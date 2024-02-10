DT: ЕС пока не развалился — но его жителям от этого не легче, уверен британский эксперт

Несмотря на непрекращающиеся кризисы, Евросоюз в ближайшие годы вряд ли развалится — однако жителям входящих в него стран это сулит лишь новые проблемы, предупреждает в статье для The Daily Telegraph Дэвид Фрост, главный переговорщик по выходу Великобритании из ЕС. В нынешнем виде общеевропейский блок представляет собой сплошную зону экономического и политического бедствия, где используется управляемая политика кнута и пряника, неспособная отражать реальное мнение европейских избирателей, подчёркивается в статье.

Наблюдая издалека за текущей ситуацией и политикой в Евросоюзе, наверное, лишь теоретически можно предположить, что может вдруг образоваться новая «фантастическая версия» ЕС, в рамках которой Брюссель будет проводить более эффективную политику и стимулировать быстрый подъём. Но реальность свидетельствует, что ждать этого не стоит, пишет на страницах The Daily Telegraph лорд Дэвид Фрост, бывший дипломат и главный переговорщик по выходу Великобритании из состава ЕС.



По его мнению, несмотря на непрекращающиеся кризисы, Евросоюз в ближайшие годы вряд ли развалится — однако для жителей входящих в него стран это сулит лишь новые проблемы и сложности, поскольку общеевропейский блок представляет собой сплошную зону экономического и политического бедствия. И эта «зона бедствия евро» в какой-то момент взорвётся, предупреждает автор.



Если рейтинги делового доверия в Великобритании в настоящий момент «комфортно положительные», то в еврозоне они крайне отрицательные, отмечается в статье. Даже экономика Германии, которая долгие годы считалась одной из передовых в Европе, за последнее время погрязла в рецессии. Франция, Италия и Польша также отстают по темпам роста, если сравнивать с мировыми стандартами, о чём свидетельствуют и данные ОЭСР.



В политическом плане дела в Евросоюзе тоже обстоят всё хуже, подчёркивается в статье: «Крайне правые и левые набирают силу, и оба этих политических крыла имеют неприятные преимущества». Это всё заметнее проявляется и в Германии, и во Франции, и в других европейских странах, отмечает автор. В частности, в Польше премьер-министр Дональд Туск занимается «агрессивным демонтажем» политических структур, созданных его предшественниками.



Испанский премьер-министр заключил хрупкую «дьявольскую сделку» с каталонскими сепаратистами, однако она долго не продержится, предупреждает Фрост. В то время как Нидерландах популистское крайне правое движение Герта Вилдерса, возможно, стало уже самой популярной партией, пока левые силы пытаются сформировать коалицию, чтобы ему противодействовать.



«Ничего из этого не выглядит сильным и стабильным», — подчёркивается в статье. И чем дольше в Евросоюзе будут отказываться признавать те настроения, которые на самом деле сейчас разделяют большие группы избирателей, тем хуже будет для основной массы европейского населения, предупреждает автор.



«Из всего этого мы ясно видим одно: реальная политика в Европе по-прежнему является национальной», — пишет Фрост. Проблема заключается в том, что эффективные политические структуры отсутствуют, поясняет он: «Национальные лидеры при этом являются просителями, национальные избиратели не могут распустить Европейскую комиссию, в то время как Европейский парламент сам является частью проблемы, а не её решения».



Такая политика приводит к тому, что европейские национальные государства фактически являются «неполными демократиями» до тех пор, покак они остаются в составе Евросоюза, подчёркивается в статье. Поэтому неудивительно, что там возникает так много политических проблем, констатирует автор. Люди обеспокоены, и это беспокойство выплёскивается на улицах, если они не могут донести свои заботы до политиков высокого ранга.



В то же время Евросоюз вряд ли развалится в ближайшие годы, несмотря на кризисы, поскольку его сущность заключается в «управляемой политике» — и Брюссель активно использует для этого «кнут и пряник» в виде могущественного Европейского суда и значительно возросшего бюджета, говорится в статье. Примером этого, по мнению автора, могут служить и противоречивые отношения с Венгрией, и реакция на протесты европейских фермеров, и ряд других недавних событий.



«Каким-то образом это шоу продолжается», — отмечает Фрост. По его мнению, ситуация во многом напоминает Австро-Венгерскую империю в годы её упадка, когда центральные власти были гораздо больше озабочены «собственными причудливыми внутренними правилами» и скорее мешали, чем помогали своим сторонникам. Вряд ли стоит радоваться тому, что сейчас так обстоят дела и в современной Европе. Однако, к счастью, британцы теперь уже находятся за пределами досягаемости ЕС, заключает автор.