаких ограничений на боевое оружие, никакого периода ожидания. Так что носить пистолет здесь может любой. А ещё у нас случилась ситуация, когда на параде было 800 сотрудников правоохранительных органов, а результат остаётся прежним, потому что проблема, которую мы не хотим решать, остаётся прежней. И эта проблема — доступ к огнестрельному оружию.

Кажется, я немного потеряла надежду. Я думала: возможно, мы дойдём до самого дна. Возможно, придём к точке, в которой все мы будем согласны: ладно, всё, хватит, жаль, что так много людей уже погибли. Но мы не придём к этой точке. Потому что мы уже видели, как убивают детей, мы видели жертв стрельбы везде: в церквях, теперь на парадах, на массовых сборищах, на маленьких собраниях, мы видели все проявления этого типа преступлений. И мы всё ещё цепляемся за эту фантазию в стиле фильма «Красный рассвет», которая в буквальном смысле убивает людей ежедневно. Это самая большая эпидемия, которая сегодня происходит в этой стране.

Дата выхода в эфир 15 февраля 2024 года.