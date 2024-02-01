Samnytt: шведские граждане нескандинавского происхождения не хотят проливать кровь за новую родину

Столкнувшись с «ухудшением» ситуации с безопасностью в Европе, в Швеции на первый план поднимается вопрос о том, как мигранты, живущие в изолированных сообществах, будут действовать в случае начала военных действий, пишет Samnytt. Данные последнего исследования бюро мониторинга общественного мнения Demoskop ясно показывают, что желание оборонять свою новую родину у приезжих находится на значительно более низком уровне, чем у коренного населения североевропейской страны.

Некоторые наблюдатели считают, что нынешняя ситуация с мигрантами внутри Швеции, с мафиозными кланами, бандитскими группировками и «параллельными» сообществами гораздо опаснее, чем потенциальная угроза «войны извне». Однако в случае, если оба фактора будут объединены, то может быть реализован куда более опасный сценарий, при котором шведам, возможно, придётся сражаться с двумя врагами одновременно, представляющими внутреннюю и внешнюю угрозу, пишет Samnytt.

«Чтобы всё общество функционировало и выживало, требуется высокая воля к защите и поддержка вооружённых сил во время войны», — заявил глава Агентства психологической защиты Магнус Йорт.

В целом, желание защищать Швецию от потенциального нападения среди населения описывается как высокое, но оно сильно различается в зависимости от того, где именно проживают опрошенные, и оно заметно ослабевает в «уязвимых районах», где концентрированно живут иммигранты.

«Чем дальше человек от достойного образования, работы и жилья, тем меньше у него возникает желания встать на защиту общества, потому что он тогда не понимает, что нужно защищать», — комментирует ситуацию губернатор провинции Блекинге Ульрика Мессинг.

Согласно опросу бюро мониторинга общественного мнения Demoskop, представленному в начале текущего года, 44% опрошенных заявили, что готовы защищать родину, 18% колеблются, а 38% выступают против. Как следует из опроса, призывники нескандинавского происхождения гораздо менее готовы защищать Швецию, чем коренные шведы, резюмирует Samnytt.