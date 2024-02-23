Американский историк: отказ от территорий в обмен на НАТО — максимум, на что Киев ещё может рассчитывать
Раздел Украины на две части, с «установлением новой линии фронта, которую можно защитить военным путём» не самый плохой исход, считает американский историк Мэри Саротт. «Это не идеально, но среди плохих вариантов, которые возможны сегодня, я думаю, что это терпимый вариант», — подчёркивает знаток холодной войны Саротт в эфире ток-шоу немецкого телеканала Das Erste.
«После этого Украина вступит в НАТО в этих границах, как когда-то ФРГ», и может заявлять, что «всё ещё надеется на воссоединение» с утраченными территориями в неопределённом будущем, в случае «нового Горбачёва» после правления Путина. По мнению Саротт, такой шаг позволит, во-первых, Украине в перспективе стать «в военном и экономическом плане сильнее», а во-вторых, лишит Россию права вето по расширению НАТО. Историк также полагает, что распространение на остаток территории Украины Пятой статьи Устава НАТО предотвратит возобновление конфликта.
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