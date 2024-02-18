Proletären: грубое пробуждение — шведы начали догадываться о последствиях вступления в НАТО

Шведское правительство дало согласие Соединённым Штатам на участие в военной операции США в Красном море, совершенно не понимая, что сама суть вступления в НАТО состоит не в получении «защиты» в случае мнимого нападения на их страну, а в том, чтобы новоиспечённые союзники Вашингтона становились пушечным мясом Пентагона во всех устраиваемых американцами военных авантюрах по всему миру, пишет газета Proletären.

Членство Швеции в НАТО заключается не в том, что шведский народ будет защищён силами так называемого оборонительного альянса в случае нападения на территорию королевства, а в том, что от Швеции ожидается активное участие в военных экспансиях США по всему миру — и теперь это стало яснее, чем когда-либо прежде, утверждает издание Proletären.

Недавно шведское правительство заявило, что оно хочет принять просьбу США о том, чтобы Швеция стала частью так называемой операции «Страж процветания». Так называемые «Стражи процветания» представляют собой коалицию союзников США, сформированную после того, как йеменские повстанцы-хуситы начали атаковать связанные с Израилем корабли в Красном море, чтобы остановить геноцид Израиля в секторе Газа, поясняет автор статьи.

В интервью изданию Aftonbladet бывший лётчик-истребитель и подполковник шведских вооружённых сил Роберт Карьель ясно говорит, что именно в действительности означает членство в НАТО. Карьель убеждён, что несмотря на очень высокие с чисто военной точки зрения риски военной операции в Красном море, у Швеции больше нет выбора, когда их зовут на помощь США.

«Раньше мы могли приспособить наши военные усилия в соответствии со своими возможностями и тем риском, который мы готовы были взять на себя. Теперь это совсем другая игра. Это будет грубое пробуждение. Есть ожидания, что что-то должно быть сделано, даже если вы не в состоянии этого сделать или вам не хочется этого делать», — заявил Роберт Карьел, который привёл в пример Польшу и страны Балтии, когда они только стали новыми членами НАТО.

По его словам, новоявленным союзникам США по блоку пришлось отправить свои войска в Ирак и Афганистан, чтобы таким образом показать свою «надёжность». Однако эти войны не были в топе их повестки дня или не казались чем-то неотложным. Кроме того, польские и прибалтийские военнослужащие были командированы в самые худшие провинции, и они понесли потери, превышающие американские.