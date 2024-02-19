Джон Болтон: Трамп для России — «лёгкая добыча», и в Кремле будут праздновать его победу

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WSJ: Авдеевка — лишь начало проблем для ВСУ с учётом того, как им «помогают» США Wall Street Journal
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FAZ: европейцы в Мюнхене взывают к совести США — Вашингтон должен дать Украине то, что обещал Frankfurter Allgemeine
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Fox 4: в борьбе с Вашингтоном за контроль над границей Техас объявил о создании приграничной базы Fox 4
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Шольц: мы поддерживаем Украину, но не позволим развязать войну между НАТО и Россией Süddeutsche Zeitung
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TCN: ЦРУ прикрыли свободу слова в интернете после Крыма и Донбасса Tucker Carlson Network
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Bloomberg: украинские войска уходят из Авдеевки, чтобы не попасть в окружение Bloomberg
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«Украина — это мафия»: министру сельского хозяйства Польши пришлось согласиться с отечественными фермерами kresy.pl
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DN: успехи правых на выборах в Европарламент бросают вызов единству Европы по вопросу Украины Dagens Nyheter
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МОК запретил 45-летнему Пакьяо принять участие на Олимпиаде в Париже
Президент НОК Филиппин Абрахам Толентино сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с запретом касательно выступления бывшего чемпиона мира по боксу в восьми весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо на Олимпиаде в Париже.
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Около 11 тысяч жителей Волгограда получили детское пособие в январе
По данным Волгоградстата, в январе пособие на ребёнка в возрасте до 18 лет получили 11 тыс. волгоградцев на 16,1 тыс. детей.
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Врач Дерендеева посоветовала делать гимнастику для шеи на рабочем месте
Специалист по адаптивной физической культуре, ЛФК и реабилитации, персональный тренер и инструктор групповых программ, автор программ домашних тренировок Ольга Дерендеева рассказала о пользе гимнастики для шеи на рабочем месте.
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В Челябинске на неделе обсудят противопаводковые мероприятия
Глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании сообщила, что на неделе пройдут совещания комиссии, посвящённые противопаводковым мероприятиям.
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Диетолог Игнатикова рассказала о пользе красного мяса при железодефиците
Врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова рекомендовала добавить в рацион красное мясо для профилактики дефицита железа в организме.
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В Сургуте врачи впервые установили напечатанный на 3D-принтере протез
В травматологической больнице Сургута прошла первая операция по установке протеза, напечатанного на 3D-принтере.
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Врио главы Лобни сообщила о завершении эвакуации жителей из-за бомбы в авто
Эвакуация жителей из-за информации о заминированном автомобиле в подмосковной Лобне завершена. Об этом сообщила врио главы города Анна Кротова.
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Белик: сегодня нет принципиальной необходимости отменять хрущёвский указ о Крыме
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик подчеркнул в беседе с RT, что Крым вновь вернулся в Россию, и сегодня нет принципиальной необходимости отменять решения хрущёвского указа.
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Песков заявил, что Россия рада приезду зарубежных лидеров на Игры Будущего
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Россия рада приезду лидеров иностранных государств на Игры Будущего в Казани.
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На ВДНХ подготовили программу в честь Дня орнитолога
В эко-комплексе «Городская ферма» на ВДНХ подготовили программу для орнитологов-любителей, которые могут наблюдать за более чем 70 различными видами птиц, включая внесённых в Красную книгу России.
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Пушилин сообщил о «немалом количестве» бойцов ВСУ, сдавшихся в плен в Авдеевке
Российские бойцы взяли большое количество пленных украинских военных во время штурма Авдеевки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Россия 24».
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МИД России: релоканты готовятся к проведению провокаций за рубежом
Посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявил, что релоканты с антироссийской позицией готовятся к проведению провокаций за рубежом в ходе выборов российского президента.
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В Челябинской области компенсируют ремонт слуховых аппаратов детям-инвалидам
В Челябинской области расширили перечень медсредств для детей-инвалидов. Теперь в него будет входить оплата отдельных технических средств реабилитации.
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Глава РХБЗ Кириллов: ВСУ отравили главу ЛНР Пасечника фенольными соединениями
Украинские военные отравили главу ЛНР Леонида Пасечника фенольными соединениями в 2023 году. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Сирены воздушной тревоги работают на всей украинской территории.
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AS: президент ПСЖ знает, что Мбаппе договорился с «Реалом»
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи в курсе, что форвард Килиан Мбаппе провёл переговоры с «Реалом».
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Терещенко считает, что в КХЛ стоило бы провести матч на открытом воздухе
Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», который прошёл на открытом воздухе и попал в топ-3 самых посещаемых в истории лиги.
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В Крыму заявили о необходимости отменить акт о передаче полуострова УССР
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил в беседе с RT, что вопрос об отмене решения 1954 года о передаче Крыма в состав УССР назрел давно.
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Песков: у России и Армении диаметрально противоположные точки зрения по Украине
У России и Армении диаметрально противоположные точки зрения по Украине, Москва продолжит объяснять Еревану свою правоту. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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МО России: ВСУ намерены использовать в боях «особые химические пояса»
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил о планах украинских войск использовать в боевых действиях «особые химические пояса».
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DPA: страны ЕС согласовали миссию в Красном море
Главы стран МИД Евросоюза согласовали в Брюсселе начало военно-морской миссии объединения в Красном море. Об этом говорится в заявлении агентства DPA со ссылкой на европейских дипломатов.
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Кириллов заявил о превращении ОЗХО в инструмент США
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил о превращении Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в инструмент США.
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Терещенко: даже в НХЛ единицы таких игроков, как Панарин
Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко поделился мнением о российском нападающем «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемии Панарине, который повторил свой рекорд по голам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В МО России заявили о бездействии ОЗХО в отношении нарушений Украины
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) игнорирует нарушения Украины в отношении химического оружия.
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В Минобороны России заявили о применении Украиной химоружия для терактов
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Украина применяет химическое оружие не только в ходе боевых действий, но и для осуществления терактов.
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В Минобороны России заявили о применении Украиной химического оружия США
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские войска неоднократно применяли химическое оружие американского производства в ходе конфликта.
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В МО России рассказали о программе США «по разгону демонстраций» химоружием
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал о принятой в США программе по якобы пресечению беспорядков с применением нелетального химического оружия.
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Кириллов рассказал о «неизвестной судьбе» ряда химбоеприпасов США
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что миру до сих пор не предоставили информацию о целом ряде химбоеприпасов США, которые были вывезены на американскую территорию из Ирака.
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МО России: США всё ещё хранят высокотоксичные реакционные массы от химоружия
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Соединённые Штаты всё ещё сохраняют высокотоксичные реакционные массы от уничтоженного страной химического оружия.
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Российский онлайн-кинотеатр доступен в Apple Vision Pro
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» стал единственным российским сервисом, доступным в «пространственном компьютере» от Apple.
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Режим оповещения о ЧС введён в подмосковной Лобне
Режим оповещения о чрезвычайной ситуации ввели в Лобне в Московской области.
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«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью в первом товарищеском матче
«Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» в первом товарищеском матче.
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МИД Китая обратил внимание на позицию России по размещению оружия в космосе
Министерство иностранных дел Китая обратило внимание на позицию России по поводу размещения оружия в космосе.
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В России пройдёт VI Фестиваль индийского кино
В российских кинотеатрах с 22 по 25 февраля состоится VI Фестиваль индийского кино.
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Сноубордистка Заварзина рассказала, что не рассчитывала попасть на Олимпийские игры в Сочи
Сноубордистка Алёна Заварзина рассказала, что не рассчитывала попасть на Олимпийские игры 2014 года в Сочи.
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Лавров прилетел на Кубу
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом на Кубу.
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Премьер Шмыгаль попросил денег для экономического чуда Украины
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны изучают опыт Японии, чтобы продемонстрировать миру «украинское экономическое чудо».
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Экономист Яковлев: денежный перевод может потеряться из-за технической ошибки
PR-директор компании KWIKPAY экономист Кирилл Яковлев перечислил причины, по которым может затеряться трансграничный денежный перевод, сделанный через платёжную систему.
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МВД России объявило в розыск гендиректора «Ленфильма» Щербакова
МВД России объявило в розыск генерального директора киностудии «Ленфильм» Фёдора Щербакова.
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Сервис «Торговый сбор Москва» обработал 2500 обращений за год
Глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева заявила, что в 2023 году справочно-интерактивный сервис «Торговый сбор Москва» обработал 2,5 тыс. обращений от столичных предпринимателей.
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Кокиашвили: «Барселона» связывалась с агентом Кварацхелии
«Барселона» несколько раз связывалась с агентом форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
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Врач Постникова: остеоартрит — одна из частых причин боли в коленях у пожилых
Врач-ревматолог СберМедИИ Полина Постникова перечислила самые распространённые причины боли в коленных суставах.
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В Москве заявили об обеспечении пациентов с диабетом новыми бесплатными приборами
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об обеспечении в 2024 году москвичей с диабетом новыми глюкометрами.
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Психолог Чилибьева: азам финансовой грамотности можно обучать с шести лет
Психолог и контент-продюсер Skysmart Ирина Чилибьева рассказала, как научить ребёнка обращаться с деньгами.
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AP: члены кабмина Венгрии не пришли на встречу с делегацией сенаторов США
Делегация сенаторов США прибыла в Венгрию для обсуждения вопроса ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО, но ни один из членов венгерского правительства не пришёл на встречу с американскими законодателями.
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Кузнецова: с конца 2023 года из-за терактов со стороны ВСУ погибли 11 детей
Заместитель председателя Госдумы России Анна Кузнецова заявила, что ВСУ всё чаще стараются бить по гражданским объектам, в результате чего с конца прошлого года погибли 11 детей, ранены 22 ребёнка.
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Минобороны: корабли ВМФ России прибыли в Индию для участия в учении
Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли на территорию Индии для участия в международном военно-морском учении «Милан-2024», заявило российское Минобороны.
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Сноубордист Уайлд заявил, что не согласился бы перейти в сборную США
Российский сноубордист Вик Уайлд заявил, что не согласился бы перейти в сборную США.
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В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога на территории Севастополя отменена, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
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Бочкарёв рассказал о ходе реализации программы реновации в Москве
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал о ходе реализации программы реновации в столице.