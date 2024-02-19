Оборона, энергетика, расширение — Toute l’Europe о том, как конфликт на Украине изменил ЕС

Украинский конфликт стал важным событием в истории Европы и повлёк за собой серьёзные изменения в вопросах безопасности, энергетики и расширения ЕС, пишет Toute l’Europe. Европейские страны увеличили оборонный бюджет для достижения «стратегической автономии», Швеция и Финляндия вступили в НАТО, ЕС стал сокращать зависимость от российских энергоресурсов, а также ведёт переговоры о присоединении Украины, Молдавии, Грузии, Северной Македонии, Албании и Боснии и Герцеговины.
Начало СВО стало важным событием в глазах Европы — об этом говорит мощная поддержка, оказанная Киеву, пишет Toute l’Europe. Украинский конфликт повлёк за собой серьёзные изменения в вопросах безопасности, энергетики и расширения ЕС.
Одним из последствий стало вступление в НАТО Швеции и Финляндии, а также укрепление Евросоюзом собственной обороны для достижения «стратегической автономии». Европейские страны значительно увеличили свой военный бюджет и таким образом повысили коллективную безопасность. Альянсу также удалось впервые в истории организовать совместную поставку вооружения, а в целом за два года он потратил на помощь Киеву свыше €85 млрд.
Кроме того, Европа пересмотрела свою энергетическую политику, а именно начала борьбу с зависимостью от российских ископаемых энергоресурсов. Для этого страны прибегают к диверсификации поставок газа, сокращают энергопотребление и увеличивают долю возобновляемых источников электроэнергии. В результате, по данным Еврокомиссии, на российский газ в 2023 году пришлось не 40% импорта, как два года назад, а только 8%.
Сам Евросоюз ждёт расширение: война подтолкнула Украину, Молдавию и Грузию подать заявки на вступление ради борьбы с российским влиянием. Первые две страны очень быстро получили статус кандидата и уже начали переговоры по присоединению. Не забывает ЕС и о Восточных Балканах: начаты официальные переговоры о включении в союз Северной Македонии, Албании и Боснии и Герцеговины.
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