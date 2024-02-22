JF: США поддерживают конфликт на Украине ради выгоды, а Европа — чтобы угодить США

Вашингтону нет никакого дела до Украины и её народа — пока война выгодна политикам и ВПК, США будут затягивать её как можно дольше. Такое мнение высказал в эфире Judging Freedom американский экономист и профессор Джеффри Сакс. Европейцы, в свою очередь, поддерживают Киев в ущерб себе и в частном порядке признают, что желают окончания конфликта, однако не могут ничего сделать — боятся не угодить США.

Как вы думаете, почему американская и европейская элиты не признают этого (поражения Украины. — ИноТВ)? Если посмотреть на то, как обращались и приветствовали Зеленского на Мюнхенской конференции на прошлой неделе, можно подумать, что он — современный Уинстон Черчилль, а не диктатор военного времени, который нарушает закон и превращает свою страну в пепел.

ДЖЕФФРИ САКС, американский экономист, профессор: США по-прежнему поддерживают войну против России. Это их главная задача. Американским сенаторам, которые голосуют за это, нет никакого дела до Украины. Они ничего не знают об Украине, но они знают, что если украинцы убивают русских, то это хорошо.

Таков уровень их интеллекта. Таков уровень их мышления и развития. Они примитивны. Их поддерживают ЦРУ и военно-промышленный комплекс, которые тратят значительную часть средств на их избирательные кампании. Их поддерживают военные заводы в их округах.

Байден говорит: «Помогите Украине — это поможет сохранить рабочие места». Как будто лучшие рабочие места в нашей стране поможет обеспечить трата 61 миллиарда долларов, которых у правительства США и так нет, на закупку военного оборудования, что приведёт к новым десяткам или сотням тысяч смертей. Не использовать же этот 61 миллиард на что-то другое или хотя бы на то, чтобы остановить рост нашего огромного госдолга! Просто уму непостижимо!

А если послушать наших сенаторов — так они этого даже не скрывают. В этом они совсем не ухищряются. Послушайте Митта Ромни или Блюменталя из Коннектикута. Они говорят самые грубые вещи, которые только можно себе представить. «Лучшая трата денег! Не американцы ведь умирают, а украинцы! Ослабляем Россию! Мы показываем Китаю, какие мы крутые!» Всё это совершенно дико.

Европейцы — это другое дело. Я знаю многих европейских лидеров, которые в частном порядке говорят мне противоположное тому, что они говорят на публике. Это действительно жалкое зрелище. И очень интересно, каким образом правительство США имеет такую власть над многими странами Европы. Европейские лидеры говорили мне довольно шокирующие вещи.

Очень интересно, что в интервью Такера Карлсона с Путиным Карлсон спросил президента, почему немцы со всем этим соглашаются? И Путин ответил: «Вы знаете, я и сам не понимаю». По-моему, чудесно. Да и я тоже не могу понять.

Безусловно, это самое слабое правительство, которое я когда-либо видел в Германии за время глубокого экономического кризиса, реально долгосрочного глубокого экономического кризиса. Фундаментом их экономики является промышленность, основанная на дешёвой энергии из России, которую они отрезали, которую отрезали США, взорвав газопровод «Северный поток». А их Шольц тем временем молчит как рыба.

Кстати, один интересный факт: все европейские лидеры сейчас совершенно непопулярны у населения. Рейтинг одобрения Шольца составляет что-то около 23 процентов, обойдёмся без цифр после запятой. Об этом свидетельствуют регулярные опросы в отношении мировых лидеров, и европейские лидеры абсолютно не поддерживаются своей общественностью.

Они говорят такие вещи, которые не имеют никакого смысла для Европы, не имеют смысла для их народа. Они повторяют пустые клише Соединённых Штатов. Немного сложно понять почему, хотя европейские лидеры говорили мне, мол, мы просто не можем не соглашаться с США. Почему? Трудно понять.

Можно предположить, что дело в «ядерном зонтике» США или в том, что европейцы очень боятся России, что совершенно нелепо, потому что последнее, что Россия собирается сделать, — это вторгнуться в страну НАТО и начать ядерную войну. Всё это абсолютно лишено какого-либо смысла, потому что нам не говорят всю правду об этом конфликте.

Дата выхода в эфир 21 февраля 2024 года.