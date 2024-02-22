CNN: мрачная правда для Киева — растущие счета за помощь Украине всё больше нервируют западных чиновников
Руководитель направлений WAF и Anti-DDoS ГК «Солар» Алексей Пашков рассказал в беседе с RT, что в преддверии Дня защитника Отечества наблюдается рост веб-атак на отрасль онлайн-ретейла.
Азербайджанский «Карабах» на своём в дополнительное нанёс поражение португальской «Браге» и вышел в 1/8 финала Лиге Европы УЕФА.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен не общались на заседании руководителей дипведомств стран G20, которое завершилось в Рио-де-Жанейро.
ДТП с участием служебной машины произошло в Москве.
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби прокомментировал оскорбительные слова американского лидера Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина.
«Милан» в гостях потерпел поражение от французского «Ренна» в ответном матче раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
В Одессе слышны взрывы.
Пожар произошёл в 14-этажном здании в районе Кампанар в испанском городе Валенсия.
Форвард московского «Динамо» Никита Гусев заявил, что нападающий Сергей Мозякин, чей рекорд по набранным очкам в одном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он повторил, является легендой российского хоккея.
Запад ужесточит антироссийские санкции за счёт новых санкций, которые будут введены 23 февраля, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Жители Авдеевки ждали освобождения города российскими войсками десять лет, заявил ветеран ВМС США и журналист Патрик Ланкастер.
Завершился четвёртый день группового этапа YOTA фиджитал-MOBA (Dota 2 + суперфинал) в рамках Игр Будущего.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Таллин за последние десять лет в четыре раза увеличил военные расходы.
Участник соревнований по виртуальным велогонкам Игр Будущего в Казани британец Оливер Робинсон высоко оценил организацию турнира.
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Бразилии на встречу с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
Президент России Владимир Путин дал поручение предоставить иностранным компаниям, переданным Росимуществу, право претендовать на господдержку.
Соединённые Штаты считают, что премьер Нидерландов Марк Рютте стал бы отличным генсеком НАТО, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
Россиянка Анна Калинская пробилась в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.
В Брянской области силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа, пострадавших и разрушений нет.
Основной государственный экзамен адаптируют под обновлённые уроки истории и обществознания в школах, обновления не усложнят сдачу экзамена для школьников.
Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдеп после оскорбительных высказываний американского лидера Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина.
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев покинул московскую команду.
Соединённые Штаты допускают возможность поставки Украине ракет ATACMS увеличенной дальности.
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал, как принял решение вернуться в сборную Германии в преддверии домашнего чемпионата Европы.
Йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Аллах» атаковало британское судно Islander в Аденском заливе и американский эсминец США в Красном море, сообщил военный представитель организации Яхья Сари.
Китайская сторона готова к тому, чтобы упростить процедуру въезда для дальнобойщиков из России.
Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов не выступят в парном турнире ATP в Дохе (Катар).
ВСУ имеют право на самооборону, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Украина является орудием в руках Запада, который желает слома архитектуры безопасности на постсоветском пространстве, заявили в российском МИД.
Бывший глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель ответил на вопрос, сможет ли нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки.
Пожилая женщина погибла в результате пожара в частном доме в Сулейман-Стальском районе Дагестана.
Баскетболист команды Partizan Esports и бывший игрок сборной Сербии Марко Чакаревич вспомнил победу на домашнем чемпионате мира среди юношей до 19 лет в 2007-м.
Баскетболист команды Partizan Esports Марко Чакаревич рассказал, удалось ли ему попробовать чак-чак (национальный татарский десерт) по приезде на Игры Будущего в Казань.
Все российские регионы имеют хороший потенциал для роста, заявил президент России Владимир Путин.
Российский теннисист Карен Хачанов поприветствовал бывшего футболиста «Реала» и сборной Бразилии Кака на трибунах на турнире категории ATP 250 в Дохе (Катар).
В Чехии фермеры задействовали 3 тыс. тракторов в ходе акций протеста против аграрной политики Евросоюза.
Протесты фермеров в странах Европы могут оказать значительное влияние на уровень цен на продукты.
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера отреагировала на информацию о том, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может перейти в мадридский «Реал».
Россия призывает пересмотреть решение ряда стран Запада приостановить финансирование Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР), сообщил постпред России при ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совбеза организации.
Конфискация Западом российских активов несёт риски для международной валютной системы.
Генеральный инспектор ВС Германии Карстен Бройер уверен, что немецкие и другие силы НАТО, которые сейчас размещены в Прибалтике, достаточно сильны, чтобы отразить «вторжение России».
Бывший глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель ответил на вопрос, удалось ли ему пообщаться с президентом России Владимиром Путиным на церемонии открытия Игр Будущего.
Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал о встрече с фигуристкой Камилой Валиевой на церемонии открытия Игр Будущего в Казани.
Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему начал сотрудничать с экс шестой ракеткой мира Жилем Симоном.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что три человека пострадали при обстреле Кировского района города.
Президент Владимир Путин, прибывший в Чувашию, пообщался с собравшимися жителями одного из населённых пунктов республики.
Первые жители освобождённой Авдеевки подали документы на оформление российских паспортов, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский отреагировал на информацию о том, что бывшая шестая ракетка мира француз Жиль Симон в скором времени присоединится к команде российского теннисиста Даниила Медведева.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожелал коллегам из США «не подавиться за своим демократическим столом».
В Саратове задержали группу из 24 человек, подозреваемых в мошенничествах с тендерами.