Джон Болтон: Трамп для России — «лёгкая добыча», и в Кремле будут праздновать его победу

Несмотря на комментарии в поддержку Байдена, Москва видит в бывшем президенте США «лёгкую добычу», заявил экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, Трампу не следовало радоваться своеобразному «комплименту» в свой адрес и выставлять его как преимущество — на самом деле победа республиканца станет для России праздником, пишет Politico.

Если бывший президент Дональд Трамп получит ещё один срок в Белом доме, российские лидеры будут «праздновать» этот день, заявил в воскресенье экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Путин видит в бывшем президенте США «лёгкую добычу», которую Россия может использовать в своих интересах, передаёт слова советника Politico.

Ранее президент России высказался в поддержку вероятного соперника Трампа на выборах, назвав Джо Байдена «более опытным и прогнозируемым» политиком старой формации, в отличие от Дональда Трампа. Болтон назвал эти комментарии «явной попыткой дезинформации» со стороны российского лидера, чтобы дать Трампу возможность — «которой он уже по глупости воспользовался» — воспринять это как своеобразную похвалу.

Во время митинга в Южной Каролине Трамп не обошёл стороной комментарий Путина, назвав его «большим комплиментом» в свой адрес, сообщает Politico. «Если Трамп будет избран, то в Кремле это будут праздновать, в этом нет никаких сомнений, потому что Путин считает, что Трамп — лёгкая добыча», — предупреждает Болтон.