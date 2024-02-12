Восстановление отношений между Европой и Россией на базе новой архитектуры безопасности на континенте — единственный возможный исход нынешней напряжённости, убеждён бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. По мнению Риттера, европейские избиратели уже начали осознавать, что собственные власти держат их в заложниках во имя интересов Вашингтона.

Я беседовал с дипломатом Часом Фрименом, и он мне рассказал, что без России Европу ждёт бессмысленное будущее, что ей нужна Россия для импорта энергоресурсов и европейской промышленности нужна Россия для того, чтобы обеспечить себе процветание. Насколько такая позиция соответствует действительности, на ваш взгляд?

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США: Это — единственный возможный исход. Сейчас на наших глазах европейцы начинают осознавать, что их взяли в заложники их собственные политики — политики, которых интересы Европы и её населения не заботят. Вот мы и наблюдаем, как в больших количествах начинают противостоять фермеры, как люди, электорат разочаровываются...





Например, когда в Германии предприниматели приходят на совещание и задаются вопросом, при каких условиях бизнес начнёт возвращаться в страну, ответом становятся дешёвые энергоресурсы. Но сейчас они этого себе позволить не могут, ведь США Европу обманули — мы взорвали газопровод, а потом убедили их прекратить закупать энергоресурсы, и в итоге им пришлось прийти к нам, и они теперь платят за газ непомерные деньги.





Так продолжаться не может. Мне кажется, что в дальнейшем европейцы решат, что необходимо создать новую архитектуру безопасности в Европе, которая позволит им мирно сосуществовать с Россией, — и, быть может, такую, которая будет работать и внутри НАТО, и вне него. То есть строиться она будет не на базе альянса, а на основе желания участников восстановить хорошие отношения с Россией, что будет для Европы подразумевать возможность получать российские энергоресурсы по приемлемым ценам.

Дата публикации 10 февраля 2024 года.