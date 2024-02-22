CNN: мрачная правда для Киева — растущие счета за помощь Украине всё больше нервируют западных чиновников

Близится вторая годовщина начала СВО, и Европе пора ответить на неудобные вопросы. И самый важный из них: сколько ещё продолжать обеспечивать Украину, пишет CNN. Украинские реалии становятся всё более мрачными. Россия взяла инициативу, захватила ключевой город, перешла в наступление. К этому добавляются кризис роста стоимости жизни по всему миру и инфляция. На этом фоне западным правительствам всё труднее обосновать перечисление огромных сумм Киеву.

Близится вторая годовщина начала специальной военной операции России на Украине, и Европе пора задуматься над ответами на несколько сложных вопросов, пишет CNN. И, наверное, самый важный из них — как долго можно продолжать оказывать помощь, которая высасывает все соки из Европы.

Этот вопрос, по мнению CNN, всё чаще стали задавать даже в кругах чиновников. И это является отражением нынешних мрачных реалий. Какое-то время конфликт находился в тупике, но вот Россия уже забрала инициативу и вытеснила ВСУ из ключевого города Авдеевки после нескольких месяцев ожесточённых боёв. Это поражение стало худшим для Киева со времён падения Бахмута в мае прошлого года.

Украина отчаянно нуждается в американской помощи, однако она застопорилась в ожидании одобрения палаты представителей. По другую сторону океана тоже всё непросто. Почти каждое важное решение в ЕС откладывается или ему угрожает вето, что пагубно сказывается на единстве между НАТО и Евросоюзом.

На этом фоне сложно отрицать, что вместе со счетами на поддержку Киева на Западе растёт и усталость от Украины.

За два года только страны ЕС потратили более $100 млрд на военную помощь, сообщает CNN со ссылкой на данные Кильского института. В начале февраля лидеры Евросоюза согласовали дополнительный пакет помощи в размере $54 млрд, рассчитанный до 2027 года. Великобритания пообещала выделить Киеву $15 млрд. Для сравнения, Соединённые Штаты уже потратили $66 млрд, а дополнительные $60 млрд ждут одобрения конгресса.

Конца этому конфликту пока не видно, внимание мировой общественности отчасти забирают Ближний Восток, а также рост стоимости жизни и инфляция. На этом фоне западным правительствам становится всё труднее обосновать необходимость тратить такие огромные суммы на Украину. Особенно учитывая приближающиеся выборы в Европейский парламент и неутешительные данные опросов во многих странах.

Достаточно посмотреть на Байдена, чтобы понять реальные последствия финансирования дорогостоящей войны за рубежом и то, как это отражается на внутренней политике. К этим неблагоприятным факторам добавилась перспектива возвращения Трампа к власти в следующем году.

Трамп уже заявлял, что завершил бы войну на Украине за 24 часа. Кроме того, ни для кого не секрет его негативное отношение к НАТО и европейским институтам, а также восхищение Владимиром Путиным. Поэтому, по мнению CNN, вполне вероятно предположить наихудший сценарий для Украины в случае возвращения Трампа в Белый дом.

Такая перспектива тревожит европейских чиновников, которые уверены, что Путин собирается просто переждать Запад. Поэтому официальные лица стали подчёркивать важность того, чтобы Европа не обращала внимание на происходящее в США, а продолжала скрепя сердце помогать Украине.

Однако в преддверии президентских выборов в Штатах всё чаще звучит вопрос: на что способна Европа без Америки? В этом свете поддержка Киева недалека от долгосрочной цели самой Европы: обеспечить большую независимость в области безопасности от США.

Большинство чиновников уверены, что Европа справится с финансированием Украины и без США. С трудом, конечно, но справится. «ЕС прекрасно может находить необходимые ресурсы, и не все способы ещё задействованы», — поделился с CNN один натовский чиновник.

По его словам, в ближайший год Евросоюзу стоит заняться использованием замороженных российских активов. «Хотя эти деньги не могут легально быть использованы для покупки оружия, они могут пойти на покрытие компенсационных расходов, высвобождая деньги на оружие из бюджетов ЕС и государств», — пояснил он.

Однако не все согласны с таким планом действий. Многие опасаются, что такой прецедент может дать таким странам, как Китай, зелёный свет поступать так же. В прошлом году Пекин уже представил новый закон, который упрощает аналогичные действия с иностранными активами внутри Китая.

Но даже если не говорить об использовании российских активов, остаётся актуальным вопрос, сможет ли Европа предоставить Украине необходимое оружие без поддержки Штатов? У Европы сейчас просто не хватает производственных мощностей, чтобы самостоятельно обслуживать Украину в ближайшей перспективе.

Тем не менее находятся чиновники, настроенные оптимистично в этом вопросе. Они указывают на недавнюю сделку, в рамках которой страны ЕС обязались закупить у американских фирм тысячу ракет, которые будут изготовлены на немецком заводе. Но всё же проведение политики безопасности на европейском континенте не обязательно должно зависеть от Штатов и предоставления выгодных контрактов американским компаниям.

Если и можно сделать какой-то положительный вывод из конфликта на Украине, так это то, что Европа, наконец, начнёт учиться быть более независимой в способности защищать себя.