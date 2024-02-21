Guardian: лишь 10% европейцев верят в победу Украины

Лишь 10% европейцев верят в то, что в конфликте на Украине сможет одержать победу Киев, в два раза больше европейцев считают, что победит Москва, следует из опроса компаний Datapraxis и YouGov для Европейского совета по международным отношениям, сообщает The Guardian. Большинство респондентов полагают, что конфликт завершится заключением соглашения.

Спустя два года после начала конфликта всего 10% европейцев верят, что Украина может победить Россию, сообщает The Guardian со ссылкой на опрос, проведённый компаниями Datapraxis и YouGov для Европейского совета по международным отношениям. Согласно его результатам, 20% верят в победу России, а большинство респондентов (37%) считают наиболее вероятной конечной точкой конфликта некую форму «компромиссного урегулирования».

Исследование проводилось в январе, то есть ещё до взятия под контроль Авдеевки — главного успеха российских сил за последний год — среди жителей 12 стран: Австрии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Испании и Швеции.

Подобное изменение настроений — в то же время в прошлом году европейцы громче других настаивали, что Украина должна вернуть контроль над всеми территориями, — потребует от политиков более «реалистичного» подхода, основой которого станет определение того, что на самом деле должен означать приемлемый мир.

«Чтобы обосновать необходимость дальнейшей европейской поддержки Украины, лидерам ЕС нужно будет изменить то, как они говорят о войне», — заявил один из авторов исследования Марк Леонард из Европейского совета по международным отношениям. Леонард уточнил, что наиболее убедительным аргументом для всё более скептически настроенной общественности было то, что продолжение помощи «может привести к устойчивому миру путём переговоров, который был бы выгоден для Киева, а не для победы Путина».

Опрос показал, что даже в тех европейских странах, где наиболее оптимистично смотрят на военные усилия Киева — Польше, Швеции и Португалии, — всего около 17% респондентов верят в возможность победы Украины, пишет The Guardian.

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что европейцы всё чаще считают, что конфликт на Украине имеет для них непосредственное значение: 33% опрошенных заявили, что он оказал на их страну большее влияние, чем война на Ближнем Востоке, и всего 5% сочли, что военные действия между Израилем и ХАМАС отразились на их стране сильнее.