Bloomberg: соратники Орбана в парламенте Венгрии сорвали ратификацию вступления Швеции в НАТО

Члены правящей партии Венгрии «Фидес» сорвали ратификацию венгерским парламентом заявки Швеции на вступление в НАТО, не явившись на заседание, где она должна была состояться, передаёт Bloomberg. По данным агентства, в «Фидес» обещали, что будут затягивать ратификацию до тех пор, пока глава шведского правительства не посетит Будапешт, дабы принести извинения за критику в адрес политики венгерского лидера Виктора Орбана.

Члены партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес» бойкотировали заседание парламента страны по вопросу ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, члены «Фидес» угрожают саботировать процесс ратификации до тех пор, пока глава шведского правительства Ульф Кристерссон не совершит визит в Будапешт, дабы принести извинения за свои критические высказывания о Венгрии. В партии считают, что Кристерссон позволил себе недопустимые комментарии о стране, заявив, что в ней нарушаются принципы демократии. Впрочем, шведский премьер ранее заявлял, что предпочёл бы отправиться в Венгрию уже после того, как её парламент даст согласие на присоединение Швеции к альянсу.

Как отмечается в материале Bloomberg, поскольку венгерские законотворцы вот-вот уйдут на каникулы, следующее заседание для обсуждения заявки Швеции на вступление в НАТО состоится не раньше 26 февраля.

Венгерский парламент остаётся для Стокгольма последним препятствием на пути в состав Североатлантического альянса, напоминает агентство.

«Обструкционизм» со стороны Орбана всё сильнее действует на нервы его союзникам по НАТО: на прошлой неделе в сенате США призвали администрацию президента Джо Байдена рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении Будапешта — в том числе и в связи с тем, что он затягивает вопрос со Швецией, пишет Bloomberg.