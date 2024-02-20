Вывод украинских сил из Авдеевки в Донецкой области можно считать наиболее заметным изменением с весны прошлого года, когда российские подразделения смогли взять под контроль стратегически важный Бахмут. Это свидетельствует о том, что спустя два года с момента обострения конфликта положение Киева продолжает ухудшаться, отмечает журналист Ху Сицзинь в статье для Global Times. При этом поддержка со стороны Запада слабеет, а Россия продолжает демонстрировать выносливость, сохраняя боевой потенциал и внутреннюю стабильность.

Новый украинский главнокомандующий Александр Сырский неожиданно объявил в субботу о решении вывести все подразделения из Авдеевки в Донецкой области. И это можно считать наиболее заметным изменением с весны прошлого года, когда российские подразделения смогли взять под контроль стратегически важный Бахмут, пишет китайский журналист Ху Сицзинь на страницах Global Times.



Это свидетельствует о том, что спустя два года с момента обострения конфликта положение Киева продолжает ухудшаться, отмечается в статье. Представители ведущих западных СМИ, включая CNN, тоже констатировали тот факт, что потеря Авдеевки означает серьёзный удар для Украины. А журналисты The New York Times описали хаотичное отступление украинской армии из Авдеевки, во время которого даже были даны указания оставить раненых. По свидетельствам украинской стороны, у российских сил также имелось 10-кратное преимущество по количеству артиллерийских снарядов.



Этот конфликт, который вскоре перешагнёт двухлетнюю отметку, фактически стал типичной войной на истощение, в которой все ресурсы и решимость Запада направлены против России, подчёркивает автор. При этом Россия ещё даже не объявила общенациональную мобилизацию и продолжает демонстрировать выносливость, сохраняя боевой потенциал и внутреннюю стабильность.



После того как американский журналист Такер Карлсон недавно побывал в Москве и взял интервью у российского президента Владимира Путина, он также заснял и продемонстрировал затем в эфире спокойную ситуацию в городе и обилие товаров в местных магазинах. Это тоже наглядно свидетельствует о том, что западные санкции против России не сработали, говорится в статье.



При этом финансовая и политическая поддержка Украины со стороны Запада явно слабеет. По оценкам экспертов, после того, как президент Путин подтвердил во время интервью Карлсону, что Россия не собирается нападать на Польшу и страны Балтии, обеспокоенность европейцев по поводу возможности «российских атак» или применения Москвой тактического ядерного оружия стала сокращаться.



Отступление украинской армии из Авдеевки произошло на фоне продолжающихся дискуссий вокруг пакета дополнительной американской помощи в конгрессе. И даже если в конечном итоге Украина сможет получить эти средства, поддержка Запада стала ненадёжной. Это постепенно распространяется и на общую ситуацию, ослабляя уверенность Киева и повышая моральный дух России, заключает автор.