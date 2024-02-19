Le Figaro: на Мюнхенской конференции «западный лагерь замер в ощущении беспомощности»

Если в прошлом году на Мюнхенской конференции лидеры верили в победу Украины, то теперь они склоняются к тому, что в конфликте победит Россия, пишет Le Figaro. Поэтому нынешняя конференция прошла в обстановке смятения и неопределённости. Тем более что в это же время Украина потеряла Авдеевку, умер Алексей Навальный, а Штаты никак не могут одобрить пакет помощи Украине.

В эти выходные в Мюнхене проходила конференция по безопасности. При этом её участники оказались повергнуты в смятение и неопределённость сложившимися на мировой арене событиями, пишет Le Figaro. Так, из-за нехватки западных боеприпасов украинская армия отошла из Авдеевки, в тюрьме умер Алексей Навальный, а американский конгресс никак не может принять пакет помощи Украине. «Западный лагерь замер в ощущении беспомощности», — пишет автор статьи.

В итоге конференция завершилась обещаниями дать Украине дополнительную поддержку, которые постоянно повторяются на протяжении двух лет. «В этом году опасения стали глубже и заметнее. Переоценка стратегии на Украине порождает неопределённость. Мы словно зашли в тупик», — заявил директор Стокгольмского института исследований проблем мира Дэн Смит.

«В прошлом году мы думали, что Украина победит. В этом году говорят, что победит Россия», — заметил премьер-министр Норвегии. Неделю назад спецслужбы Норвегии опубликовали доклад, согласно которому Москва возвращает себе преимущество.

Владимир Зеленский жаловался на дефицит вооружений, который «позволяет Путину адаптироваться к нынешней интенсивности войны». Зеленский подписал соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Макроном и Шольцем, но некоторые политики считают, что этого мало и уже слишком поздно. «Мы должны были гораздо больше поддерживать украинцев, и с самого начала войны», — заявила премьер-министра Дании.

Эта критика была неявно направлена против Германии, но канцлер Олаф Шольц, напротив, похвалился объёмами спонсирования Украины. При этом он косвенно подтвердил свой отказ поставлять Киеву ракеты большой дальности Taurus. Германия также не собирается передавать Украине ни свои истребители, ни своих солдат.

Как показывают исследования, ЕС выполняет только половину из того, что обещает. При этом у европейских стран есть также проблема с совместимостью оружия. Чтобы справиться с этим, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала создать новую должность — комиссар европейской обороны.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг предупреждает: «Атлантический альянс остаётся опорой европейской безопасности, и любое дублирование или конкуренция не к добру. Такое предложение не должно пересекаться с нашими усилиями». Он напомнил, что 80% расходов НАТО поступает от союзников, не входящих в ЕС.

Главный источник финансирования — это США, но их поддержка ослабевает, что вызывает панику в остальной части западного лагеря. «Я понимаю ваше разочарование, но сейчас у нас есть другие проблемы, — заявил украинцам сенатор Пит Рикеттс. — Пока ваша страна занята борьбой с российскими солдатами, занявшими вашу землю, мы сталкиваемся с сотнями тысяч мигрантов, пытающихся проникнуть в нашу страну».

Предвыборные заявления Дональда Трампа разделили европейцев на два лагеря: с одной стороны, сторонники умиротворения, такие как Берлин или Варшава, которые не хотят лишиться поддержки Вашингтона; с другой — паникёры. «Мы должны перестать жаловаться на Трампа», — заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.