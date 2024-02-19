NYT: власти Венгрии проигнорировали визит американской делегации

Власти Венгрии отказались встретиться с прибывшей с визитом в страну делегацией американских сенаторов, призванной подтолкнуть их к одобрению вступления Швеции в НАТО, передаёт The New York Times. Делегация выразила разочарование решением правительства, но также указала на оптимизм относительно вступления Швеции в Североатлантический альянс.

Правительство Венгрии отказалось встретиться с двухпартийной делегацией сенаторов США, приехавшей в Будапешт, чтобы оказать давление на последнюю страну, препятствующую вступлению Швеции в НАТО, сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, подобное пренебрежение стало очередной попыткой премьера Виктора Орбана показать, что он не намерен подчиняться внешнему давлению, в том числе в вопросе расширения Североатлантического альянса. «Венгрия превыше всего», — заявил в субботу Орбан в конце обращения к нации, в котором он указал на «провал» политики Европы по поддержке Украины. Премьер также отметил, что не отказывается от обязательства как можно скорее одобрить вступление Швеции в НАТО, но не назвал конкретную дату.

«Я разочарована тем, что никто из правительства не встретился с нами, пока мы были здесь», — заявила на пресс-конференции в воскресенье сенатор от Демократической партии Джинн Шейхин. Её коллега Крис Мёрфи назвал решение венгерского правительства «странным и вызывающим беспокойство».

Впрочем, посетившие Венгрию члены сената США выразили оптимизм относительно того, что вскоре Орбан смягчит свою позицию по вопросу членства Швеции в НАТО точно так же, как после нескольких месяцев сопротивления в январе всё же одобрил пакет помощи Украине на сумму $54 млрд. «Мы полны надежд и оптимизма, что это произойдет 26 числа, когда состоится заседание парламента», — приводит The New York Times слова Шейхин.

Сенатор от Республиканской партии Том Тиллис призвал Будапешт, выступающий против поставок оружия Киеву, понять, что действия президента России Владимира Путина «являются причиной расширения НАТО». Каждый член альянса, по его словам, «должен понимать, что ответ на враждебность Владимира Путина НАТО должен быть сильнее и нет лучшего способа сделать это, чем принять Швецию».

Бездействие Венгрии вызвало недоумение западных партнёров страны, особенно в Швеции, которая предоставила стране военные самолёты собственного производства, составляющие костяк её военно-воздушных сил.

Венгрия одобрила вступление Финляндии в НАТО в марте 2023 года, всего через несколько месяцев после того, как это сделали другие страны, однако в отношении Швеции ситуация застопорилась. В Будапеште в объяснение своей позиции предлагали разные версии, в том числе критику Стокгольмом нарушения в Венгрии демократических норм, а также учебные материалы, используемые в шведских школах, которые правящая партия «Фидес — Венгерский гражданский союз» сочла неуважительными по отношению к Венгрии.

Посол Соединённых Штатов в Венгрии Дэвид Прессман заявил, что визит сенаторов «подчёркивает неотложность момента» и что он надеется, что Венгрия последует примеру всех других членов НАТО и одобрит вступление Швеции. Он также выразил сожаление относительно того, что правительство Венгрии проигнорировало американскую делегацию.