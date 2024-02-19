Times: эстонцев напугали слова Трампа о НАТО

Заявление бывшего президента США Дональда Трампа о планах «поощрять атаки России» на страны НАТО вызвали беспокойство европейских политиков, особенно они напугали Эстонию, где опасаются нападения России и своей неготовности к нему, пишет The Times. Издание указывает: слова Трампа означают, что Европе пора серьёзно заняться своей собственной обороной.

Впервые за почти 75 лет существования НАТО, как раз в тот момент, когда альянс призывают укрепить свой восточный фланг против «величайшей угрозы в новейшей истории», приверженность США этой организации оказалась под угрозой, пишет The Times.

Всё чаще становящийся лидером предвыборных опросов Дональд Трамп на мероприятии в Южной Каролине заявил, что, будучи президентом, угрожал союзникам, что США не выступят в их защиту, если они не расходуют достаточно средств на оборону. Трамп никогда не скрывал своей неприязни к НАТО и неоднократно угрожал выходом из альянса. Однако когда он был у власти, его отговаривали от действий опытные чиновники из его окружения, которые были привержены альянсу. В случае его победы в ноябре всё вполне может быть иначе — и многие из этих официальных лиц могут отсутствовать в окружении Трампа.

Последние заявления Трампа вызвали беспокойство европейских политиков, особенно, как отмечает издание, напугали его слова Таллин. «Такие заявления никогда не приносят пользы», — так глава разведки Эстонии Каупо Росин прокомментировал слова Трампа.

В конце января командующий Силами обороны страны генерал Мартин Херем предположил, что для «восстановления сил» перед возобновлением боевых действий после Украины России может потребоваться всего год. В Таллине предупреждают, что рано или поздно Москва может напасть на их страну, а к конфликту с Россией Эстония не готова.

По словам тех, кто с большим оптимизмом смотрит на заявления Трампа, его слова не всегда совпадают с действиями. «Мы уже были с ним в такой ситуации раньше, и люди стараются не паниковать», — приводит издание слова анонимного европейского дипломата, который, впрочем, признал, что второй срок Трампа может принести «глубокие изменения» и острые переговоры. Другие, однако, предупреждают, что политик намерен в этот раз пойти гораздо дальше. Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон не считает это тактикой ведения переговоров. «На мой взгляд, Трамп попытается выйти из НАТО», — считает Болтон.

Сторонники НАТО в Вашингтоне уже предприняли шаги, чтобы затруднить выход из альянса в одностороннем порядке. В июле прошлого года сенатор от Республиканской партии Марко Рубио и сенатор от Демократической партии Тим Кейн приложили к бюджетному законопроекту Пентагона, позже подписанному Байденом, положение, согласно которому для выхода из альянса потребуется одобрение конгресса. Однако став не только президентом, но и главнокомандующим, Трамп всё ещё может парализовать оборону НАТО.

Это, как пишет The Times, означает, что Европе, вероятно, пора серьёзно заняться своей собственной обороной. Руководство НАТО рассчитывает, что 18 из 31 члена блока доведут свои расходы на оборону до 2% ВВП в 2024 году, что станет рекордным показателем за последние два года с начала конфликта на Украине. Но и этого может оказаться недостаточно, чтобы произвести впечатление на новую администрацию Трампа.