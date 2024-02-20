Если Дональд Трамп открыто выступает против помощи Украине, то Джо Байден предлагает финансировать войну Киева, но лишь в той мере, которая недостаточна для его победы, пишет The Wall Street Journal. Его сдерживает раскол, который существует внутри Демократической партии, а также, видимо, физическая неготовность.
Многие думают, что Джо Байден и Дональд Трамп придерживаются противоположных мнений по Украине, пишет The Wall Street Journal. Если Байден пытается протащить законопроект о финансировании Украины, то не получается это сделать во многом из-за Трампа. Но на самом деле никто из них не желает Украине победы, отмечает автор статьи. «Политика США скатывается к стратегической непоследовательности», — пишет он.
Трамп выступает скорее за короткие, разовые вмешательства США за рубежом: например, за удар беспилотником по конкретной цели. Долгосрочные обязательства, особенно многосторонние, он рассматривает исключительно как расходы, которые вовлекают Штаты в чужие боевые действия.
Но непоследователен и Джо Байден, отмечает автор статьи. Российская спецоперация началась через полгода после неудачного вывода американских войск из Афганистана. Администрация Байдена боялась потерять две крупные страны из своей орбиты в первые два года своего существования. Необходимо было укрепить рушащийся авторитет Америки. К тому же, поддерживая Украину, Байден мог одновременно нападать на Трампа за поддержку Путина. Но при всём при этом Байден так и не вышел к американцам со стратегией победы на Украине.
«На данный момент, возможно, он просто не готов к этому физически», — пишет автор статьи. При этом его сдерживает раскол внутри Демократической партии, которую удерживает то, что украинцам предоставляется достаточно помощи для продолжения войны, но недостаточно — для победы.
Вот и получается, что Байден поддерживает Украину, но не до полной победы, а Трамп утверждает, что Украине не стоит давать ничего, кроме кредитов.
Руководитель группы испытательной лаборатории «Лиги цифровой экономики» Дмитрий Саков рассказал, что кибермошенники заманивают пользователей на фишинговые сайты, в частности, предлагая повышенный кешбэк, подражая стратегии крупных банков и онлайн-маркетплейсов.
В Министерстве культуры Челябинской области рассказали о предстоящем подписании договора о сотрудничестве между Южно-Уральским государственным институтом искусств имени П.И. Чайковского и Херсонским государственным педагогическим университетом.
Кандидат медицинских наук врач-гериатр, терапевт, доцент кафедры болезней старения Наталья Ховасова, руководитель кабинета «Анемия STOPP!» Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, рассказала, что почти 24% людей старше 60 лет страдают анемией.
Начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Дагестан полковник внутренней службы Гаяна Гариева прокомментировала ситуацию с пропажей Анны Цомартовой после соревнований по тайскому боксу.
Министр энергетики России Николай Шульгинов в ходе пресс-конференции на дне энергетики на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ заявил, что Европа должна сама проявить инициативу по продлению транзита российского газа через Украину.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией об убийстве в Испании, предположительно, лётчика-предателя из России Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолёт.
Полиция задержала нескольких сотрудников Центрального аппарата Всероссийского общества глухих (ВОГ), в том числе его президента, сообщила пресс-служба организации. Задержание произошло утром 20 февраля по решению Следственного департамента МВД России.
В Авдеевке могут находиться тайные пыточные, в которых работали украинские силовики, сейчас для сбора информации об этом нужно проводить работу с людьми из города, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Кремль не анонсирует темы послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. После мероприятия не планируется проводить митинг-концерт, как в 2023 году, отметил он.
Заместитель гендиректора по продуктовой политике лаборатории «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики кандидат медицинских наук Наталья Логачёва дала рекомендации по питанию в период весенней аллергии.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в шести районах Южного округа столицы по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) запланировано строительство новых детсадов, офисов, поликлиник, а также спорткомплекса, музея и торгового центра.
ВТБ в 2024 году намерен работать с заблокированными активами одновременно по четырём направлениям и получить чистую прибыль от таких операций в размере 100 млрд рублей, рассказал первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.