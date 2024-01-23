Действующий президент США не работает на Москву, но его политика может породить такие подозрения. Ведь все ограничения, которые он принял против России, в итоге помогли ей развить собственное производство и сократить зависимость от Запада, заявил в интервью Dialogue works американский экономист Майкл Хадсон.

МАЙКЛ ХАДСОН, американский экономист: Что ж, я думаю, что слухи о том, что президент Байден на самом деле является российским агентом, не соответствуют действительности. Но, безусловно, все санкции, которые он наложил на Россию, все его попытки помешать другим странам обеспечивать её чем-либо — от сыра и продуктов питания до промышленных товаров, — привели к тому, что Россия поступила так, как поступает любая страна, находящаяся под санкциями. Она занялась самостоятельными разработками.

Так что дело не только в военном нападении на Россию, но и в санкциях. «Что ж, Россия, мы знаем, что неолибералы и западники оказали на тебя большое влияние, и ты не решаешься вводить протекционистские пошлины для своей промышленности по примеру Америки и Германии во время их промышленного бума. Поэтому мы тебе поможем, введя против твоей экономики санкции, которые фактически являются протекционистскими пошлинами, чтобы ты могла развивать всю свою промышленность».

Безусловно, такой же экономический эффект вызвало решение Америки ввести санкции на экспорт компьютерных чипов в Китай. Они (власти Китая. — ИноТВ) стали добиваться, чтобы их академики работали над новыми достижениями и ещё более эффективными компьютерными чипами.

И когда вы вводите санкции против страны, то навсегда теряете её рынок. Америка больше не может экспортировать на российский или китайский рынки то, что она могла экспортировать раньше. Европа лишилась России и Китая в качестве рынков, потому что, как только она перестала им продавать товары, они начали производить их сами. И Европа оказалась им больше не нужна.

Итак, оказалось, что России, Китаю, Евразии, Ирану, БРИКС+, который сейчас принимает новую форму, вообще не нужен Запад. Они хотят одного: отвернуться и покинуть экономику Соединённых Штатов и НАТО, чтобы она продолжала сокращаться, следуя своим нигилистическим экономическим путём, и оставила их в покое.

США и НАТО пытаются заручиться достаточной поддержкой, чтобы продолжать вмешиваться и каким-то образом замедлять эту альтернативу западному финансовому капитализму. Но очевидно, что они терпят неудачу.

Дата публикации 22 января 2024 года.