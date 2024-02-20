WSJ: ни Трамп, ни Байден не хотят победы Украины

Если Дональд Трамп открыто выступает против помощи Украине, то Джо Байден предлагает финансировать войну Киева, но лишь в той мере, которая недостаточна для его победы, пишет The Wall Street Journal. Его сдерживает раскол, который существует внутри Демократической партии, а также, видимо, физическая неготовность.

Многие думают, что Джо Байден и Дональд Трамп придерживаются противоположных мнений по Украине, пишет The Wall Street Journal. Если Байден пытается протащить законопроект о финансировании Украины, то не получается это сделать во многом из-за Трампа. Но на самом деле никто из них не желает Украине победы, отмечает автор статьи. «Политика США скатывается к стратегической непоследовательности», — пишет он.

Трамп выступает скорее за короткие, разовые вмешательства США за рубежом: например, за удар беспилотником по конкретной цели. Долгосрочные обязательства, особенно многосторонние, он рассматривает исключительно как расходы, которые вовлекают Штаты в чужие боевые действия.

Но непоследователен и Джо Байден, отмечает автор статьи. Российская спецоперация началась через полгода после неудачного вывода американских войск из Афганистана. Администрация Байдена боялась потерять две крупные страны из своей орбиты в первые два года своего существования. Необходимо было укрепить рушащийся авторитет Америки. К тому же, поддерживая Украину, Байден мог одновременно нападать на Трампа за поддержку Путина. Но при всём при этом Байден так и не вышел к американцам со стратегией победы на Украине.

«На данный момент, возможно, он просто не готов к этому физически», — пишет автор статьи. При этом его сдерживает раскол внутри Демократической партии, которую удерживает то, что украинцам предоставляется достаточно помощи для продолжения войны, но недостаточно — для победы.

Вот и получается, что Байден поддерживает Украину, но не до полной победы, а Трамп утверждает, что Украине не стоит давать ничего, кроме кредитов.