Киев должен смириться с фактической утратой территорий в обмен на членство в НАТО, считает американский историк холодной войны Мэри Саротт. В эфире Das Erste она рекомендует Украине взять пример с ФРГ, зафиксировать границу, и надеется, что НАТО предотвратит возобновление конфликта. Это может звучать «угнетающе», соглашается историк, но альтернативы хуже: война не в тупике, «русские её выигрывают, они приближаются к Западу», указывает Саротт, и «Украина может проиграть».

Раздел Украины на две части, с «установлением новой линии фронта, которую можно защитить военным путём» не самый плохой исход, считает американский историк Мэри Саротт. «Это не идеально, но среди плохих вариантов, которые возможны сегодня, я думаю, что это терпимый вариант», — подчёркивает знаток холодной войны Саротт в эфире ток-шоу немецкого телеканала Das Erste.

«После этого Украина вступит в НАТО в этих границах, как когда-то ФРГ», и может заявлять, что «всё ещё надеется на воссоединение» с утраченными территориями в неопределённом будущем, в случае «нового Горбачёва» после правления Путина. По мнению Саротт, такой шаг позволит, во-первых, Украине в перспективе стать «в военном и экономическом плане сильнее», а во-вторых, лишит Россию права вето по расширению НАТО. Историк также полагает, что распространение на остаток территории Украины Пятой статьи Устава НАТО предотвратит возобновление конфликта.

Саротт понимает, что такие заявления могут звучать «очень угнетающе» для Киева, но «острая проблема не в том, что война дошла до той точки, где она остановится: в настоящее время русские её выигрывают, они приближаются к Западу, поэтому, если мы не сможем обеспечить Украину оружием, Украина может проиграть». Поскольку такая перспектива из-за Дональда Трампа полностью реальна, то Киеву лучше сейчас согласиться на болезненные решения. «Мы должны не допустить того, чтобы Украина потеряла ещё больше территорий», — аргументирует свою позицию американский историк.