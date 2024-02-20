SVT: помощь Украине влетает шведской армии в копеечку

Швеция несколько раз оказывала Киеву военную поддержку поставками различного вооружения и военной техники. Однако теперь выясняется, что это негативно повлияло на текущую обороноспособность королевства, передаёт телеканал SVT. Цены на продукцию военной промышленности резко выросли, и тех дополнительных средств, которые получила шведская оборонка, недостаточно, чтобы заменить всё, что было отправлено на Украину.

Швеция, как и многие другие европейские страны, передала Украине несколько пакетов военной помощи, включая тяжёлую технику, такую как артиллерийские орудия, танки и боевые машины, а также боеприпасы и запасные части. Большинство из этого изымали из шведской армии, которой сейчас не хватает ни военной техники, ни личного состава, поскольку многие военнослужащие также работают над обучением бойцов ВСУ.

«Нам очень тяжело. Мы были рады помочь украинцам, но это, конечно, имеет свои последствия. Тот факт, что нам не хватает техники и вооружений, означает, что наша способность оборонять Швецию снизилась. Это риск, на который мы можем пойти, пока Россия связана с Украиной. Но дефицит необходимо восполнить, как можно быстрее», — сетует командующий шведской армией Йонни Линдфорс в эфире телеканала SVT.

Намерение шведского правительства состояло в том, чтобы при выделении помощи Украине переданное в дар оборудование было быстро заменено новым, но неясно, когда это может произойти на самом деле и в какой степени. Оказалось, что, помимо длительного ожидания исполнения заказа военных, в шведской оборонной промышленности резко выросли цены. В ряде случаев речь идёт об удвоении цен, а то и более, и теперь командующий армией Йонни Линдфорс жалуется на нехватку денег, чтобы заменить всё, что было отправлено.

Сейчас в шведской армии ведутся подсчёты для выяснения того, сколько денег не хватает. Какова будет общая сумма, пока не ясно. В письменном комментарии для SVT шведское правительство сообщает, что суммы, определённые риксдагом на закупку новой техники, основываются на документах шведских вооружённых сил. «Вооружённые силы представят правительству новые документы по бюджетированию через несколько недель, и для них естественно потом отчитаться о том, произошли ли какие-то изменения».

Как отмечается в статье, сейчас шведская армия состоит из двух бригад примерно по 5 тыс. бойцов. Риксдаг принял решение, что две бригады должны быть расширены до четырёх к 2030 году. Однако теперь шведское военное командование вынужденно признаёт, что и на это можно не рассчитывать и увеличение числа военнослужащих придётся отложить опять же по причине чрезмерно щедрой поддержки Швецией Киева.