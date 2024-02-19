Бывший премьер-министр Франции: украинский конфликт грозит Европе расколом по вопросу обороны

Украинский конфликт порождает внутри Евросоюза существенные разногласия по вопросу обороны, заявил в эфире TV5 Monde экс-глава французского правительства Жан-Пьер Раффарен. По мнению Раффарена, военные действия пугают европейских соседей России и заставляют их искать американского протектората, который вместе с тем далеко не гарантирован в связи с позицией Дональда Трампа, — и из-за этого между разными членами ЕС возникают расхождения.

ЖАН-ПЬЕР РАФФАРЕН, бывший премьер-министр Франции: Народ Украины — первая жертва, но, как мне кажется, второй жертвой может стать Европейский союз. Ведь по существу этот конфликт приносит нам определённые разногласия — в частности, стратегические, в плане безопаности.

Мы хорошо видим, что чем ближе те или иные народы находятся к России, тем больше страха они испытывают перед конфликтом и тем активнее они зовут на помощь США. И мы можем наблюдать, что на сегодняшний день... Это видно по НАТО и по его развитию — ведь несколько лет назад наш президент говорил, что альянс постигла «смерть мозга», — а теперь, как видим по Швеции и Финляндии, американский протекторат приобрёл большую привлекательность. Но вместе с тем есть ещё выборы в США, по итогам которых может быть избран Трамп, и мы будем тогда задаваться вопросом, станет ли он вообще нас защищать, — ведь сегодня он говорит, что не станет.

В итоге вопрос европейской обороны начинает вносить серьёзный раскол в Евросоюз. И на мой взгляд, для нас это становится первейшим итогом. Разумеется, для украинцев разворачивается трагедия, но для нас встаёт вопрос раскола, который может представлять собой целенаправленную стратегию по дестабилизации Европы или как минимум её ослабления.

Дата выхода в эфир 18 февраля 2024 года.