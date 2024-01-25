Die Welt: зелёный свет от Турции на вступление Швеции в НАТО — это не победа Запада

Турция наконец-то дала своё согласие на вступление Швеции в НАТО, но победой Запада это назвать никак нельзя, пишет Die Welt. Американским и европейским дипломатам пришлось приложить большие усилия для того, чтобы Анкара пошла на уступки, а это свидетельствует о том, что влияние США и Европы на своего «трудного союзника» крайне мало. Запад оказался в зависимом положении от страны, которая постоянно проводит политику лавирования между ним и Россией.

Турция 20 месяцев блокировала вступление Швеции в НАТО, но теперь наконец-то «дала зелёный свет», пишет Die Welt. Из западных столиц на Анкару сразу же посыпались восторженные отзывы, что она «ценный», «продуктивный и полезный», а так же «конструктивный и важный» союзник альянса.

Но назвать произошедшее победой Запада никак нельзя. Ведь чтобы добиться положительного решения по этому вопросу, за кулисами европейские и американские дипломаты оказывали на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана огромное давление. И то, что понадобились такие усилия, свидетельствует главным образом о том, что влияние Запада на своего «трудного союзника» слабое.

США сейчас утрачивают свои позиции, констатирует немецкое издание. В мире формируются новые центры силы. Турция также наращивает своё влияние. Она важна для ЕС, так как стала воротами в союз для многих мигрантов и беженцев. Из-за своего стратегического положения между Европой, Северной Африкой, Ближним Востоком, Кавказом и Чёрным морем для НАТО она вообще незаменима. В результате Запад оказался в зависимом положении от страны, которая систематически упраздняет демократию и права человека, а также постоянно проводит политику лавирования между своими западными партнёрами и Россией.

Некоторые наблюдатели требуют, чтобы на Турцию оказывалось максимальное давление. Но во внешней политике речь всегда идёт об оценке затрат и выгод. Любая конфронтация может привести к отчуждению Анкары от Запада и подтолкнуть её в объятия России. На такой шаг — по крайней мере сейчас — никто не решается, отмечает Die Welt: «Неприятная реальность заключается в том, что без Эрдогана обойтись невозможно. Это понимают в Анкаре, а также в Берлине и Вашингтоне».

Да и согласие Турции на вступление Швеции в НАТО не обошлось Западу бесплатно, продолжает немецкое издание. Стокгольм изменил свои антитеррористические законы, а США согласились модернизировать флот турецких истребителей F-16. Да и вопрос с членством скандинавской страны в альянсе ещё полностью не закрыт, так как его блокирует ещё и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Хотя раньше он заявлял, что в одиночку этому сопротивляться не будет, ему всё же, по-видимому, понравилось ощущение того, что у него есть рычаг давления на Запад. А тот, в свою очередь, вынужден на всё это так же беспомощно смотреть, как и раньше на действия Эрдогана.