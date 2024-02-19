NYT: власти Венгрии проигнорировали визит американской делегации

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WSJ: Авдеевка — лишь начало проблем для ВСУ с учётом того, как им «помогают» США Wall Street Journal
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FAZ: европейцы в Мюнхене взывают к совести США — Вашингтон должен дать Украине то, что обещал Frankfurter Allgemeine
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Fox 4: в борьбе с Вашингтоном за контроль над границей Техас объявил о создании приграничной базы Fox 4
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Шольц: мы поддерживаем Украину, но не позволим развязать войну между НАТО и Россией Süddeutsche Zeitung
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TCN: ЦРУ прикрыли свободу слова в интернете после Крыма и Донбасса Tucker Carlson Network
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Bloomberg: украинские войска уходят из Авдеевки, чтобы не попасть в окружение Bloomberg
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«Украина — это мафия»: министру сельского хозяйства Польши пришлось согласиться с отечественными фермерами kresy.pl
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DN: успехи правых на выборах в Европарламент бросают вызов единству Европы по вопросу Украины Dagens Nyheter
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«СТРАНА.ua»: в Винницкой области Украины подорвали железнодорожные пути
В Винницкой области Украины произошёл взрыв на железной дороге.
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Relevo: между Мбаппе и «Реалом» только устная договорённость, контракт ещё не подписан
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе и «Реал» ещё не подписали трудовое соглашение.
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Путин поручил проработать создание фонда для строительства аэродромов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по созданию фонда для строительства, реконструкции и капитального ремонта аэродромов.
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«Бешикташ» расстался с футболистом Делибашем из-за аккаунта на сайте знакомств
Стамбульский «Бешикташ» расторг контракт с турецким футболистом Эмирханом Делибашем по соглашению сторон.
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Гражданская гвардия Испании не подтверждает сообщения о смерти Кузьминова
Гражданская гвардия Испании пока не подтвердила сообщения об убийстве в Аликанте лётчика-предателя из России Максима Кузьминова.
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«Металлург» победил «Ак Барс» и прервал трёхматчевую серию поражений в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» обыграл «Ак Барс» прервал серию из трёх поражений в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Медведев: Россия сделает всё, чтобы СВО закончилась её победой
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заверил, что Россия сделает всё, чтобы специальная военная операция закончилась её победой.
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Путин разрешил продажу Экспобанку российского подразделения HSBC
Экспобанк получил возможность приобрести российское подразделение британского банка HSBC. Это следует из распоряжения президента России Владимира Путина.
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Штырков: на мой взгляд, сейчас Яну не до Игр Будущего
Капитан команды по фиджитал-единоборствам Gamers of Fighters боец Иван Штырков рассказал, пытался ли привлечь в коллектив экс-чемпиона UFC Петра Яна.
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Военкор RT Жданов: в Авдеевке могут скрываться украинские военные
Военкор RT Игорь Жданов, прибывший в Авдеевку, сообщает, что брошенные командованием украинские военные всё ещё могут скрываться в городе. Вероятно, они хотят замаскироваться под местных жителей и выйти из города — такой приём ВСУ уже применяли в других городах ДНР.
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Штырков: после цифрового этапа всех ждёт поединок в клетке, а пойти на такое сможет далеко не каждый
Капитан команды по фиджитал-единоборствам Gamers of Fighters Иван Штырков заявил, что в фиджитал-единоборствах собрать коллектив из киберспортсменов не выйдет.
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Осуждённый во Франции фанат Косов вышел из тюрьмы
Российский болельщик Павел Косов, приговорённый во Франции к десяти годам лишения свободы, вышел из тюрьмы.
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Военкор RT Мирошников одним из первых побывал в освобождённой Авдеевке
Военкор RT Виктор Мирошников одним из первых побывал в освобождённой Авдеевке, там он обнаружил машины с польскими номерами, которые расстреливали украинские военные во время бегства, «чтобы никому не достались».
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Байден выразил готовность обсудить со спикером палаты представителей помощь ВСУ
Президент США Джо Байден готов обсудить со спикером палаты представителей конгресса Майклом Джонсоном законопроект о выделении допфинансирования на поддержку Украины. Об этом заявил сам американский лидер.
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Путин поручил кабмину сосредоточиться на повышении реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил правительству уделить особое внимание повышению реальных доходов населения.
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«СТРАНА.ua»: в ГУР Украины утверждают, что лётчик-предатель Кузьминов мёртв
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов утверждает, что угнавший российский вертолёт лётчик-предатель Максим Кузьминов мёртв. Заявления Юсова приводят сразу несколько украинских СМИ.
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Ульяновский станкостроительный завод передали в управление Росимущества
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Ульяновского станкостроительного завода во временное управление Росимущества.
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В МИД Эквадора заявили, что не будут отправлять вооружения на Украину
Эквадор не отправит вооружения на Украину, заявила глава МИД страны Габриэла Соммерфельд.
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Кверквелия отреагировал на возможный переход Кварацхелии в «Барселону»
Бывший защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия оценил возможный трансфер футболиста «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «Барселону».
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Клуб НБА «Бруклин Нетс» отправил в отставку главного тренера Жака Вона
Жак Вон отправлен в отставку с поста главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс».
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Специалист Мушта назвал особенности досрочной сдачи ЕГЭ
Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артём Мушта рассказал об отличиях досрочной сдачи ЕГЭ от проводимого в основные сроки.
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В Марий Эл рассказали о реализации программы модернизации первичного звена
Замминистра здравоохранения Марий Эл Ангелина Ушакова рассказала о строительстве объектов здравоохранения, капитальном ремонте и приобретении медицинского оборудования в рамках реализации программы модернизации первичного звена.
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Химик Дроганова посоветовала не убирать снег на даче полностью
Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова рекомендовала на убирать полностью снег на даче.
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В МО Британии сообщили, что передали Украине почти все свои САУ AS-90
Власти Великобритании передали Украине почти все свои самоходные артиллерийские установки AS-90. Информацию об этом предоставил заместитель главы Минобороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи.
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Суд отправил в СИЗО экс-совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского
Мещанский суд Москвы перевёл в СИЗО бывшего совладельца сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского.
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Детский омбудсмен помогла 11 украинским детям воссоединиться с родственниками
Одиннадцать детей из Запорожской области, Мариуполя, Луганска, Симферополя и Красноярска в ближайшее время отправятся к родственникам на Украину, а часть из них уже встретились со своими близкими. Об этом RT сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка при президенте Марии Львовой-Беловой, которая оказала помощь в воссоединении семей.
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«Динамо» разгромило «Крылья Советов» в товарищеском матче
«Динамо» победило «Крылья Советов» в контрольном матче.
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Сийярто: Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций против России
Венгрия не будет блокировать 13-й пакет антироссийских санкций, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
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РИА Новости: Австрия предложила отменить квалификацию на ЧМ по фигурному катанию
Федерация фигурного катания Австрии вынесла на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) предложение об отмене квалификационного раунда на чемпионате мира.
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Отец погибшего лётчика Кирьянова не верит в сообщения СМИ о смерти Кузьминова
Отец российского лётчика Никиты Кирьянова, погибшего при угоне на Украину вертолёта Ми-8 Максимом Кузьминовым, рассказал RT, что не верит в сообщения журналистов о смерти перебежчика в Испании. По словам мужчины, такая информация уже появлялась в СМИ в конце осени, но публикации оказались фейком.
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Лавров в ходе визита на Кубу возложил цветы к памятнику Хосе Марти в Гаване
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита на Кубу возложил цветы к памятнику поэта, писателя и публициста Хосе Марти в Гаване. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Тарпищев: если не будет травм, будет в форме, тогда Павлюченкова может вернуться в двадцатку
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о россиянке Анастасии Павлюченковой.
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Матыцин: на Спартакиаде все увидели будущих больших чемпионов
Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что на прошедшей Всероссийской зимней спартакиаде зрители увидели будущих чемпионов.
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Небензя: Россия в феврале-марте запросит заседание СБ по поставкам оружия ВСУ
Россия планирует в феврале или марте запросить заседание Совета Безопасности ООН по теме поставок оружия Украине.
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Во Франции осудили охотника, случайно подстрелившего туриста
Во Франции охотник, случайно подстреливший туриста во время охоты на кабана, получил условный тюремный срок.
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Агрба проведёт претендентский бой за пояс IBA 3 марта в Сочи
Российский боксёр Харитон Агрба проведёт свой следующий поединок с мексиканцем Хосе Мигелем Боррего 3 марта в Сочи.
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Труп мужчины нашли в салоне сгоревшего в Ленобласти автомобиля
Сообщение о горящем автомобиле поступило 19 февраля на пульт дежурного из города Кудрово в Ленинградской области. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в салоне машины труп мужчины.
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Инженеры ВС России приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке
Инженеры группировки российских войск «Центр» начали работу по разминированию дорог и зданий в освобождённом городе Авдеевке. Информацию об этом предоставили в Министерстве обороны России.
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Малыхин: Пётр Ян сейчас в лучшей форме, которую я видел
Боец смешанных единоборств (MMA), чемпион One в двух весовых категориях Анатолий Малыхин высказался о форме Петра Яна.
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Собкин допустил, что Рублёв ещё может выиграть титул Большого шлема в своей карьере
Российский тренер Борис Собкин ответил на вопрос, чего не хватает теннисисту Андрею Рублёву, чтобы одержать первую победу на турнире Большого шлема.
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Испанские СМИ сообщают, что в Аликанте нашли труп лётчика-предателя Кузьминова
Испанские СМИ сообщают об обнаружении в Аликанте трупа, предположительно, Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский вертолёт Ми-8 на Украину. Каких-либо официальных подтверждений этой информации журналисты не приводят.
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Собкин похвалил Павлюченкову за то, что она сумела вернуться на свой былой уровень
Российский тренер Борис Собкин отреагировал на выход Анастасии Павлюченковой во второй круг теннисного турнира WTA в Дубае.
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В Петербурге охранник магазина избил подростка
В Санкт-Петербурге охранник магазина избил 15-летнего подростка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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Ауна: «Реал» предложит Мбаппе десятый игровой номер
Стало известно, под каким игровым номером будет выступать за «Реал» нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.
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В Польше заявили о намерении фермеров полностью заблокировать границу с Украиной
Польские фермеры намерены 20 февраля полностью заблокировать границу с Украиной.
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Врач Кашух рассказала, как поддержать здоровье печени
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух дала рекомендации по поддержанию здоровья печени.
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Второй эндокринологический центр начал работу в Подмосковье
В Московской области на базе Московского областного научно-исследовательского института имени М.Ф. Владимирского открылся второй эндокринологический центр.
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Новая детская поликлиника откроется 26 февраля в Оренбурге
В Оренбурге 26 февраля откроется новая четырёхэтажная детская поликлиника.
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Самсонова вышла во второй круг турнира в Дубае, где сыграет с Павлюченковой
Российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась во второй круг турнира в Дубае (ОАЭ).
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В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.