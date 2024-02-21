Stephen Gardner Оригинал

Экс-аналитик ЦРУ: Украине «с каждым днём всё хуже» — ей не помогут никакие деньги США

Материал представлен в переводе ИноТВ
Байдену не удастся уговорить республиканцев одобрить законопроект о помощи Украине — а если бы и удалось, эти деньги всё равно никак не помогли бы Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Стивену Гарднеру. По его словам, «большинству американцев нет никакого дела до Украины». Даже если законопроект рано или поздно будет принят, эти деньги пойдут американскому ВПК, а Украина продолжит страдать от нехватки людей.

Сегодня утром президент Байден и Белый дом объявили, что они хотели бы сесть и обсудить со спикером палаты представителей Майком Джонсоном и другими ведущими республиканцами принятие этой помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов. Как вы думаете, удастся ли им убедить спикера Джонсона и какое давление президент и Белый дом будут оказывать на лидеров республиканцев?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Нет, я не думаю, что его удастся убедить. Полагаю, что в качестве реальной политической проблемы они признают катастрофу на нашей собственной южной границе. Большинству американцев нет дела до Украины. 

И несмотря на все попытки представить Украину как некую процветающую демократию и бастион свободы посреди авторитарной угрозы, всё обстоит как раз наоборот. Там преследуют политических оппонентов, сажают их в тюрьмы, убивают, преследуют людей по религиозным взглядам, закрывают оппозиционные СМИ, а выборы, которые должны были состояться в марте, отложены.

Зеленский твердит: «Я здесь главный! У нас военное положение. Идёт война, поэтому мы не можем провести выборы». А между тем его рейтинг даже ниже рейтинга Джо Байдена в США — а он весьма низкий.

Так что я не думаю, что Джонсон пойдёт на уступки. Но даже если — просто предположим — Джонсон уступит и они выделят этот 61 миллиард долларов, это ничего не изменит на поле боя для Украины. Большая часть из этого 61 миллиарда достанется американским оборонным компаниям. Именно по этой причине я предполагаю, что Джонсон может в итоге согласиться — потому что эти деньги в конце концов окажутся в казне предвыборной кампании как республиканцев, так и демократов. 

Они попадут в руки военно-промышленных корпораций США, которым поручено производить артиллерийские снаряды, возможно, делать новые стволы для 155-миллиметровых гаубиц. Новых танков мы фактически не строим. Может быть, попытаемся построить ещё несколько ракетных комплексов Patriot, но опять же они уже устарели и очень дорогие.

В общем, деньги пойдут на производство подобных вещей. На их создание уйдёт три, четыре, пять, шесть, семь месяцев. А когда они всё-таки будут произведены и отправлены на Украину, кто будет этим пользоваться? Именно это сейчас основная проблема Украины. У них нет подготовленного кадрового состава офицеров и унтер-офицеров, который мог бы командовать войсками. Они уничтожены, и с каждым днём ситуация становится всё хуже.

Это наступление, которое Россия начала, так быстро взяв Авдеевку на прошлой неделе… Они продолжают наступать по всему тысячекилометровому фронту. А Украина, честно говоря, даже понятия не имеет, откуда будет нанесён следующий удар.

Дата выхода в эфир 20 февраля 2024 года.

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Stephen Gardner США Северная Америка
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