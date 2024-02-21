SCMP: Европу нельзя укрепить страхом перед Россией, уверен австралийский аналитик

Стремление сделать Европу более сильной не может быть построено на страхе перед Россией, уверен австралийский эксперт по проблемам безопасности Самид Баша. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг пытается использовать тактику запугивания, заявляя о потенциальной опасности российского нападения, чтобы стимулировать оборонную промышленность и пополнить арсеналы. Но вместо этого пора переключиться на дипломатию и добиться урегулирования конфликта на Украине, а не разжигать его и дальше, пишет Баша в статье для South China Morning Post.

НАТО стремится нарастить производство боеприпасов, поскольку страны Европы хотят сократить зависимость от военной поддержки со стороны США на фоне растущей озабоченности Вашингтона другими проблемами. Однако пытаться использовать при этом Россию в качестве «пугала» — это точно не лучший вариант, предупреждает в статье для South China Morning Post Самид Баша, эксперт по проблемам международной политикии и безопасности из Австралии.



По его мнению, Европу нельзя сделать более сильной, эксплуатируя страх европейцев перед Россией. Геополитический ландшафт в мире существенно изменился после встречи министров обороны стран НАТО в октябре 2023 года, подчёркивается в статье: поскольку мировое внимание переключилось на обострившийся конфликт на Ближнем Востоке, проблема Украины начала терять свой приоритетный статус в глазах западного мира.



При этом всё более очевидным становится тот факт, что попытки изолировать Россию посредством санкций не приносят ожидаемых результатов. Если в октябре прошлого года Международный валютный фонд понизил прогноз для ВВП России до 1,1%, то согласно его последним оценкам, опубликованным за несколько дней до очередной встречи НАТО в Брюсселе 15 февраля, эксперты ожидают рост ВВП на 2,6% — и это крайне ощутимое повышение в сравнении с любой другой страной, подчёркивается в статье.



Такая экономическая устойчивость свидетельствует, что у Москвы не возникает затруднений для финансирования своего оборонного бюджета. В то время как для стран Запада это означает, что оказывать помощь Киеву им придётся, возможно, ещё довольно долго, предупреждает автор. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в недавнем интервью, что конфронтация с Россией «может продлиться десятилетия» и что, «если Путин победит на Украине, нет никакой гарантии, что российская агрессия не распространится на другие страны».



И хотя Столтенберг при этом отметил, что «непосредственной угрозы» для НАТО, по его оценкам, не существует и что альянс не стремится к войне с Россией, однако он будет наращивать производство боеприпасов. В свою очередь, министры обороны таких членов НАТО, как Дания и Германия, недавно выразили опасения, что Москва может решить перейти в атаку спустя ближайшие несколько лет, говорится в статье.



Однако необходимо с осторожностью воспринимать оценки НАТО, учитывая послужной список его неудачных прогнозов разведки, подчёркивает автор. По его мнению, идея о нападении России на европейские страны кажется сейчас крайне маловероятной, особенно с учётом того, что даже вступление Финляндии в НАТО в прошлом году вызвало негативную, но сдержанную реакцию со стороны Москвы.



Столтенберг, как и другие западные чиновники, до сих пор не смог понять, что именно присутствие НАТО вблизи российских границ побудило Москву начать специальную военную операцию на территории Украины, чтобы сохранить «буферную зону» безопасности, говорится в статье. В любом случае, факты свидетельствуют о том, что вопреки «бряцанию оружием» со стороны европейских министров обороны Россия продолжает эту операцию именно с такой целью и не планирует наступления за пределами этой зоны.



При этом НАТО ощущает серьёзные проблемы с боеприпасами, напоминает автор. Хотя Евросоюз пообещал поставить на Украину миллион артиллерийских снарядов к марту нынешнего года, однако из-за ограниченных мощностей своей оборонной промышленности этот план удалось реализовать лишь на 52% — несмотря на то, что рост производства составил около 40% с момента обострения конфликта, отмечается в статье.



А на фоне резкого сокращения помощи для Украины со стороны США из-за разногласий в конгрессе в разгар предвыборной президентской кампании, эти усилия по снабжению Киева выявили серьёзные пробелы и продемонстрировали неготовность Европы к крупномасштабному конфликту. Стало очевидным, что странам Евросоюза фактически не хватает как имеющихся арсеналов, так и промышленных мощностей для оперативного пополнения запасов боеприпасов, подчёркивает автор.



Учитывая, что Вашингтон зачастую вмешивается в самые разные конфликты по всему миру, Европа сейчас не может полагаться исключительно на США. И этот вопрос становится особенно актуальным на фоне стремительного роста российской экономики, говорится в статье.



Чтобы стимулировать европейскую оборонную промышленность, Столтенберг продолжает активно использовать тактику запугивания европейцев, подчёркивая потенциальную опасность нападения со стороны России. Однако это не приведёт к решению проблемы, предупреждает автор: «НАТО следует использовать дипломатию, а не страх, чтобы положить конец этому конфликту, а не раздувать его».