Politico: «между Путиным и Трампом» — Европа опасается, что не сможет обеспечивать свою безопасность без помощи США

Европейские политики всё больше обеспокоены успехами России на Украине и тем, что страна может вскоре обратить свой взор на Европу, которая без помощи США не сможет обеспечивать свою безопасность, пишет в своей статье для Politico бывший посол США в НАТО Иво Даалдер. Впрочем, самая большая неопределённость для большинства европейцев, полагает Даалдер, связана вовсе не с Россией, а с Соединёнными Штатами, где к власти может вновь прийти Дональд Трамп.

После известий о переходе Авдеевки под контроль России на Мюнхенской конференции по безопасности воцарились «отрезвляющие настроения», пишет в своей статье для Politico бывший посол США в НАТО Иво Даалдер. По его словам, на конференции ощущалось возрастающее беспокойство относительно того, что Россия побеждает на Украине и может вскоре обратить свой взор на Европу, а президентом США станет тот, кто не верит в НАТО и относится к союзникам по альянсу скорее как к врагам.

«Европа оказалась между Путиным и Трампом», — отметил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. В связи с этим в выходные всё внимание было приковано к вопросу, сумеет ли Европа позаботиться о себе самостоятельно.

По мнению Даалдера, Европа «права в своём беспокойстве». Ситуация на поле боя складывается не в пользу ВСУ, и без дополнительной военной помощи Украине придётся очень тяжело. В этом отношении Европа внесла свой вклад.

Но ни вице-президент США Камала Харрис, ни многочисленная делегация конгресса в эти выходные не смогли заверить Украину или её европейских сторонников в том, что давно приостановленный пакет помощи США будет вскоре принят. Никто не купился и на их оправдания. «Пожалуйста, помните, что диктаторы на каникулы не уходят», — заметил Владимир Зеленский, указав на решение палаты представителей США уйти на перерыв до конца февраля.

А у премьер-министра Эстонии Кайи Каллас нашлись слова для сенатора Пита Рикеттса, который объяснил голос против пакета помощи тем, что его приоритетом является ситуация на границе США с Мексикой. «На территории Эстонии находится большое количество украинских беженцев. Они составляют шесть процентов нашего населения. Это было бы эквивалентно 20 миллионам беженцев, одновременно прибывшим в Соединённые Штаты», — заявила Каллас.

Даалдера уточнил, что по процентному показателю помощи Украине от ВВП Эстония обходит любую страну, в том числе США.

Автор также отмечает, что, какими бы тревожными для Европы ни были успехи России на Украине, члены НАТО также всё больше обеспокоены тем, что у неё есть и более масштабные амбиции. Политики по всей Европе бьют тревогу, предупреждая, что Россия может атаковать страны Североатлантического альянса.

Впрочем, самая большая неопределённость для большинства европейцев связана вовсе не с президентом России Владимиром Путиным, а с Соединёнными Штатами, пишет в своей статье для Politico Даалдер. Сначала Европу «лишил дара речи» отказ американских конгрессменов одобрить новый транш военной помощи Украине, затем их напугали заявления Дональда Трампа, который грозился не защищать страны НАТО в случае нападения России, если они не тратят достаточно средств на оборону.

«Защитить от Трампа НАТО», как сейчас справедливо полагают европейские политики, будет нелегко. Но теперь они признают, что больше не могут полагаться на Вашингтон в вопросе своей обороны. Даже если в ноябре на выборах вновь победит Джо Байден, «европейцы всё больше осознают, что эпоха сильных трансатлантических президентов, возможно, подходит к концу».