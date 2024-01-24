Modern Diplomacy: Россия победила в санкционной войне с Западом
Очевидно, что Россия победила в санкционной войне, которая должна была уничтожить её экономику и заставить уйти с Украины, сообщает Modern Diplomacy. Москва умело использовала собственные ресурсы, включая золото, зерно, нефть и дружбу с другими странами. Вместо того чтобы столкнуться с экономическим крахом, российская экономика стремительно растёт – ВВП увеличился на 5,5% в третьем квартале 2023 года.
Запад вынужден признать, что санкции не работают. По иронии судьбы, дела у США и ЕС идут хуже, чем у России, в отношении которой был введён самый крупный объём санкций со времен Второй мировой войны. Издание считает, что причиной тому является творческий подход, который Москва проявила в борьбе с санкциями.
Россия привлекла друзей: Иран, Турцию, Китай, Северную Корею и Киргизию — для транзита высокотехнологичных товаров, таких как микрочипы. Так, импорт западных автомобилей и запчастей в Киргизию вырос на целых 5500% за первые девять месяцев 2023 года. Кроме того, Россия остаётся крупнейшим экспортёром пшеницы и алмазов, на экспорт которых санкции практически не оказали влияния.
После заморозки $300 млрд резервов российского Центрального банка странами Запада в 2022 году Россия переключилась на привязку рубля к золоту, что в совокупности с огромными запасами золота и производственными возможностями дало Москве время переориентировать свою торговлю энергоресурсами с Европы на Восток — 90% экспорта сырой нефти отправляются в Китай и Индию, в то время как доля поставок в Европу сократилась с 40% до 4—5%.
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