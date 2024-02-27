Для многих на Западе конфликт на Украине – «это циничный расчёт», пишет Responsible Statecraft. Возможность укрепить собственную безопасность, как например для США. Об этом в открытую заявляют многие американские сенаторы. Именно такие люди всячески ратуют за продолжение боевых действий и отказ от переговоров. Ведь воевать будут именно украинские солдаты.

Те, кто сильнее всех на Западе поддерживают Украину, крайне цинично относятся к жертвам военных действий, пишет Responsible Statecraft. А всё потому, что Украина – это возможность для многих выполнить поставленные задачи.

«Помощь Украине, выделение денег Украине — это самый дешёвый из возможных способов для США укрепить свою безопасность», — заявила недавно главный редактор журнала Economist Занни Минтон Беддоуз в интервью. Также она отметила, что «на Украине не убивают американцев».

Многие, кто выступают за продолжение конфликта придерживаются схожей точки зрения. К примеру, сенатор Линдси Грэм заявил, что Украина «будет сражаться до последнего человека», а сенатор Роджер Уикер считает, что украинцы будут воевать, если «Запад предоставит им провизию». Так что конфликт просто считают очень выгодной сделкой, которая обходится не так уж и дорого.

Похожее мнению высказывают американские СМИ и аналитики. «Поддержка Украины остаётся выгодной сделкой для американской национальной безопасности», — считает директор Центра Европы и Евразии Питер Раф.

НАТО и США рассматривают украинцев и их жизни лишь как определённые параметры при расчёте. При этом люди всё меньше и меньше хотят воевать — это показывают последние события. Всё больше мужчин в возрасте от 18 до 60 лет пытаются выехать из страны, чтобы не воевать, часто их останавливают на границе. Многие «тратили большие суммы денег и даже рисковали жизнью, чтобы выбраться из страны», отмечает автор статьи. Также «десятки тысяч подписали петицию против все более агрессивной практики призыва».

При этом Киеву нужны ещё люди, чтобы продолжать боевые действия и поддерживать экономику. Но по всей стране всё чаще организуют протесты солдатские семьи, они требуют ограничения продолжительности военной службы.

Так что сейчас те, кто рьяно отрицают возможность переговоров и желают продолжения конфликта — это люди, которые находятся «далеко, далеко от линии фронта в других странах, которые рассматривают смерть и разрушения как подобие настольной игры». Для них всех Украина является просто «выгодной сделкой».