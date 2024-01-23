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SVT: шведы продолжают бить рекорды по задолженностям перед судебными приставами

Материал представлен в пересказе ИноТВ
За последний год долги граждан Швеции ежедневно росли почти на 50 млн шведских крон. Об этом свидетельствуют официальные данные властей скандинавской страны, передаёт телеканал SVT. Совокупный долг населения, находящийся на исполнении в службе судебных приставов, достиг рекордного значения, и в настоящее время составляет 119 млрд шведских крон.
SVT: шведы продолжают бить рекорды по задолженностям перед судебными приставами
AP
Долги жителей Швеции, зарегистрированные в службе судебных приставов, продолжают стремительно накапливаться — с прошлого года они выросли на 17%, или на 18 млрд шведских крон, что соответствует 50 млн шведских крон в день ($4,8 млн. — ИноТВ).
 
Согласно новому докладу службы судебных приставов Швеции, число должников выросло по всей стране и во всех возрастных группах. На начало года в базе данных ведомства было зарегистрировано более 417 тыс. человек, что на 6% больше, чем в прошлом году.
 
Помимо быстрого роста долгов, их распределение также изменилось. По сравнению с предыдущими годами сейчас значительно больше женщин имеют долги, отмечает SVT. Примечательно, что долги женского населения за последние 12 месяцев подскочили аж на 80%, тогда как долги мужчин — лишь на 29%.
 
В целом по стране две трети всех должников — мужчины. Наиболее распространёнными долгами являются алименты, расходы на транспортные средства, неоплаченные налоги и задолженности по потребительским кредитам и займам. Средний долг на человека на начало года составлял 78 800 шведских крон ($7500 — ИноТВ), что на 11% больше, чем на начало прошлого года.
 
Возрастная группа с долгами, размер которых больше всего увеличился по сравнению с прошлым годом, — это пожилые люди. Почти 56 тыс. лиц старше 65 лет имеют долги в службе судебных приставов, что на 9% больше, чем в прошлом году, отмечает SVT. 
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