Hill: угрозы Трампа в адрес членов НАТО встревожили американских законодателей

Среди сторонников НАТО в американских политических кругах растёт обеспокоенность в отношении того, что в случае своего переизбрания на пост президента Дональд Трамп может действительно сократить участие США в деятельности этого альянса или вообще выйти из него. Недавние заявления Трампа на этот счёт высветили тот факт, что у конгресса нет действенных инструментов, которые могли бы серьёзно ограничить полномочия президента как верховного главнокомандующего, поясняет The Hill. А учитывая, что США под руководством Трампа раньше уже вышли из некоторых соглашений, такие перспективы вызывают тревогу.

Угрожающая риторика бывшего президента США Дональда Трампа в адрес членов НАТО вызвала обеспокоенность среди сторонников альянса. Они опасаются, что в случае переизбрания Трампа на пост президента у конгресса окажется недостаточно полномочий для того, чтобы повлиять на его решения и добиться исполнения всех обязательств Америки перед НАТО, пишет The Hill.



Хотя в целом Североатлантический альянс пользуется сильной поддержкой в конгрессе, его сторонники предупреждают, что у членов палаты представителей и сената практически нет действенных инструментов, которые могли бы ограничить полномочия президента, одновременно занимающего и пост верховного главнокомандующего, принимать решения относительно дислокации военных подразделений США в Европе или где-либо ещё.



Трамп, который надеется стать ведущим кандидатом на пост президента от Республиканской партии, вызвал скандал своими недавними заявлениями о том, что США не придут на помощь тем членам НАТО, которые не выполнили свои обязательства по расходам на оборону, даже если они подвергнутся нападению. Во время предвыборного митинга в Южной Каролине он подчеркнул, что все должны будут сначала «оплатить свои счета». Кроме того, он уже давно угрожает вывести США из состава альянса, говорится в статье.



Сторонники Трампа из числа профессионалов в сфере национальной безопасности и экспертов консервативных аналитических центров уже исследуют возможные ограничения в отношении тех членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства, сообщает The Hill. Экс-советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, в частности, что новая администрация Трампа может ввести политику специальных тарифов для стран НАТО, которые до сих пор не увеличили свои расходы на оборону до 2% ВВП.



А генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, считающийся близким советником Трампа, подчеркнул в интервью агентству Reuters, что он поддерживает идею о реформированим НАТО в «многоуровневый альянс», в рамках которого страны, выполнившие или перевыполнившие обязательства по расходам на оборону, будут пользоваться преимуществами и получат больше гарантий на защиту. В то же время Келлог не стал пояснять, обсуждал ли он эту идею лично с Трампом.



В свою очередь, Джон Болтон, который занимал должность советника Трампа по национальной безопасности в период с 2018 по 2019 год, а теперь выступает против его переизбрания, в интервью для The Hill назвал подобные идеи «глупыми». В то же время он призвал серьёзно воспринимать эту угрозу и предупредил, что некоторые люди из окружения Трампа могут попытаться найти какие-то оправдания, чтобы обосновать вывод американского контингента.



Болтон отметил, что президенты США действительно выходили из множества договоров, а попытки со стороны конгрессменов помешать подобным решениям при помощи каких-то финансовых ограничений прямо противоречат статье Конституции о полномочиях главнокомандующего, что станет поводом для судебного разбирательства. «Если кто-то вроде Трампа захочет уйти, это не замедлит процесс. Лучше попытаться донести до американского народа, что мы должны оставаться в НАТО, чем пытаться возводить какие-то барьеры», — заключил Болтон.



И эта реальность вряд ли изменится, несмотря на недавно принятый закон, требующий перед выходом из состава НАТО обязательно получить одобрение со стороны не менее чем двух третей членов сената. Если не считать этого требования, нет практически никаких препятствий, которые помешали бы президенту США сократить численность американских сил в Европе, воздержаться от соблюдения Пакта о взаимной обороне в рамках НАТО или предпринять другие действия, чтобы ограничить участие Америки в деятельности альянса, констатирует The Hill.



Это вызывает серьёзную тревогу среди тех политических кругов, которые не хотят сокращать военное присутствие США за рубежом, но понимают, что конгресс не сможет воспрепятствовать президенту в случае принятия им подобных решений, говорится в статье. Член палаты представителей Майкл Маккол выразил надежду, что в случае переизбрания Трампа чиновники из его окружения всё же удержат его от рискованных шагов и помогут поддерживать относительно последовательную внешнюю политику, упомянув при этом бывшего госсекретаря Майка Помпео и экс-советника по нацбезопасности Роберта О'Брайена.



В свою очередь, сенатор Джин Шахин от штата Нью-Гэмпшир, старший член сенатского комитета по вооружённым силам, призвала конгресс к более активным действиям в свете недавних заявлений Трампа. «Учитывая его комментарии, я думаю, что нам нужно рассмотреть другие потенциальные препятствия, которые необходимо установить, потому что мы не можем позволить себе иметь президента, который оскорбляет наших союзников и выражает доверие нашим врагам», — подчеркнула она.



Член сенатского комитета по вооружённым силам Джони Эрнст из Айовы также осудил угрозы Трампа в адрес членов НАТО, однако выразил сомнение в том, что конгрессу необходимы какие-то дополнительные полномочия на этот счёт. «Мы ещё не на этом этапе. Я поддерживаю НАТО. Я считаю, что этот альянс выполняет очень важную функцию, и мы можем понять почему. Так что давайте просто придерживаться выбранного курса», — заявил он в интервью The Hill.



В то же время глава сенатского комитета по вооружённым силам Джек Рид выразил обеспокоенность в связи с тем, что новая администрация Трампа будет способна ослабить ведущую роль Америки в НАТО даже в том случае, если конгресс постоянно будет искать способы, как этому помешать. Например, президент может воздержаться от назначения американца верховным главнокомандующим объединённых сил НАТО в Европе, пояснил Рид. По его словам, самый надёжный способ этому противодействовать — это постараться не допустить новой победы Трампа на президентских выборах.



Между тем бывший заместитель помощника министра обороны по европейской политике и политике НАТО Джим Таунсенд заявил, что во время своего первого президентского срока Трамп уже стремился подорвать позиции американских сил в Европе, напомнив про вывод американских войск из Германии. Пришедший ему на смену президент Джо Байден отменил действие этого приказа вскоре после своего вступления в должность в феврале 2021 года, напоминает The Hill.



Таусенд также выразил опасения в отношении того, что Трамп может действовать по указке Путина, говорится в статье. «Мы должны защитить позиции амерканских сил в Европе. А если он начнёт выводить их из Европы или передислоцировать таким образом, чтобы они перестали выполнять ту миссию, в которой нуждается НАТО, это будет проблема», — предупредил он. В то же время эксперт признал, что попытки использовать финансовые возможности конгресса для ограничения исполнения решений главнокомандующего могут привести к юридическим коллизиям.