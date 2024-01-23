Dialogue works: Байден — не агент Кремля, но он явно помог российской промышленности
МАЙКЛ ХАДСОН, американский экономист: Что ж, я думаю, что слухи о том, что президент Байден на самом деле является российским агентом, не соответствуют действительности. Но, безусловно, все санкции, которые он наложил на Россию, все его попытки помешать другим странам обеспечивать её чем-либо — от сыра и продуктов питания до промышленных товаров, — привели к тому, что Россия поступила так, как поступает любая страна, находящаяся под санкциями. Она занялась самостоятельными разработками.
Так что дело не только в военном нападении на Россию, но и в санкциях. «Что ж, Россия, мы знаем, что неолибералы и западники оказали на тебя большое влияние, и ты не решаешься вводить протекционистские пошлины для своей промышленности по примеру Америки и Германии во время их промышленного бума. Поэтому мы тебе поможем, введя против твоей экономики санкции, которые фактически являются протекционистскими пошлинами, чтобы ты могла развивать всю свою промышленность».
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